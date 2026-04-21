Bogdan Andone, dezamăgit după ce FC Argeș a fost eliminată din Cupa României Betano: „Se adună frustrările”

FC Argeș – Universitatea Cluj, din semifinalele Cupa României Betano, a avut nevoie de lovituri de departajare, după ce în timpul regulamentar scorul a fost 1-1. La loteria penalty-urilor, cei care au avut câștig de cauză au fost ardelenii, Lefter reușind să apere execuția lui Adel Bettaieb. Bogdan Andone a numit momentele-cheie ale jocului de la Mioveni.

La scurt timp după fluierul final, Bogdan Andone a transmis că e dezamăgit de faptul că , însă a ținut să aprecieze efortul depus de jucătorii săi. Antrenorul e de părere că r a fost momentul psihologic care a decis soarta partidei.

„Vreau să-i felicit pe jucători și echipa pentru modul în care au luptat în această seară, pentru jocul prestat și să le mulțumesc suporterilor pentru susținere și pentru felul în care au fost alături de echipă, chiar și la final, deși am pierdut calificarea. Despre joc, cred că a fost unul tipic de cupă. Prima repriză ne-a aparținut, iar cu puțină șansă puteam face 2-0. În repriza a doua, și prin schimbările făcute, Universitatea Cluj a pus mai multă presiune. Apoi, în prelungiri, jocul s-a echilibrat din nou. A existat un moment decisiv, acea ocazie mare a lui Vadim, practic din 5-6 metri. Dacă marcam acolo, cred că ne puteam califica.

La penalty-uri a ținut de soartă, a fost acel moment decisiv. La primul penalty apărat de noi, dacă rămânea decizia respectivă, cu siguranță am fi avut mai multă încredere, iar adversarii ar fi resimțit o presiune mai mare. Cred că a fost un moment psihologic important. S-a repetat execuția, nu comentez decizia arbitrilor, nici nu am revăzut faza, dar cred că, dacă s-a repetat acel penalty, ar fi fost normal să se repete și la Drammeh, care s-a oprit, iar, din câte știu eu, nu este regulamentar.

Accidentarea lui Moldoveanu ne-a dat peste cap. A trebuit să schimbăm planul. Robert era unul dintre executanții noștri de penalty-uri. Adel ne-a ajutat foarte mult în acest sezon, a avut, din punctul meu de vedere, un sezon excelent. Se întâmplă, oricine putea rata. Important este că echipa a avut atitudine și ne-am luptat de la egal la egal cu o echipă foarte bună, care se bate la campionat”, a declarat Bogdan Andone.

Ce își reproșează Bogdan Andone

În continuare, antrenorul a mărturisit că frustrarea se adună după ultimele meciuri, FC Argeș reușind să presteze un joc bun, însă rezultatele întârzie să apară. Totuși, Bogdan Andone este mândru de faptul că elevii săi s-au ridicat la nivelul echipelor din play-off, iar sezonul în curs nu are cum să fie altfel decât reușit.

„Din păcate, rămânem cu această dezamăgire. După un nou meci bun, la fel ca cel cu CFR, pierdut în prelungiri, sau cel din campionat cu Universitatea Cluj, încheiat cu autogol pe final, rămânem fără puncte sau calificare, deși, cu puțină șansă, puteam obține mai mult. Se adună frustrările și nu reușim să obținem și noi o victorie ca rezultat, deși jocul a fost bun.

Cred că, din punct de vedere al jocului, ne-am ridicat la nivelul echipelor din play-off. Vom încerca să terminăm cât mai sus. Pregătim fiecare meci la victorie. Îmi pare rău, pentru că, dacă aveam mai multă atenție și concentrare, puteam scoate cel puțin un punct cu Universitatea Cluj și cu CFR, unde scorul era 0-0 până spre final”, a conchis Bogdan Andone.