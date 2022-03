Cel mai bogat fotbalist din lume și-a găsit în sfârșit echipă. Tânărul cu o avere estimată la 20 de miliarde de dolari are deja 10 meciuri și 3 pase decisive

Faiq Bolkiah fost coleg cu Ruben Loftus-Cheek și la tineretul lui Chelsea. Însă, până recent, singura realizare notabilă ca fotbalist a fost statutul de căpitan al naționalei. Cea din Brunei, poziția fiind obținută (și) pentru că este nepotul extravagantului Sultan. Acum însă, se pare, fie și doar în modesta ligă din India, pare că dă un curs carierei sale.

”Nu vreau să fiu precum frații mei. Să stau acasă fără să fac nimic”, spune Faiq Bolkiah, cel mai bogat fotbalist din lume

Faiq are o avere estimată la 20 de miliarde de dolari. Dar nimeni nu poate știi, cu exactitate, valoarea acesteia. Căci tatăl său, Prințul Jefri Bolkiah, este fratele mai tânăr al Sultanului.

Acesta îl copiază Sultan și la extravaganțe. De altfel, a fost supranumit ”Playboy Prince” de către Vanity Fair. Și a făcut valuri în media atunci când, la a 50-a aniversare, a plătit 17 milioane de dolari pentru a-l avea pe scenă pe Michael Jackson.

Dar Faiq nu a vrut să meargă pe aceeași linie, a unei vieți de huzur. Una pe care, de altfel, au abordat-o ceilalți 17 frați ai săi. După cum chiar el recunoștea, franc, într-un interviu.

Întrebat ce l-a determinat să se facă fotbalist în condițiile în care familia sa este atât de bogată. Faiq Bolkiah fără să clipească: ”Toți frații mei stau acasă și nu fac nimic. Eu vreau să realizez ceva. Nu vreau să fiu ca ei”.

Este motivul pentru care, de altfel, tânărul născut la Los Angeles, a profitat de perioada petrecută la studii, în Anglia. Acolo unde a plecat alături de vărul său Ukasyah, fiul fostului jucător din NBA Dennis Wallace.

”Am crescut, practic, în Anglia. Iar acolo fotbalul este sportul rege. Așa că joc fotbal de la o vârstă foarte fragedă. Și voi continua să o fac. Sunt o fire sportivă și îmi place”, a spus el într-un interviu.

Start de carieră în Anglia, un episod în Portugalia, iar acum Thailanda

Ca tânăr fotbalist, impresiona prin altruism și determinare. Și, spun colegii săi, prin faptul că era ”drăguț, umil, cu picioarele pe pământ și foarte amuzant”.

N-a epatat nicicând și și-a văzut de treabă. De altfel, sunt mulți dintre foștii săi colegi care au aflat abia după ce povestea sa a devenit publică despre averea sa.

Însă, ca atacant, Faiq a avut de înfruntat, la Academiile lui Southampton, Chelsea și Leicester, concurența unor jucători extrem de talentați. Astfel că, probabil, cea mai importantă realizare este apariția în UEFA Youth League, pentru Leicester.

A trecut apoi în Portugalia, la Maritimo. Dar nici acolo nu a reușit să prindă prima echipă. A fost o singură dată rezervă, la un meci contra lui FC Porto.

Acum însă în Thailanda, pentru Chonburi FC. Formație aflată pe locul 5, la 3 puncte de ultima treaptă a podiumului, care duce în Liga Campionilor Asiei.

După 10 meciuri, și-a trecut deja în cont trei pase decisive. A fost deja numit de două ori omul meciului. Și este în așteptarea primului gol. Pe care-l așteaptă cu aceeași modestie.

”Sunt foarte fericit și toată lumea m-a ajutat să mă acomodez. Jucătorii sunt foarte drăguți și tot personalul m-a ajutat. În ultimii doi ani, nu am avut prea multe ocazii să arăt ce pot face pe teren.

Așadar, a trebuit să fiu foarte atent la următoarea mea destinație. Astfel încât să am șansa de a arăta ceea ce pot. Am vorbit cu antrenorul și, după acea discuție, am simțit că acesta este locul potrivit pentru a progresa în această etapă a carierei mele”, a spus Faiq.