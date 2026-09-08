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Bodø/Glimt a reușit o performanță istorică pentru fotbalul norvegian. Echipa a fost nominalizată la premiul pentru „Clubul masculin al anului”, acordat în cadrul Galei Balonului de Aur 2026. Este pentru prima dată când o echipă din Norvegia ajunge pe lista scurtă pentru această distincție.

Performanță colosală pentru Bodø/Glimt! Norvegienii, nominalizați la Balonul de Aur alături de granzii Europei

Norvegienii se află într-o companie impresionantă. Celelalte patru formații nominalizate sunt Arsenal, Bayern München, Flamengo și Paris Saint-Germain. PSG pornește printre favorite după un sezon în care a câștigat din nou Liga Campionilor. Arsenal a cucerit Premier League, Bayern a dominat fotbalul german, iar Flamengo a câștigat Copa Libertadores și campionatul Braziliei.

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Bodø/Glimt și-a câștigat locul pe listă în special datorită . Echipa pregătită de Kjetil Knutsen a ajuns până în optimile competiției. Pe parcurs, a obținut rezultate uriașe și le-a învins pe Manchester City, Atletico Madrid și Inter Milano. În plan intern, Bodø/Glimt a cucerit Cupa Norvegiei și a încheiat campionatul din 2025 pe locul secund.

Here is our first recap! Nominated the Club of the Year ⬇️ Follow our live — Ballon d'Or (@ballondor)

Bodø/Glimt scrie istorie! Premiera incredibilă reușită de norvegieni

Premiul nu este acordat exclusiv în funcție de trofeele câștigate. ia în calcul calitatea jocului, victoriile memorabile, rezultatele peste așteptări, dar și respectul și fair-play-ul. Perioada analizată pentru ediția din 2026 este 3 august 2025 – 19 iulie 2026.

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Câștigătoarea va fi decisă de un juriu internațional format din jurnaliști specializați și va fi anunțată pe 26 octombrie, la Gala Balonului de Aur de la Londra. Pentru Bodø/Glimt, simpla prezență alături de PSG, Bayern, Arsenal și Flamengo reprezintă deja o performanță colosală, greu de egalat.