Bogdan Andone, antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga după ce a dus-o pe FC Argeș în play-off. Cum arată echipa ideală

În ciuda faptului că a fost suspendat pentru meciul de pe Arena Națională, Bogdan Andone a fost desemnat antrenorul etapei în SuperLiga. Tehnicianul a realizat minunea de a ajunge în play-off cu nou promovata FC Argeș.
Bogdan Andone, ales antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga
FC Argeș a făcut un sezon excepțional sub comanda lui Bogdan Andone și a dat marea lovitură în SuperLiga. Victoria de la București cu Dinamo a însemnat matematic că piteștenii vor încheia în Top 6 la finalul sezonului regulat.
”A pregătit perfect duelul cu Dinamo, trimițând în teren o echipă care a respectat cu strictețe sarcinile trasate. La final, piteștenii s-au bucurat pentru calificarea în play-off”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Andone.
Cum arată echipa etapei a 29-a din SuperLiga
În ciuda dezamăgirii de a fi ratat surprinzător prezența în play-off, campioana FCSB a făcut un joc foarte bun pe terenul celor de la UTA și s-au impus cu 4-2. Iar doi dintre elevii lui Elias Charalambous au prins cel mai bun ”11” al acestei runde.
Câte doi jucători în echipa ideală au mai avut FC Hermannstadt, U Cluj, Rapid, iar formația etapei cu numărul 29, penultima din sezonul regulat al SuperLigii, a fost completată câte un fotbalist de la FC Argeș, Csikszereda și CFR Cluj.
Conform celor de la Liga Profesionistă de Fotbal, echipa ideală a etapei a 29-a din SuperLiga arată astfel:
PORTAR
- Cătălin Căbuz (FC Argeș) – A închis perfect poarta, contribuind din plin la victoria uriașă reușită de piteșteni.
FUNDAŞI
- Lorand Paszka (Csikszereda) – A transformat cu siguranță penalty-ul care le-a adus ciucanilor un punct important.
- Bozhidar Chorbadzhiyski (FC Hermannstadt) – Puternicul fundaș bulgar a înscris primul său gol în SuperLigă.
- Andrei Coubiș (U Cluj) – Transferat în iarnă, s-a integrat rapid în sistemul gândit de Bergodi. În plus, devine tot mai periculos pentru adversari la fazele fixe de care beneficiază echipa sa.
- Andrei Borza (Rapid) – După două runde la rând cu gol marcat, în această etapă a punctat ofensiv cu o pasă decisivă.
MIJLOCAŞI
- Mouhamadou Drammeh (U Cluj) – A marcat și a ajuns la patru etape consecutive în care și-a trecut numele pe tabelă.
- Mihai Lixandru (FCSB) – A înscris de două ori și a făcut un joc perfect la centrul terenului.
- Darius Olaru (FCSB) – A avut o primă repriză excepțională, în care a izbutit și două pase decisive. A părăsit terenul la pauză din cauza unei accidentări provocate de un adversar.
ATACANŢI
- Andrei Cordea (CFR Cluj) – A contribuit la victoria echipei sale cu două pase decisive. A ajuns la 15 contribuții ofensive în 21 de partide.
- Daniel Paraschiv (Rapid) – Gol a doua rundă consecutivă. Redevine atacantul care făcea diferența în SuperLigă pentru FC Hermannstadt.
- Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) – Gol și o pasă decisivă spectaculoasă! A fost cel mai bun jucător de pe teren.