Bogdan Andone a ceut ajutorul divin în lupa cu FCSB pentru play-off. Cum a fost surprins în tribună antrenorul lui FC Argeș la victoria cu Dinamo

Bogdan Andone a calificat-o pe FC Argeș în play-off după 1-0 cu Dinamo. După ce a condamnat-o pe FCSB la play-out, antrenorul piteștenilor a fost surprins într-o ipostază inedită.
Mihai Dragomir
01.03.2026 | 20:50
Bogdan Andone, gest deosebit după ce a calificat-o pe FC Argeș în play-off. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FC Argeș a plecat cu 3 puncte uriașe de pe Arena Națională după 1-0 cu Dinamo și s-a calificat în play-off. Cum a fost surprins Bogdan Andone la finalul meciului de camere, după ce a condamnat-o pe FCSB la play-out.

Cum a fost surprins Bogdan Andone după ce a calificat-o pe FC Argeș în play-off și a lăsat-o pe FCSB în play-out

Sărbătoare mare în rândul piteștenilor după Dinamo – FC Argeș 0-1. Oaspeții au plecat cu toate punctele, dar mai ales cu o calificare surprinzătoare în play-off, ținând cont de statutul de echipă nou-promovată.

În ultimele minute de prelungire ale meciului din etapa 29 de pe Arena Națională, camerele s-au îndreptat preț de câteva momente spre Bogdan Andone. Suspendat de la meciul cu Farul, tehnicianul nu a putut să își ajute echipa de pe margine.

Chiar și în aceste condiții, elevii săi nu l-au dezamăgit. Bogdan Andone a privit meciul de la tribuna oficială, iar pe finalul partidei a fost surprins ținând în mână o cruce, pe care a și pupat-o.

FCSB, matematic în play-out după victoria lui FC Argeș cu Dinamo

Pentru FCSB nu mai există în acest moment nicio modalitate de a mai accesa play-off-ul. Chiar dacă și-ar câștiga ultimele două jocuri din sezonul regular (deplasare, cu UTA și acasă, cu U Cluj), iar FC Argeș ar ceda acasă cu Unirea Slobozia, bucureștenii tot nu i-ar putea depăși.

Într-un asemenea scenariu, cu ambele echipe ajunge la final la borna de 49 de puncte, rezultatele directe decid ierarhia. Cum FC Argeș a învins tur-retur FCSB, piteștenii ar ocupa ultimul loc de play-off.

  • 51 de ani are Bogdan Andone
  • 23 septembrie 2024 este data numirii sale pe banca lui FC Argeș
