Bogdan Andone cere întăriri de urgență după FC Argeș – Petrolul 1-0: „Ne refuză toată lumea!”

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FC Argeș a obținut o victorie importantă în meciul din runda a doua a SuperLigii României. Piteștenii s-au impus cu scorul de 1-0, deși au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. La finalul jocului, Bogdan Andone, antrenorul grupării din Trivale, a tras concluziile.

FC Argeș, victorie muncită la Mioveni în meciul cu Petrolul

Robert Moldoveanu a deschis scorul în minutul 17 al meciului de la Mioveni. FC Argeș a primit o lovitură în finalul primei reprize,

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Până la finalul partidei, Petrolul Ploiești a căutat golul egalizator, însă atacurile formației prahovene au fost sterile. Pentru FC Argeș au venit astfel primele puncte din noul sezon de SuperLigă, după ce în runda inaugurală echipa lui Bogdan Andone a fost învinsă de FCSB.

Bogdan Andone, verdict după victoria cu Petrolul

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a ținut să își laude jucătorii pentru . Tehnicianul a spus câteva cuvinte și despre decizia lui Horațiu Feșnic de a-i acorda cartonașul roșu lui Ricardo Matos.

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„E o victorie imensă în contextul jocului. Cred că am făcut o primă repriză foarte bună, ne-am creat ocazii, am marcat și un gol. A venit eliminarea, a trebuit să găsim o cale să ne apărăm. Am avut și o situație bună pentru a face 2-0. Efortul a fost unul imens. E nevoie încă de ritm. Jucătorii nu sunt pregătiți complet. A fost o dovadă de caracter din partea băieților. Jos pălăria. Aveam nevoie de această victorie. Era important pentru oamenii din club să câștigăm cât mai repede posibil.

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Am încercat să vorbim cu Straton să rămână în poartă până la pauză. Nu mai putea călca pe picior. Nu puteam să riscăm. Am pierdut o schimbare. A fost greu să gestionăm. Unii jucători au acuzat probleme la pauză. Sadriu a jucat azi cu injecții. A trebuit să fim foarte atenți. Mă bucur că băieții au dat dovadă de caracter. Au făcut maximum posibil până la epuizare. Am putut face schimbările potrivite”, a declarat Bogdan Andone la

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Mesaj pentru conducere după prima victorie a sezonului. Bogdan Andone așteaptă întăriri

Mai mult, antrenorul echipei din Trivale a tras și un semnal de alarmă. Bogdan Andone este de părere că, în perioada următoare, clubul trebuie să facă transferuri, întrucât lotul pe care se bazează în acest moment este unul extrem de subțire.

„Timpul va răspunde. Avem nevoie de jucători. Suntem limitați. Avem patru juniori în lot. Nu avem suficiente soluții. Clubul încearcă. Dani Coman încearcă. Toată ziua suntem în discuții. Cam ne refuză toată lumea. Ne trebuie jucători care să aducă un plus de valoare. Nu vreau să iau jucători doar de dragul de a face transferuri. E nevoie de măcar trei transferuri pentru a putea să ne ridicăm nivelul”, a mai spus tehnicianul celor de la FC Argeș la flash-interviu.