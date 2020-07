Bodo de la Proconsul a luat o decizie radicală! Cum se simte artistul după infarctul suferit în urmă cu două luni

În urmă cu două luni, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai scenei românești a ajuns pe mâna medicilor după ce a suferit un stop cardio-respirator. Din fericire, fiind vorba despre o formă ușoară, „l-a dus pe picioare”, cum a anunțat colegul său de trupă, Dragoș Dincă, iar acum se simte mult mai bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Bodo de la Proconsul, căci despre el este vorba, s-a văzut nevoit să își schimbe radical stilul de viață și să renunțe la un viciul pe care îl avea de mai bine de 38 de ani. Nu regretă, însă, deloc decizia luată, ba chiar se consideră fericit și mai sănătos ca oricând.

Când vine vorba despre clipele de coșmar prin care a trecut, îndrăgitul artist susține că nu s-a temut absolut deloc de moarte. Asta pentru că a pus micile dureri pe care le-a simțit pe seama gastritei și nu i-a trecut deloc prin minte că ar fi putut suferi un infarct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bodo de la Proconsul a renunțat la fumat după problemele de sănătate

„Am renunțat la lucrurile nocive din viața mea. E mult mai ușor acum fară fumat după 38 de ani. nu mi-a fost frică moarte pentru că nu am realizat că am facut infarct. Abia după două zile m-am gândit că ar fi bine să fac niște analize.

Era un vas de sânge principal înfundat și s-a rezolvat. M-au anunțat în timpul operației. Mi-am desfășurat activitatea normal și în timpul infarctului. Harul lui Dumnezeu se întâmplă în fiecare zi, pentru că El este acolo și ne iubește și așa a hotărât El. Eu nu prea am meritat Bunătatea Lui”, a dezvăluit Bodo la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

S-a mutat definitiv din București

Totodată, solistul trupei Proconsul a hotărât că este momentul să spună adio Capitalei și să se mute împreună cu soția într-un loc mult mai liniștit. Schimbarea a venit chiar în apropierea zilei în care artistul aniversează 11 ani de căsnicie alături de Lorena.

„ Împreună cu Bodo și copiii, mergem pe un drum nou, necunoscut de noi, dar cunoscut de Dumnezeu! Ne-am mutat din București la țară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Suntem entuziasmați, bucuroși, liniștiți, încredințați că suntem unde trebuie si facem ce trebuie. Tot azi facem și 11 ani de când suntem căsătoriți. Azi suntem sănătoși în ciuda încercării prin care a trecut Bodo în urmă cu 3 săptămâni.

Azi a fost o zi plină de teste ale răbdării și îngăduințelor, dar am terminat cu happy end, zi, azi, azi, mâine nu e al nostru, e al Lui! Locuim în comuna Dobrești, jud. Argeș”, a scris aceasta pe contul său de Facebook.

ADVERTISEMENT