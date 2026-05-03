Bogdan Andone, concluzie tristă după eșecul dramatic suferit de FC Argeș pe terenul lui U Cluj: „Suntem la un nivel de nou-promovată”

Bogdan Andone a reacționat după ce FC Argeș a suferit un nou eșec la limită în play-off, 0-1 pe terenul Universității Cluj. Ce a declarat tehnicianul piteștenilor.
03.05.2026 | 07:45
Bogdan Andone (51 de ani) a reacționat la finalul partidei U Cluj - FC Argeș 0-1. FOTO: Sport Pictures
FC Argeș a suferit al treilea eșec la rând cu scorul de 1-0 în play-off-ul Superligii. De această dată, piteștenii au pierdut într-un mod dramatic împotriva Universității Cluj, unicul gol al întâlnirii fiind marcat în minutul 90+2 de Dan Nistor, dintr-o lovitură de la 11 metri. Antrenorul piteștenilor, Bogdan Andone (51 de ani), a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Bogdan Andone după U Cluj – FC Argeș 1-0

FC Argeș a fost aproape de un rezultat pozitiv pe terenul lui U Cluj. Echipa lui Bogdan Andone a fost dominată de către gazde, însă a rezistat până spre finalul jocului. Totul s-a năruit în prelungiri, când Borța l-a faultat în careu pe Chipciu, iar Dan Nistor a transformat lovitura de la 11 metri. Bogdan Andone a tras concluziile la finalul întânirii. „E cam greu să îmi găsesc cuvintele. După cele 10-15 minute în care Universitatea a pus o oarecare presiune și ne-a împins în careu, am schimbat sistemul, am revenit foarte bine în joc, nu au mai avut nicio situație de a marca.

În play-off, fiecare greșeală te costă. În minutul 90 noi am avut atacul, minge pierdută la 100 de metri de poarta noastră, se ajunge în situație de 3 la 3, este greu de găsit explicații. Ne-am dorit să fim aici, trebuie să învățăm, să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut. Va trebui să ne ridicăm nivelul, trebuie să demonstrăm că suntem o echipă bună”, a afirmat tehnicianul după eșecul suferit sâmbătă pe Cluj Arena, conform Digi Sport.

Bogdan Andone a numit elementul care a făcut diferența după eșecul dramatic suferit de FC Argeș la Cluj

Tehnicianul a subliniat faptul că experiența rivalelor din play-off și-a spus cuvântul în partidele pierdute de FC Argeș. „La acest nivel de play-off, detaliile fac diferența, orice greșeală te costă, jucătorii sunt atât de experimentați și valoroși încât profită de orice greșeală. Dacă faci 3 greșeli, e 3-0. Trebuie să faci un meci impecabil defensiv și să reușești să îți creezi situații ofensive, din care să marchezi.

Cum a fost meciul de la Craiova din prima etapă, am avut două situații, una am marcat-o și în rest ne-am organizat foarte bine, Craiova n-a avut absolut nimic. M-am uitat și astăzi la schimbările Universității Cluj. Tot ce a intrat de pe bancă, jucători de super calitate, cu experiență foarte mare, care au câștigat campionate.

Noi suntem la un nivel de nou-promovată. Într-un fel este îmbucurător că demonstrăm că putem, dar în același timp este frustrant că pierdem tot timpul pe final de joc”, a afirmat Bogdan Andone. FC Argeș rămâne pe ultimul loc al play-off-ului, cu 30 de puncte, iar în următoarea etapă va evolua tot în deplasare, contra lui Dinamo. Partida se va disputa duminică, 10 mai, de la ora 19:00. Piteștenii au primit o veste dură din partea FRF în această săptămână.

