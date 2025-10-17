Sport

Bodyguardul vedetă al lui Lionel Messi face furori pe internet! A marcat un eurogol și s-a bucurat nebunește. Video

Celebrul bodyguard al lui Lionel Messi a ieșit din nou în evidență. Yassine Chueko a marcat un eurogol și a celebrat într-un mod inedit. Ce au comentat fanii în mediul online.
Iulian Stoica
17.10.2025 | 17:45
Bodyguardul lui Lionel Messi, în centrul atenției după ultimul videoclip. Sursă foto: Colaj Fanatik

Yassine Cheuko este cunoscut pentru munca sa impecabilă ca bodyguard al lui Leo Messi. Pe lângă abilitățile sale excelente în artele luptei, pușcașul marin arată că poate face spectacol și pe terenul de fotbal.

Bodyguardul vedetă al lui Lionel Messi, celebrare incredibilă după un gol

Bodyguardul lui Lionel Messi și-a surprins fanii pe rețelele de socializare. Într-un clip video cu Jeremy Lynch, Yassine Cheuko a fost surprins marcând un gol spectaculos din voleu.

Nu doar reușita sa a fost plină de fantezie, ci și modul în care a sărbătorit. Yassine Cheuko a „înnebunit” în momentul în care mingea a intrat în plasă și a decis să-și dea tricoul jos.

Bucuria s-a prelungit, iar bodyguardul lui Lionel Messi a decis să își arate corpul bine lucrat, dar și niște mișcări speciale de luptă. Fanii au rămas surprinși, aceștia neștiind că Yassine Cheuko este atât de îndrăgostit de fotbal.

Fanii au comparat bucuria golului cu celebrul „siuu” al lui Cristiano Ronaldo

Cei care au vizionat videoclipul au remarcat și un detaliu important, anume că Yassine Cheuko își încordează abdomenul. Fanii consideră că bodyguardul lui Messi ar fi vrut să îl copieze pe Cristiano Ronaldo, însă a ezitat pentru a nu fi concediat.

Un fan a spus – „Voia să facă siuuuuu, dar să nu uităm că s-ar putea să fie concediat în următoarea oră”. Altul a adăugat – „Frate, încearcă atât de tare să nu facă acea celebrare”.

Yassine Cheuko, suspendat după ce i-a luat apărarea lui Messi

Yassine Chueko, fost soldat american, cu misiuni în Irak și Afghanistan, este umbra lui Messi și veghează la siguranța acestuia. Cheuko a intrat pe teren după finalul meciului dintre Inter Miami și Club Atlas, care s-a încheiat cu o victorie cu 2-1 pentru formația argentinianului.

După ultimul fluier a avut loc o ceartă între fotbaliștii echipelor, la mijlocul terenului, iar Cheuko a intrat pe teren și a împins doi jucători de la Atlas pentru a-i îndepărta de Lionel Messi. În urma acestui incident, bodyguardul a fost suspendat.

„În urma meciului Inter Miami CF vs. Club Atlas din 30 iulie, un membru al delegației Inter Miami a arătat un comportament inadecvat intrând în zone restricționate fără o acreditare oficială a evenimentului”, a anunțat comisia disciplinară a competiției.

Cât câștigă bodyguardul lui Leo Messi

Bodyguardul are permisiunea de a sta la marginea terenului în timpul meciurilor lui Inter Miami, pentru a se asigura că niciun suporter nu pătrunde pe teren. Yassine primește o mică avere pentru acest serviciu, acesta câștigând 260.000 de dolari anual.

De obicei, el se deplasează pe marginea terenului asemenea unui arbitru asistent, având mereu ochii pe campionul mondial. Pe lângă faptul că îi asigură protecția jucătorului, Yassine Cheuko are grijă și de soția acestuia, precum și de întreaga familie a argentinianului.

