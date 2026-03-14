Bogdan Andone, despre secretul succesului cu Universitatea Craiova: “Am făcut o masă cu toată lumea! Le-am spus să vină cu prietenele, cu soţiile” Se poate bate FC Argeş la titlu?!

FC Argeș a oferit o nouă surpriză de proporții după calificarea în play-off. Piteștenii au învins Universitatea Craiova în deplasare și au relansat lupta la titlu în SuperLiga. Ce a spus Bogdan Andone despre succesul echipei sale pe „Oblemenco”.

Concluziile lui Bogdan Andone după victoria lui FC Argeș în deplasare cu Universitatea Craiova

FC Argeș este, cu adevărat, revelația acestui sezon de SuperLiga. Nou-promovata nu doar că și-a croit drum în primele 6 la final de sezon regular, ci a reușit să înceapă cu dreptul play-off-ul printr-un succes răsunător.

și au șocat încă o dată lumea fotbalului românesc. a intrat în direct și și-a spus impresiile după victoria obținută.

„E mult spus că FC Argeș e favorită la titlu. A fost doar un prim joc al sezonului de play-off, așa că e e foarte mult… încă nouă meciuri. E greu pentru pentru un club ca noi și în momentul de față și pentru o echipă ca noi să reușim să avem Constanța și forța necesară pentru a ne bate la campionat.

Le-am și spus băieților după joc cumva chiar m-am bucurat de ceea ce am văzut. A fost o plăcere cumva să-i urmăresc știind și ceea ce am discutat și am pregătit tactic în săptămâna premergătoare jocului, ce să facem, cum să-i blocăm, cum să le punem presiune, să-i forțăm să facă greșeli, să încercăm să profităm de ele.

Chiar a fost o o plăcere și o bucurie să urmăresc jocul echipei, dar cum am spus, trebuie să ne vedem și noi limitele, trebuie să rămânem echilibrați. Bineînțeles că vom pregăti fiecare meci în parte și fiecare meci îl vom pregăti la victorie, indiferent de adversarul cu care vom juca și vom încerca să scoatem maximul posibil, iar la sfârșit vom vedea unde ne vom situa”, a spus inițial antrenorul piteștenilor.

Bogdan Andone a spus secretul din spatele victoriei cu Universitatea Craiova

Ulterior, Bogdan Andone a vorbit despre elementele cele mai importante care au condus la victoria senzațională pe terenul Universității Craiova chiar în prima etapă din play-off. Antrenorul a subliniat spiritul de liniște și unitate care domnește peste echipă.

„Cred că e forța forța grupului, munca pe care am depus-o și o depunem practic zi zi de zi. Ok, sunt convins că absolut toate echipele muncesc, indiferent de locul pe care se află în clasament, dar eu cred că echilibrul și stabilitatea asta care vine din partea lui Dani Coman și din partea mea ca antrenor, noi ca staff și jucători avem liniștea necesară să fim concentrați și focusați doar partea sportivă. Avem tot ce ne trebuie să fim concentrați, să ne pregătim foarte bine.

Chiar săptămâna trecută, marți, neștiind că jucăm vineri, știind că meciul va fi sâmbătă seara, marți am organizat o masă cu absolut tot ce înseamnă toți oamenii din club, din cadrul clubului ca să încheiem practic un ciclu, sezonul regular și calificarea în semifinalele Cupei. Am făcut o masă, apoi am aflat că se va juca vineri, era timpul foarte scurt. Le-am spus băieților că să vină cu soțiile, cu copiii, cu familiile pentru că vreau să se bucure de ceea ce au realizat în sezonul regular.

Le-am zis că vreau să stăm împreună, să petrecem timpul împreună, iar apoi, a doua zi, am pregătit jocul în continuare. Cred că faptul ăsta că stăm împreună că avem o unitate de grup și o atmosferă foarte bună în echipă și faptul că nu cred că există titulari de drept sau rezerve și toți băieții profită de șansa și de momentele care le au în jocuri, cred că este atuul nostru cel mai important!”, a mai spus Bogdan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

28 de puncte are FC Argeș după victoria cu Universitatea Craiova

21 martie este data următorului meci pentru piteșteni (acasă, cu U Cluj)