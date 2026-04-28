Bogdan Andone, devastat a doua zi după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1: „Mă dor sufletul și inima!”. Antrenorul a numit noua campioană a României!

ADVERTISEMENT

FC Argeș a suferit a treia înfrângere din play-off luni seară, acasă, cu Universitatea Craiova. Bogdan Andone (51 de ani) a intrat a doua zi în direct și și-a vărsat frustrarea legată de deznodământul ultimelor meciuri. Tehnicianul a mărturisit că s-a săturat să tot piardă la limită, în ciuda jocului foarte bun prestat de elevii săi. Ulterior, antrenorul a spus și numele echipei pe care o consideră noua campioană a României.

Bogdan Andone, concluzii amare după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1

Luni, 27 aprilie, s-a consumat ultimul joc al etapei cu numărul 6 din play-off. Atmosfera din tabăra gazdelor iar de după meci. A doua zi, antrenorul piteștenilor a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA unde a avut un discurs plin de dezamăgire.

ADVERTISEMENT

„Mă doare sufletul și inima. De asta am și spus aseară după meci, avusesem discuții și cu băieții zilele trecute la un moment dat, după semifinala de Cupă pierdută, că aș prefera să vină un meci în care să pierdem 3-0, 5-0 fără drept de apel, să nu avem replică, adversarii să fie sau să joace atât de bine încât pur și simplu să nu reușim să îi blocăm sau să ne creăm situații să marcăm goluri… și să merg să dorm și eu liniștit o noapte acasă. După înfrângerile pe care le-am avut, să spunem în ultima lună, începând cu acel meci cu Universitatea Cluj, cu acel autogol stupid pe final de joc, continuând apoi cu meciul cu CFR, iar minutul 93, practic CFR ul nu și-a creat absolut nicio situație de gol. Apoi semifinala de Cupă cu evenimentele care au fost, golul anulat la Matos care probabil dacă s-ar fi făcut 2-0 am fi discutat altcumva, cu acel penalty apărat de Căbuz, practic primul penalty care s-a repetat, din nou în alt moment psihologic și cu acel penalty ratat de noi apoi în final… E dureros!

Toate pe fondul unor jocuri bune, poate uneori chiar foarte bune momente ale echipei noastre. Dar din păcate, toate cad cu aceeași finalitate. Cu toate că într-adevăr, să spun, pare sau este un avantaj terenul ăsta propriu al nostru, unde nu e simplu de jucat. Și aseară, chiar am revăzut și acum dimineață acea fază cu potențial penalty, mingea cade pe mâna lui Mora, când până la urmă a fost finalizarea lui Borța colțul lung. E foarte greu, sincer, e foarte foarte greu și e dureros pentru că muncim, abordăm fiecare joc 100%, încercăm ca intensitate, ca dueluri, să punem presiune, să ne creăm situații, să fim cât mai atenți și mai organizați, dar cum am spus, play-off-ul e un nivel înalt. Echipele sunt foarte concentrate, foarte motivate, cum a fost și cazul Craiovei de ieri, care practic, din punctul meu de vedere, a fost un joc decisiv pentru ei. Au luat o opțiune foarte, foarte mare pentru câștigarea campionatului și echipa practic a fost capacitată la maxim și motivată și concentrată și atentă, o echipă foarte, foarte bună!”, a spus inițial Bogdan Andone.

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone crede că Universitatea Craiova este noua campioană a României

Antrenorul lui FC Argeș a fost chestionat apoi dacă Universitatea Craiova arată ca noua campioană a României, iar răspunsul său a fost categoric. Bogdan Andone a numit toate punctele forte ale oltenilor, care le confirmă statutul de echipă superioară în acest moment.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că Universitatea Craiova este noua campioană, mai ales după rezultatele din etapa asta, cu înfrângerea Universității Cluj la CFR, ținând cont și de de diferența de puncte și de faptul că e și criteriu din play-off care îi avantajează. Sunt 4 puncte plus meci direct la Craiova… Sunt o echipă extrem, extrem de puternică, cu un lot extrem de puternic și de valoros. Jucătorii care intră de pe banca de rezerve sunt la nivelul titularilor sau uneori poate chiar peste ca evoluție. Într-adevăr și Universitatea Cluj este o echipă la fel extrem de puternică și de echilibrată și cu jucători de valoare, dar totuși parcă Craiova este puțin mai experimentată și cred că e principala favorită la campionat în momentul acesta!”, a mai spus Bogdan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

0-1 fusese scorul meciului Universitatea Craiova – FC Argeș, în turul play-off-ului

42 de puncte au oltenii după 6 etape scurse din play-off