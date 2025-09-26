Bogdan Andone, avertisment pentru jucători după Hermannstadt – FC Argeș 0-1: „E singura cale”

, și a urcat, cel puțin pentru moment, pe poziția secundă a clasamentului. Antrenorul Bogdan Andone a reacționat la finalul întâlnirii decise de reușita brazilianului Caio din minutul 63.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Bogdan Andone după Hermannstadt – FC Argeș 0-1

FC Argeș a fost dominată în prima repriză a partidei de la Sibiu, însă gazdele nu au reușit să puncteze, . Trupa lui Marius Măldărășanu a controlat posesia și în partea secundă, dar cei care au înscris au fost oaspeții.

În minutul 63, Caio l-a deposedat pe Karo și a scăpat singur cu Lazar, pe care l-a învins cu o execuție elegantă. FC Argeș a ajuns la 22 de puncte după acest succes și ocupă poziția secundă în Superligă, la un singur punct de liderul Universitatea Craiova. Antrenorul piteștenilor, Bogdan Andone, a tras concluziile la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT

„Era important să facem un rezultat pozitiv. Chiar dacă jocul nostru nu a fost spectaculos pe faza ofensivă, era foarte important să fim bine organizați. Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici. Mă bucur pentru băieți, merită felicitați. Au fost foarte atenți pe parcursul jocului.

Bogdan Andone, mesaj ferm pentru jucătorii lui FC Argeș

Până la urmă, munca este răsplătită. Trebuie să muncim la fel. La pauză am decis că trebuie să fim mai echilibrați și am schimbat sistemul, în oglindă cu al lor. Am marcat, și după cred că am gestionat foarte bine meciul. Ne-am organizat bine”, a afirmat tehnicianul la finalul întâlnirii, conform .

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone a lansat și un avertisment pentru fotbaliștii lui FC Argeș, formație care are un start excelent în noul sezon, din postura de echipă nou-promovată. „Cred că astăzi (n.r. vineri) sau ieri am făcut un an de când sunt la echipă. Le-am spus jucătorilor că putem reuși doar prin muncă, prin organizare. Avem o linie a noastră. Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude, fără nicio răutate. E singura cale să reușim”, a declarat antrenorul piteștenilor.