Sport

Bogdan Andone, avertisment pentru jucători după Hermannstadt – FC Argeș 0-1: „E singura cale”

Bogdan Andone a reacționat după victoria obținută de FC Argeș pe terenul lui Hermannstadt, scor 1-0. Tehnicianul a transmis un mesaj clar jucătorilor.
Bogdan Mariș
26.09.2025 | 21:25
Bogdan Andone avertisment pentru jucatori dupa Hermannstadt FC Arges 01 E singura cale
ULTIMA ORĂ
Bogdan Andone a tras concluziile după victoria obținută de FC Argeș, 1-0 pe terenul lui Hermannstadt. FOTO: Sport Pictures

FC Argeș a obținut un nou succes în Superligă, 1-0 pe terenul lui Hermannstadt, și a urcat, cel puțin pentru moment, pe poziția secundă a clasamentului. Antrenorul Bogdan Andone a reacționat la finalul întâlnirii decise de reușita brazilianului Caio din minutul 63.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Bogdan Andone după Hermannstadt – FC Argeș 0-1

FC Argeș a fost dominată în prima repriză a partidei de la Sibiu, însă gazdele nu au reușit să puncteze, cea mai mare ocazie fiind a brazilianului Jair, care a ratat incredibil din fața porții. Trupa lui Marius Măldărășanu a controlat posesia și în partea secundă, dar cei care au înscris au fost oaspeții.

În minutul 63, Caio l-a deposedat pe Karo și a scăpat singur cu Lazar, pe care l-a învins cu o execuție elegantă. FC Argeș a ajuns la 22 de puncte după acest succes și ocupă poziția secundă în Superligă, la un singur punct de liderul Universitatea Craiova. Antrenorul piteștenilor, Bogdan Andone, a tras concluziile la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT

„Era important să facem un rezultat pozitiv. Chiar dacă jocul nostru nu a fost spectaculos pe faza ofensivă, era foarte important să fim bine organizați. Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici. Mă bucur pentru băieți, merită felicitați. Au fost foarte atenți pe parcursul jocului. 

Bogdan Andone, mesaj ferm pentru jucătorii lui FC Argeș

Până la urmă, munca este răsplătită. Trebuie să muncim la fel. La pauză am decis că trebuie să fim mai echilibrați și am schimbat sistemul, în oglindă cu al lor. Am marcat, și după cred că am gestionat foarte bine meciul. Ne-am organizat bine”, a afirmat tehnicianul la finalul întâlnirii, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit...
Digi24.ro
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

Bogdan Andone a lansat și un avertisment pentru fotbaliștii lui FC Argeș, formație care are un start excelent în noul sezon, din postura de echipă nou-promovată. „Cred că astăzi (n.r. vineri) sau ieri am făcut un an de când sunt la echipă. Le-am spus jucătorilor că putem reuși doar prin muncă, prin organizare. Avem o linie a noastră. Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude, fără nicio răutate. E singura cale să reușim”, a declarat antrenorul piteștenilor.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB...
Digisport.ro
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă...
Fanatik
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”
Balonul de Aur 2025. Ce diferență a fost între câștigătorul Ousmane Dembélé și...
Fanatik
Balonul de Aur 2025. Ce diferență a fost între câștigătorul Ousmane Dembélé și al doilea clasat, Lamine Yamal. Update
Un club din SuperLiga continuă să transfere jucători, deși nu îi poate legitima!...
Fanatik
Un club din SuperLiga continuă să transfere jucători, deși nu îi poate legitima! Și-a mai adus un mijlocaș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Comportamentul lui Mitriță la națională l-a ȘOCAT pe selecționer: 'Bă, tu ești nebun?!...
iamsport.ro
Comportamentul lui Mitriță la națională l-a ȘOCAT pe selecționer: 'Bă, tu ești nebun?! Avem meci mâine!'. Detalii despre conflictul petrecut în culise
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!