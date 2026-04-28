Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Bogdan Andone a făcut anunțul momentului! Decizia luată de antrenorul lui FC Argeș, după ofertele primite

Bogdan Andone este unul dintre antrenorii momentului în SuperLiga și nu e de mirare că, după performanța cu nou-promovata FC Argeș, au început să curgă ofertele
Cristian Măciucă
28.04.2026 | 11:36
Bogdan Andone a facut anuntul momentului Decizia luata de antrenorul lui FC Arges dupa ofertele primite
EXCLUSIV FANATIK
Bogdan Andone a făcut anunțul momentului! Decizia luată de antrenorul lui FC Argeș, după ofertele primite. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Bogdan Andone (51 de ani) a reușit o performanță uluitoare cu FC Argeș, formație nou-promovată în sezonul 2025-2026. Alb-violeții s-au calificat în play-off și au ajuns până în semifinalele Cupei României. Antrenorul a stârnit deja interesul unor echipe din străinătate, dar nu are de gând să dea curs vreunei oferte.

Pleacă Bogdan Andone de la FC Argeș?

Bogdan Andone este antrenorul lui FC Argeș din septembrie 2024 și a reușit promovarea în SuperLiga. În primul sezon pe prima scenă fotbalistică din România, piteștenii au reușit calificarea în play-off, deși obiectivul era salvarea de la retrogradare. Andone pregătește deja sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

„Sincer, am avut niște discuții generale, de principiu, cu Dani, pentru că am fost focusați pe semifinala de Cupa României, a fost acum meciul ăsta. Probabil de săptămâna viitoare, pentru că sâmbătă vom juca la Cluj, e o săptămână scurtă. Probabil de săptămâna viitoare vom începe ușor, ușor să câștigăm.

Avem nevoie de 3-4 jucători care să ridice puțin nivelul echipei pentru că la anul ne dorim același lucru, să ne batem pentru play-off, pentru Cupa României. Va trebui să ne ridicăm nivelul și numeric lotul de jucători. Avem nevoie de dubluri pe posturi aproximativ egal valoric.

ADVERTISEMENT
Încercăm să ne stabilizăm pozițiile. Să stabilim două sisteme. Unul 4-3-3 și unul 3-4-3, să avem două soluții, cum am avut și în acest sezon și în funcție de asta să ne luăm jucătorii pe care îi dorim, să ne poată ajuta sezonul viitor”, a declarat Bogdan Andone, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Anunț de ultimă oră despre oferte

După rezultatele bune cu FC Argeș, pentru Bogdan Andone curg ofertele din străinătate. El a mai antrenat o dată în Cipru, la Apollon Limassol, în perioada 11.02.2023 – 30.08.2023. (n.r. – Tu rămâi? A primit ceva oferte?) Am evitat. Am contract pentru că am semnat vara trecută prelungire pentru încă un an de zile. Am evitat orice discuție. Sincer, am primit din Cipru, sunt în relații foarte bune acolo, am și antrenat, am și jucat, dar am evitat orice discuțe. Au fost telefoane. Dar am spus nu. Nu am ajuns la discuții de sume, de bani, de nimic”, a adăugat tehnicianul în vârstă de 51 de ani.

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
