Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”

, Bocciu s-ar putea întoarce în curând în fruntea Peluzei Nord. La ce meci ar putea reveni în tribune liderul de galerie al Rapidului.

Când ar putea reveni Bocciu la conducerea Peluzei Nord a Rapidului

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , fostul conducător al galeriei Rapidului, Gigi Cosicanu, a dezvăluit faptul că Liviu Ungurean ar putea conduce Peluza Nord la partida de la Ploiești cu Petrolul, din etapa a 11-a, dacă îi va fi ridicată interdicția.

”Are proces poimâine (n.r. – joi, 25 septembrie). Sper ca Liviu să revină. Dacă îi ridică interdicția poată să vină pe stadion. Există o șansă să conducă galeria la Ploiești. El are procesul joi, dacă autoritățile vor da dovadă de clemență…

El este mai euforic din fire, mai iute la mânie, dar se simte lipsa lui. El a ajutat enorm de mult Rapidul. Tot ce e astăzi la Rapid e o mare parte și contribuția lui. Prin ce a realizat Liviu cu galeria, a atras foarte mulți oameni alături de Rapid.

Sunt mulți sponsori care vin la o echipă și bagă bani doar pentru faptul că e un spectacol în tribună. De ce nu merg sponsorii la echipe care nu au spectatori? Sunt multe companii care vin în mod special pentru suporteri, pentru că acolo se creează o atmosferă, e un spectacol în tribună.

De multe ori spectacolul din tribună e cu mult peste cel din teren la noi, la Rapid. Autoritățile ar trebui să dea dovadă de clemență, să-l lase să vină pe stadion. Chiar avem nevoie de Liviu”, a declarat Corsicanu.

Reacție vehementă după incidentele dintre jandarmi și suporterii de la ”Original”

Fostul lider al galeriei din Giulești s-a arătat deranjat de modul cum jandarmii i-au tratat de ultrașii din facțiunea ”Original” și speră ca aceștia să revină cât de curând în Peluza Nord, alături de ceilalți fani înrăiți.

”Nu vreau să intru în chestii de genul ăsta, pentru că nu stăpânesc foarte bine legea. Cred că ar trebui să aibă ei o discuție cu conducerea clubului, să găsească soluția optimă. Chiar am discutat cu ei și mi-au spus că clubul le-ar fi propus să stea într-un sector, au avut niște discuții, dar nici jandarmii nu trebuie să ajungă la astfel de măsuri.

Până la urmă oamenii nu au făcut nimic, doar vin la stadion să încurajeze echipa. Nu trebuie să tratăm suporterii Rapidului ca pe niște dușmani. Că nu mai stau ei în Peluza Nord, asta e, ei vin la stadion să încurajeze Rapidul.

(n.r. – Crezi că vor reveni la un moment dat în peluză?) Dacă Liviu o să revină, poate vor reveni și ei și atunci vor reintra lucrurile în normalitate. Noi trebuie să fim o familie unită. Mai sunt momente când apar nemulțumiri de o parte sau de cealaltă, dar când avem un dialog cu conducătorii clubului trebuie să avem o opinie unanimă.

Nu trebuie să spună dreapta că vrea să fie albă și stânga că vrea să fie neagră, pentru că atunci nimeni nu mai știe ce se întâmplă. Nici conducătorii nu știu ce să decidă când sunt 100 de păreri. Noi ar trebui să fim uniți și să avem o opinie generală”, a mai spus Gigi Corsicanu, la FANATIK SUPERLIGA.