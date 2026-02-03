Sport

Bogdan Andone, atac la arbitraj după U Cluj – FC Argeș 3-1: „Noi eram la baschet, ei erau la lupte”

Bogdan Andone a tras concluziile după eșecul suferit de FC Argeș, 1-3 pe terenul Universității Cluj. Antrenorul piteștenilor a criticat maniera „centralului” Marcel Bîrsan.
Bogdan Mariș
03.02.2026 | 20:42
Bogdan Andone a reacționat după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul lui U Cluj, 1-3. FOTO: Sport Pictures
FC Argeș a început anul 2026 cu două victorii în Superliga, însă piteștenii au înregistrat mai apoi două înfrângeri. După 0-1 pe teren propriu cu UTA, echipa pregătită de Bogdan Andone a cedat și la Cluj, 1-3 cu Universitatea, o rivală în lupta pentru play-off. Antrenorul Bogdan Andone a reacționat la finalul întâlnirii.

Bogdan Andone, atac la Marcel Bîrsan după U Cluj – FC Argeș 3-1

„Șepcile roșii” au condus cu 2-0 după reușitele semnate de Macalou și Stanojev, FC Argeș a redus din diferență prin Sierra, însă mai apoi Macalou a realizat „dubla” și clujenii au obținut un succes extrem de important. La final, Bogdan Andone a criticat prestația arbitrului Marcel Bîrsan.

„Nu vreau să comentez arbitrajul, îmi e greu. Așa manieră de arbitraj… Noi eram la baschet, ei erau la lupte. Orice deposedare către adversar a fost fault. Am intrat în joc, am marcat, am avut o situație clară. U Cluj are calitate, experiență, jucători cu valoare. Ne-a taxat pe această greșeală”, a spus tehnicianul la flash-interviu după eșecul suferit pe Cluj Arena.

Bogdan Andone, dezvăluiri despre bugetul lui FC Argeș

FC Argeș se află momentan pe loc de play-off, însă Bogdan Andone e cu gândul la posibilele rivale din play-out, deoarece acestea au un buget mai apropiat de cel al piteștenilor. „Lupta directă e cu Hermannstadt, Slobozia, Petrolul. Noi nu ne comparăm nici cu Petrolul financiar.

Nu avem ce să discutăm. Din primele 11 clasate noi suntem pe locul 12 ca buget. Noi avem buget de locul 12. Ce fac băieții pe teren, prin munca lor, e un lucru extraordinar pentru noi, pentru echipă, pentru club”, a declarat tehnicianul de 51 de ani.

Ce urmează pentru FC Argeș în Superliga

FC Argeș a căzut pe locul 5 după înfrângerea suferită la Cluj, însă piteștenii ar putea fi depășiți și de FC Botoșani, UTA și Oțelul înainte de finalul acestei runde. În următoarea etapă, gruparea pregătită de Bogdan Andone va evolua vineri, de la ora 17:00, pe teren propriu contra lui Hermannstadt.

