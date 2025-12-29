Body Cam, revoluţia TV din fotbal! Transmisiunile televizate intră într-o nouă eră pentru fanii din întreaga lume

ADVERTISEMENT

Fotbalul a devenit o industrie de zeci de miliarde de euro, iar inovaţiile sunt la ordinea zilei. Apar competiţii noi, altele îşi schimbă drastic formatul. Nici transmisiunile TV ale meciurilor de fotbal nu au fost ocolite de modificări. Tehnologia a devenit parte din fenomen şi fanii sportului rege ar putea, în viitor, să-şi urmărească favoriţii altfel decât o fac azi. Primele semne ale schimbări au apărut deja, iar la orizont sunt altele care vor îmbunătăţi şi mai mult experienţa vizionării unui meci de fotbal.

Body Cam revoluționează fotbalul din întreaga lume. Champions League ca în jocurile video

Liga Campionilor este giuvaierul competiţiilor intercluburi, cu meciuri transmise în direct în întreaga lume. Veniturile din drepturile TV au ajuns la cifre uluitoare, iar în afacere au intrat şi platformele de streaming. Amazon a simţit mirosul banilor şi a cumpărat drepturi de transmisie ale meciurilor pentru platforma Prime Video, dar, în acelaşi timp, a început să inoveze modul cum este urmărit evenimentul.

Pentru sezonul 2025-2026, au avut o mare surpriză atunci când au ales să urmărească meciurile din Experienţa este una asemănătoare cu EA FC 26, jocul video care în trecut purta numele de FIFA. Peste imaginile meciului, urmăritorii au putut vedea statistici şi caracteristici ale jucătorilor, în timp ce în partea de jos a ecranului a existat în permanenţă o hartă a terenului, cu toate poziţiile şi mişcările fotbaliştilor în timp real. Cu ajutorul AI, Prime Video a oferit informaţii despre viteza sprinturilor, a paselor sau a şuturilor, astfel că a putut să fie evidenţiată dificultatea anumitor faze.

Chiar dacă Prime Video este disponibil în România şi în alte ţări, de această inovaţie s-au putut bucura doar spectatorii din Germania, Irlanda, Italia şi Regatul Unit. Cu toate acestea, decizia Amazon deschide uşa spre viitoare modificări importante pentru transmisiunile meciurilor de fotbal şi nu numai.

Ref Cam aduce spectacol în transmisiunile tv

Transmisiunile TV din Premier League şi Serie A au suferit, la rândul lor, o modificare importantă. În anumite meciuri, arbitrul poartă un bodycam, o cameră montată pe echipament, iar anumite imagini ajung şi pe transmisiunea în direct. În Italia, debutul tehnologiei a venit în Juventus – Inter 4-3, cel mai spectaculos meci al începutului de sezon. Imaginile de pe Ref Cam au fost de-a dreptul spectaculoase, iar un rezumat al derby-ului din această perspectivă poate fi urmărit pe contul oficial de YouTube al Serie A.

Explicația lui Pierluigi Collina

Inovaţia a fost folosită şi în Premier League, cu un debut marcat în meciul Newcastle – Liverpool 2-3. Arbitrul s-a aflat într-un unghi perfect la primul gol al partidei, înscris de Ryan Gravenberch, iar reluarea oferită de Ref Cam a creat senzaţie printre telespectatori. Şi în Bundesliga a ajuns camera purtată de arbitru în timpul meciului şi pare că va deveni, în viitor, un obiect obişnuit din echipamentul acestuia.

„Avem posibilitatea să vedem exact ceea ce vede un arbitru în teren. Nu este folosit doar în scop de divertisment, dar şi în ajutorul arbitrilor pentru a explica de ce anumite faze nu au putut fi văzute perfect din teren”, a explicat Pierluigi Collina, președintele Comisiei Arbitrilor din cadrul FIFA. De asemenea, fanii au primit bine această inovaţie şi mulţi cer ca ea să fie folosită la toate meciurile.

350 de euro este costul aproximativ pentru un Ref Cam

Body Cam şi pentru fotbalişti

În anumite meciuri amicale jucate în ultimii ani, unii jucători au purtat Body Cam pentru ca fanii să aibă o altă perspectivă a ceea ce se întâmplă pe teren. Imaginile i-au luat prin surprindere pe mulţi suporteri, dar a aprins şi imaginaţia multora. Aşa cum Ref Cam a devenit parte din transmisiunea TV, camerele purtate de jucători în timpul meciurilor ar putea să ofere imagini memorabile. Iar cu autorul platformelor de streaming, doar cerul este limita.

Imaginaţi-vă un El Clasico, transmis pe o platformă de streaming, unde să ai posibilitatea să urmăreşti fazele din postura lui Kylian Mbappe, a lui Lamine Yamal sau, de ce nu, a unuia dintre cei doi portari. La un singur click, începi să vezi exact ceea ce vede şi Yamal atunci când pleacă în sprint spre poarta adversarilor, ca apoi, tot cu un click, schimbi perspectiva şi urmăreşti toată faza din postura lui Eder Militao, care încearcă să-l oprească pe starul catalanilor. Pare SF, nu? Să ne întoarcem în 2000, în urmă cu 25 de ani. Sistemul VAR, tehnologia semiautomată pentru ofsaid sau platforme de streaming făceau parte tot din scenariile SF ale viitorului.

Folosind MindFly, fanii pot simţi emoţia unui meci din teren. Vestele noastre sunt concepute în aşa fel încât să nu interfereze cu performanţele jucătorilor de pe teren. Sunt ca vestele GPS, iar fotbaliştii uită că le poartă după câteva minute” – Eran Tal, co-fondatorul al MindFly, companie care oferă tehnologie Body Cam

Realitatea virtuală, pasul final

Dacă tot am deschis cutia Pandorei cu scenarii SF, cum ar fi să stai în fotoliu, îţi deschizi televizorul, îţi pui ochelarii VR (Virtual Reality) şi arbitrul fluieră startul meciului?! Din sufrageria ta, într-o secundă eşti pe Anfield şi te afli aproape în pielea lui Mohamed Salah, la mijlocul terenului. Te uiţi în spate şi îl vezi pe Dominik Szoboszlai pregătit să primească mingea de la „tine”, iar în faţa ta sunt adversarii. Poate că ne-am dus prea departe, dar o astfel de experienţă ar putea să-şi găsească perfect locul într-o sală de cinema, unde deja este folosită această tehnologie.

Noile inovaţii îi vor aduce şi mai aproape de favoriți pe fanii de acasă, iar cluburile ar putea să profite pentru venituri şi mai consistente. Televiziunile, jucătorii clasici din piaţa de media, încep deja să simtă ameninţarea platformelor de streaming, care pot oferi toate aceste inovaţii mai uşor. Şi nu doar fotbalul va intra în această nouă eră, una în care spectacolul va fi total.

Grafică specială şi în NFL

Meciurile din NFL au, la rândul lor, parte de o inovaţie. În timpul partidelor, diverse faze sunt analizate în momentele de pauză, iar toate mişcările sunt grafice pentru ca spectatorul de acasă să înţeleagă cum a putut, de pildă, să fie înscris un touchdown sau cum un jucător ofensiv a putut să fie oprit la limită. Cu ajutorul AI, această inovaţie poate fi dusă la următorul nivel, iar spectatorul ar putea să vadă toate opţiunile disponibile pentru un jucător la faza respectivă şi dacă a luat sau nu decizia corectă în acel moment.