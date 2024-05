Bogdan Andone, anunț surpriză deși a salvat-o pe FC Botoșani de la retrogradare: „Am niște discuții”. Antrenorul, curtat din străinătate

Bogdan Andone a reușit imposibilul pe banca celor de la FC Botoșani. Antrenorul în vârstă de 49 de ani i-a salvat pe moldoveni de la retrogradare, după . Totuși, Andone nu este sigur că va continua la FC Botoșani din sezonul următor.

Bogdan Andone, anunț surpriză deși a salvat-o pe FC Botoșani de la retrogradare: „Am niște discuții”

Bogdan Andone a venit pe banca celor de la FC Botoșani, la sfârșitul anului trecut. Fostul tehnician de la FCSB a ajuns la final de contract și nu este ferm convins că va continua .

Andone a dezvăluit că a purtat discuții cu Dani Coman, noul președinte al lui FC Argeș, pentru a prelua banca „vulturilor violeți”. Totodată, Bogdan Andone a mărturisit că este curtat din Cipru, acolo unde a mai antrenat-o pe Apollon Limassol.

”Nu pot să spun că a fost ofertă de la FC Argeș, au fost niște discuții cu Dani, cu care am colaborat la Astra. Nici cu domnul Iftime nu am discutat decât după ce am terminat barajul.

De astăzi, pot să încep ușor, ușor. Am discutat cu patronul, prima opțiune a Botoșaniul, i-am promis lucrul ăsta, dar va trebui să schimbăm câteva lucruri.

„Prima opțiune este Botoșaniul, dar vom vedea”

Dacă vom continua, trebuie să fim mult mai bine organizați din toate punctele de vedere. Trebuie făcute lucrurile mult mai bine. Voi vedea ce voi face, am niște discuții și din Cipru, de la unele echipe de acolo.

Vom vedea. Prima opțiune este Botoșaniul, dar vom vedea”, a declarat Bogdan Andone, la . Bogdan Andone a adunat 20 de meciuri pe banca celor de la FC Botoșani, înregistrând 8 victorii, 5 egaluri și 7 înfrângeri.

Bogdan Andone le-a mai pregătit în România ca antrenor principal pe FC Voluntari, Olimpia Satu Mare, Poli Iași, ACS Energeticianul, FCSB și Astra Giurgiu. Antrenorul are o medie de 1,45 puncte pe meci la Botoșani.

FC Botoșani a câștigat meciul tur cu CS Mioveni de la barajul pentru promovare/menținere în SuperLiga, scor 1-0. Moldovenii s-au impus cu scor identic în returul de la Mioveni. Mailat a înscris în deplasare din pasa lui Eduard Florescu.