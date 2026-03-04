Sport

Bogdan Andone, antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga după ce a dus-o pe FC Argeș în play-off. Cum arată echipa ideală

Bogdan Andone a realizat o performanță extraordinară reușind să o ducă pe FC Argeș în play-off. El a fost ales antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga după victoria cu Dinamo.
Traian Terzian
04.03.2026 | 08:45
Bogdan Andone antrenorul etapei a 29a din SuperLiga dupa ce a duso pe FC Arges in playoff Cum arata echipa ideala
Bogdan Andone, desemnat antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
În ciuda faptului că a fost suspendat pentru meciul de pe Arena Națională, Bogdan Andone a fost desemnat antrenorul etapei în SuperLiga. Tehnicianul a realizat minunea de a ajunge în play-off cu nou promovata FC Argeș.

Bogdan Andone, ales antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga

FC Argeș a făcut un sezon excepțional sub comanda lui Bogdan Andone și a dat marea lovitură în SuperLiga. Victoria de la București cu Dinamo a însemnat matematic că piteștenii vor încheia în Top 6 la finalul sezonului regulat.

”A pregătit perfect duelul cu Dinamo, trimițând în teren o echipă care a respectat cu strictețe sarcinile trasate. La final, piteștenii s-au bucurat pentru calificarea în play-off”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Andone.

Cum arată echipa etapei a 29-a din SuperLiga

În ciuda dezamăgirii de a fi ratat surprinzător prezența în play-off, campioana FCSB a făcut un joc foarte bun pe terenul celor de la UTA și s-au impus cu 4-2. Iar doi dintre elevii lui Elias Charalambous au prins cel mai bun ”11” al acestei runde.

Câte doi jucători în echipa ideală au mai avut FC Hermannstadt, U Cluj, Rapid, iar formația etapei cu numărul 29, penultima din sezonul regulat al SuperLigii, a fost completată câte un fotbalist de la FC Argeș, Csikszereda și CFR Cluj.

Conform celor de la Liga Profesionistă de Fotbal, echipa ideală a etapei a 29-a din SuperLiga arată astfel:

PORTAR

  • Cătălin Căbuz (FC Argeș) – A închis perfect poarta, contribuind din plin la victoria uriașă reușită de piteșteni.

FUNDAŞI

  • Lorand Paszka (Csikszereda) – A transformat cu siguranță penalty-ul care le-a adus ciucanilor un punct important.
  • Bozhidar Chorbadzhiyski (FC Hermannstadt) – Puternicul fundaș bulgar a înscris primul său gol în SuperLigă.
  • Andrei Coubiș (U Cluj) – Transferat în iarnă, s-a integrat rapid în sistemul gândit de Bergodi. În plus, devine tot mai periculos pentru adversari la fazele fixe de care beneficiază echipa sa.
  • Andrei Borza (Rapid) – După două runde la rând cu gol marcat, în această etapă a punctat ofensiv cu o pasă decisivă.

MIJLOCAŞI

  • Mouhamadou Drammeh (U Cluj) – A marcat și a ajuns la patru etape consecutive în care și-a trecut numele pe tabelă.
  • Mihai Lixandru (FCSB) – A înscris de două ori și a făcut un joc perfect la centrul terenului.
  • Darius Olaru (FCSB) – A avut o primă repriză excepțională, în care a izbutit și două pase decisive. A părăsit terenul la pauză din cauza unei accidentări provocate de un adversar.

ATACANŢI

  • Andrei Cordea (CFR Cluj) – A contribuit la victoria echipei sale cu două pase decisive. A ajuns la 15 contribuții ofensive în 21 de partide.
  • Daniel Paraschiv (Rapid) – Gol a doua rundă consecutivă. Redevine atacantul care făcea diferența în SuperLigă pentru FC Hermannstadt.
  • Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) – Gol și o pasă decisivă spectaculoasă! A fost cel mai bun jucător de pe teren.
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
