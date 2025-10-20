Bocciu, talismanul Rapidului! Liderul fanilor giuleşteni a revenit în peluză după un an şi jumătate

ADVERTISEMENT

Rapid a câştigat cu 2-0 derby-ul cu Dinamo. A fost primul meci de la revenirea lui Liviu Ungurean în peluza giuleştenilor, după un an şi jumătate de pauză. „Bocciu” a fost talismanul echipei, care s-a impus şi e la egalitate cu liderul, FC Botoșani.

Robert Niţă a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că revenirea lui „Bocciu” în peluză va uni grupurile care s-au desprins din Peluza Nord în ultimul an şi jumătate, cât a lipsit Liviu Ungurean:

„Bocciu, un plus uriaş. Cu el acolo, cu tot respectul pentru băieţii care şi-au asumat lideri cât timp el n-a fost, este altceva. Să joci pe un stadion ostil şi să te auzi 90 de minute ca şi cum ai evolua acasă, jos pălăria.

Un singur lucru pe care chiar am vrut să îl rog pe domnul preşedinte (n.r. Andrei Nicolescu de la Dinamo). Să umble puţin la playlist. Dacă tot nu poţi să îi reduci la tăcere pe suporterii Rapidului după meci, măcar să pui o melodie mai frumoasă.

Au dat muzica de dansau scaunele în tribune. Se mai fac de astea, e greu să asişti la bucuria oaspeţilor într-un derby. Referitor la Bocciu, e clar că galeria va arăta altfel cu el în frunte şi a arătat altfel încă de la Piaţa Muncii, unde s-au strâns să vină la stadion„, a spus Robert Niţă.

Ultraşii de la „Original” revin în Peluza Nord?!

După revenirea lui Bocciu în peluză, Robert Niţă speră să asiste şi la în galeria Rapidului. Ultraşii s-au separat în urmă cu un an de Peluza Nord şi au stat într-o altă zonă a stadionului:

„Mulţi, uniţi, o singură voce, nu s-a mai întâmplat de la inelul 2 să se strige ceva, de la inelul 1 să se strige altceva. Mă aştept şi sper să se întoarcă pe Giuleşti la meciul cu Slobozia şi sper ca băieţii de la „Original” să se întoarcă în peluză.

Este o conjunctură favorabilă şi ar fi păcat ca ei să nu ajungă la o înţelegere şi să fie o singură voce pe Giuleşti. Eu cred că se vor înţelege şi vor reveni în Peluza Nord cei de la „Original”. Cu Bocciu acolo şi cu galeria Rapidului eu cred că şansele echipei cresc cu 20% la locurile fruntaşe”.

De ce a lipsit Bocciu un an şi jumătate de pe stadion

la cârma peluzei Rapidului. Ultimul meci pe care l-a condus a avut loc pe 9 martie 2024, în ultima etapă a sezonului regulat, la victoria cu 4-0 a Rapidului în faţa FCSB-ului.

Pe 15 martie 2024 el a fost arestat preventiv sub acuzaţia de constituire de grup infracțional pentru introducerea materialelor pirotehnice în stadion. Două luni mai târziu a fost eliberat condiționat, dar a fost pus sub control judiciar și a primit interdicție de a mai intra pe stadioane ca urmare a implicării sale în dosarul ”Pyro”.

La ultimul derby cu Dinamo de pe Arena Naţională, galeria Rapidului a fost scindată în mai multe grupuri care abia s-au auzit. La revenirea lui Bocciu, majoritatea grupurilor au revenit şi există speranţe că liderul suporterilor va readuce toate grupările care au plecat din peluză.