Bogdan Andone, anunț despre viitorul său dacă face minunea la Botoșani: „Rămâne prima opțiune“

Bogdan Andone a fost invitatul telefonic al lui Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre FC Botoșani și Valeriu Iftime. Emisiunea poate fi văzută pe website, în direct, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Valeriu Iftime, patronul perfect

Tehnicianul a spus că Valeriu Iftime este un patron extraordinar, iar fotbalul românesc l-ar putea folosi ca exemplu. Bogdan Andone pare că a făcut o paralelă indirectă cu Becali, care de-a lungul mandatului său la FCSB s-a implicat.

ADVERTISEMENT

„Prima discuție o voi avea cu domnul Iftime, i-am promis dânsului, am colaborat bine, apoi vom vedea. În afara faptului că e un patron extraordinar, care ar fi un exemplu pentru fotbalul românesc, tot ceea ce promite sau e scris în contract se plătește.

Absolut niciodată nu sună sau să vadă cine joacă, ce joacă, ce se întâmplă, de ce unul sau altul, absolut niciodată. Tot timpul, după jocuri, discutăm puțin despre ce a fost pozitiv sau mai puțin pozitiv, indiferent de rezultat.

ADVERTISEMENT

Mi se pare relația extraordinară de patron-antrenor. Prima opțiune rămâne Botoșani, în cazul în care vom rămâne în Liga 1“, a spus Bogdan Andone despre patronul lui FC Botoșani, în exclusivitate.

Colaborare cu Dani Coman?

Bogdan Andone recunoaște că are oferte deja, iar o decizie o va lua la finalul sezonului, după . Tehnicianul a spus că are oferte și din Cipru, unde a antrenat înainte de FC Botoșani, la Apoel Limassol.

ADVERTISEMENT

De asemenea, , ar urma să semneze cu FC Argeș, conform zvonurilor. În cazul acesta, Bogdan Andone ar putea fi tentat să preia formația care își propune promovarea în sezonul viitor.

“Dani este un prieten de-ai mei vechi. Am lucrat cu el, eu antrenor secund la Rapid, el jucător, el președinte, eu antrenor la Astra. Ținem legătura mereu, dar am vorbit și cu domnul Iftime, dar vorbim după meci.

ADVERTISEMENT

Am primit și telefoane din Cipru, același lucru l-am transmis și acolo. Nu vreau să comentez. Nu îmi place să comentez, vreau să stau focusat pe ce am de făcut și să îmi termin treaba aici.

Cu Dani am fost și la Sibiu, înainte să semneze Măldărășanu. Până la urmă m-am răzgândit în acel moment, așa a fost soarta. Avem o relație, am trecut prin multe împreună, campioni cu Astra, cu Șumi principal.

Apoi, a fost cu mine antrenor principal, am terminat în sezonul trei când ni s-a luat punctele și eram pe primul loc la acel moment. Am lucrat împreună, am muncit bine, e un președinte extraordinar, am o relație foarte bună cu el“, a mai spus Bogdan Andone.