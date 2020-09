Bogdan Andone dezvăluie de ce au refuzat jucătorii FCSB: “Îşi blocau un viitor transfer”

Meciul Viitorul Constanța – Astra Giurgiu s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea echpei dobrogene.

Golurile Viitorului au fost marcate de Gabi Iancu 13′, 59′, Luckassen 20′, Mățan 38′. Denis Alibec a marcat golul de onoare pentru giurgiuveni în minutul 63 din penaltY.

A fost prima victorie a tehnicianului Ruben De la Barrera pe banca constănțenilor.

Bogdan Andone a dezvăluit de ce jucătorii săi au refuzat FCSB

Bogdan Andone tehnicianul echipei Astra Giurgiu s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi: “Din păcate tot ce am pregătit nu s-a regăsit în joc. Nu am știut sa profităm de situațiile creeate, tot timpul le-am spus și explicat pe imagini, am primit goluri foarte ușor, am luat deciziile greșite, am luat gol pe degajarea portarului. Trebuie sa găsim soluții să trecem peste. Situația este foarte complicată, jucătorii s-au pregătit bine, astăzi așteptam ca jucătorii sa îmi confirme, dar nu s-a întamplat așa. A fost penalty si în prima repriză, ne tratează ca pe niște sclavi. N-ai voie sa zici nimic, cine sa ajute o echipă ca Astra.”

Întrebat de ce jucătorii Astrei au refuzat să meargă la FCSB, Bogdan Andone a oferit un răspuns: “Cei 4 jucatori au spus ca preferă sa rămână la echipă ca sa nu își blocheze un eventual transfer în viitor, au decis să continue la Astra.”

Astra Giurgiu este pe ultimul loc în clasamentul Ligii 1, cu un punct obținut în 5 etape și un golaveraj dezastruos, -10.

Constantin Dima: “Nu mi-am dat acordul, nu am fost de acord cu situaţia”

Unul din jucătorii care puteau ajunge la FCSB pentru întânlirea din Europa League cu Slovan Liberec, Constantin Dima, spune că nu a fost de acord cu situația: “Nu mi-am dat acordul, nu am fost de acord cu situaţia. Sunt la Astra şi încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Îmi pare rău pentru FCSB că a pierdut, dar pentru mine este un subiect închis. Suntem dezamăgiţi de jocul pe care l-am practicat, de rezultat, de faptul că nu am respectat ce ni s-a transmis de către staff. Tot noi trebuie să scoatem corabia din această situaţie. Încercăm să trecem peste aceste momente grele. Anul trecut am avut a doua cea mai bună apărare din campionat şi anul acesta primim foarte multe goluri din cauza lipsei concentrării”

Valentin Gheorghe, mijlocașul giurgiuvenilor, confirmă faptul că decizia de a rămâne la Astra a fost una proprie: “Am hotarat sa raman aici, nu a trebuit sa renunt la nici un ban dacă ajungeam la FCSB, le mulțumesc că m-au dorit.”

Pentru Astra Giurgiu urmează meciul cu Voluntari, ocupanta locului 5 în clasament, pe teren propriu, sâmbăta viitoare de la ora 18:00.

