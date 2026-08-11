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Bodo/Glimt – Union Saint-Gilloise 3-2 (6-5), LIVE VIDEO în turul 3 preliminar din Champions League. Echipa lui Darius Olaru, eliminată! Mijlocașul român a oferit o pasă decisivă

Echipa lui Darius Olaru (28 de ani), Union Saint-Gilloise, a cedat cu 2-3 pe terenul lui Bodo/Glimt și a părăsit UEFA Champions League. Mijlocașul român a oferit un assist.
Traian Terzian
11.08.2026 | 21:34
BodoGlimt Union SaintGilloise 32 65 LIVE VIDEO in turul 3 preliminar din Champions League Echipa lui Darius Olaru eliminata Mijlocasul roman a oferit o pasa decisiva
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Anunț despre Darius Olaru (28 de ani) înainte de Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Champions League. Sursă foto: De Standaard
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După o spectaculoasă remiză în Belgia, scor 3-3, Union Saint-Gilloise a cedat cu 2-3 pe terenul lui Bodo/Glimt și a părăsit UEFA Champions League. Internaționalul român Darius Olaru (28 de ani) a fost titularizat de antrenorul David Hubert și a oferit pasa decisivă la prima reușită a belgienilor înainte de a părăsi terenul în minutul 75. Duelul din Norvegia a fost arbitrat de Istvan Kovacs, care a acordat oaspeților un cartonaș roșu spre finalul timpului regulamentar.

UPDATE: Bodo/Glimt – Union Saint-Gilloise 3-2 (Blomberg 51, Hauge 76 / Smith 62, Fuseini 88)

Min. 120+5: Final de meci în Norvegia, Bodo/Glimt se impune cu 3-2 și obține calificarea în play-off, în timp ce Union Saint-Gilloise este eliminată din competiție. Echipa lui Darius Olaru își va continua parcursul european în faza ligii din Europa League.

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Min. 117: GOL BODO/GLIMT! Andreas Helmersen punctează cu câteva minute înainte de finalul prelungirilor.

Min. 90+8: Meciul intră în prelungiri! Cu puțin timp înainte de finalul timpului regulamentar, Istvan Kovacs ia o decizie majoră. „Centralul” român îi acordă al doilea cartonaș galben lui Van De Perre, după o intrare întârziată asupra lui Hauge, iar Union rămâne în zece oameni.

Min. 88: GOL UNION SAINT-GILLOISE! Oaspeții egalează situația pe tabelă prin Mohammed Fuseini, care punctează cu un șut plasat.

Min. 76: GOL BODO/GLIMT! La scurt timp după ce Darius Olaru a fost schimbat, norvegienii revin în avantaj prin Jens Petter Hauge.

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Min. 75: Darius Olaru părăsește terenul, fiind înlocuit de Biondic.

Min. 62: GOL SAINT-GILLOISE! Guilherme Smith egalează la capătul unei acțiuni individuale. Pasa decisivă a fost oferită de Darius Olaru.

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Min. 51: GOL BODO/GLIMT! Norvegienii deschid scorul prin Ole Blomberg, care punctează cu un șut de la marginea careului.

Min. 46: A început repriza secundă.

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Min. 45+3: Pauză în Norvegia, cele două formații sunt la egalitate.

Min. 44: Oportunitate pentru Darius Olaru! Mijlocașul român execută un corner, iar balonul revine la el, acesta încearcă un șut din prima, însă nu îl poate învinge pe Haikin.

Min. 13: Ocazie mare pentru Bodo/Glimt! Brynhildsen trimite cu capul spre poartă după un corner, iar mingea lovește bara.

Min. 1: A început partida din Norvegia.

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UPDATE: Echipele de start la Bodo/Glimt – Union Saint-Gilloise

  • Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Auklend, Berg, Fet – Blomberg, Brynhildsen, Hauge. Rezerve: Lund – Aleesami, Bassi, Bro Hansen, Helmersen, Kitolano, Maatta, Nielsen, Riisnaes, Saltnes. Antrenor: Kjetil Knutsen
  • Union Saint-Gilloise: Chambaere – Patris, Mac Allister, Havenaar, Sylla – Zorgane, Olaru, Van De Perre – Zeneli, David, Smith. Rezerve: Kavlashvili, Boets – Biondic, Florucz, Fuseini, Mofokeng, Niang, Schoofs. Antrenor: David Hubert

Union Saint-Gilloise, lot subțire pentru returul cu Bodo/Glimt din Champions League

Vicecampioana Belgiei are mari probleme de efectiv înaintea partidei cu Bodo/Glimt, din manșa secundă a turului 3 preliminar din Champions League. Numeroasele accidentări din lot au dus la situația ca Union Saint-Gilloise să nu aibă decât cinci jucători de câmp pe banca de rezerve la returul din Norvegia.

În plus, Kevin Rodriguez, care a mers acasă din motive familiale, nu va reveni la timp pentru acest joc, iar Anan Khalaili își finalizează transferul la Crystal Palace. Mijlocașul Adem Zorgane, revenit după o accidentare, a făcut deplasarea cu echipa, dar șansele ca el să poată evolua sunt minime.

”Pot face cinci schimbări și voi avea cinci jucători de câmp pe bancă, deci este perfect. Ei bine, pot face o a șasea dacă mergem în prelungiri. Dar nu prea am pe cine să bag. Zorgane s-a antrenat luni pentru prima dată cu lotul, vom vedea cum se simte în continuare”, a declarat antrenorul David Hubert la conferința de presă, conform dhnet.be.

Olaru, anunțat titular la returul cu Bodo/Glimt

În aceste condiții, opțiunile tehnicianului lui Union Saint-Gilloise sunt limitate. Presa belgiană a anunțat că Darius Olaru, care în weekend a înscris primul său gol după transferul de la FCSB, va fi titular în returul cu Bodo/Glimt.

Astfel, echipa de start a belgienilor va arăta astfel: Chambaere – Mac Allister, Sylla, Havenaar – Patris, Schoofs, Van De Perre, Olaru, Guilherme – Florucz, David. Pe banca de rezerve se vor afla portarii Kavlashvili și Boets, precum și jucătorii Zeneli, Niang, Mofokeng, Fuseini și Biondic. Acestora li s-ar putea alătura și Zorgane, dacă acesta va fi considerat apt pentru acest joc.

După remiza din tur, Union Saint-Gilloise își joacă parcursul în Champions League pe terenul sintetic din Norvegia. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs, care va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Rezervă va fi Horațiu Feșnic, în timp ce în camera VAR se vor afla scoțienii Andrew Dallas și Greg Aitken.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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