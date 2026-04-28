Bogdan Andone, confruntat în direct de Vivi Răchită după golul Universității Craiova: „Ai vorbit cu el la faza golului? / Aștept și eu explicația lui!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Bogdan Andone, despre golul primit de FC Argeș de la Universitatea Craiova

iteștenii au fost învinși la Mioveni de liderul U Craiova, scor 0-1. La FANATIK SUPERLIGA, antrenorul Bogdan Andone a căutat explicații la eroarea lui Costinel Tofan de la golul oltenilor.

Universitatea Craiova s-a impus la Mioveni, scor 1-0, cu FC Argeș, și s-a desprins la trei puncte în fruntea SuperLigii. Singurul gol al meciului a fost marcat de Samuel Telles, în minutul 10. Mijlocașul portughez a înscris și cu largul concurs al lui Costinel Tofan, care și-a pierdut adversarul din marcaj.

„Ai vorbit cu Tofan? Ce explicație ți-a dat la faza golului? Știai că la Craiova cornerele de pe partea dreaptă le bat cu dreptul ori Cicâldău, ori Anzor. Ce căuta Tofan să plece de lângă Telles, invers, spre poartă?”, s-a întrebat Valeriu Răchită.

FC Argeș e pe o pantă descendentă. Cu excepția victoriei din prima etapă a play-off-ului, scor 1-0, la Craiova, echipa lui Bogdan Andone nu a mai bătut pe nimeni. Ba, mai mult, piteștenii au mai suferit o dezamăgire.

„Sincer nu am reușit să discut. Acum suntem la antrenament. O să avem o discuție imediat. Noi la fazele fixe facem un marcaj mixt. Trei jucători sunt în marcaj, cu zonă. Tofan era cumva mai mult în zonă să acopereze bara a doua și să supravegheze. Chiar sunt curios să văd și explicația lui, trebuia să fie mai atent, mai pregătit, să fie atent la executant. Știam că există cei doi executanți și că mai poate apărea Matei cu picior stâng, dar în mare parte cum ai zis, ori Cic, ori Anzor, executau spre exterior.

Ieri în prima repriză am fost un pic sub ritm. Și ca intensitate și mental. Nu îmi aduc aminte când am făcut ultima repriză atât de slabă. Și din punct de vedere mental, toți parcă nu am fost în joc. În repriza a doua am fost mult mai bine. La pauză le-am spus că trebuie să avem mai multă încredere, mai mult curaj, să ne revenim un pic, să avem impactul ăsta. Am făcut și două schimbari care s-au văzut.

Am spus, factorul oboselii mentale, fizice, poate și dezamăgirea după meciul de cupă, deși am tot vorbit despre asta, am și ieșit la masă împreună. Dar nu e simplu de gestionat acest final. La unii jucători poate s-a acumulat mai multă oboseală fizică, mentală. Aici intervin și decizii greșite și poziționări greșite, lipsă de marcaj, la finalizare uneori. Suntem storși din acest punct de vedere”, a răspuns Bogdan Andone, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.