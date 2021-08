Bogdan Andone, dezvăluiri despre relația antrenorilor cu Gigi Becali. ”Le-am spus și băieților, dar ei știau deja”

Plecat cu scandal de la FCSB în toamna lui 2019, Bogdan Andone a vorbit despre relația pe care a avut-o cu patronul Gigi Becali.

Antrenorul a dezvăluit că este practic imposibil să negociezi echipa cu finanțatorul roș-albaștrilor. Acesta a mai spus că jucătorii știu aceste lucruri, dar se complac în situație.

Bogdan Andone spune că relația antrenor – patron este imposibilă la FCSB

Aventura lui Bogdan Andone la FCSB a început în ianurie 2019, dar nu ca principal, ci ca secund al lui Mihai Teja, care îi luase locul lui Nicolae Dică.

Obiectivul impus de Gigi Becali era câștigarea campionatului, dar cum acesta nu a fost îndeplinit, Teja și-a făcut bagajele la finalul sezonului. Și în locul lui a fost promovat, surprinzător, .

Numai că mandatul lui Andone ca principal la FCSB a fost de scurtă durată, antrenorul dându-și demisia după înfrângerea rușinoasă cu Alashkert, 2-3 pe teren propriu, în preliminariile Europa League.

Apucase să conducă echipa în doar 7 partide oficiale, bilanțul fiind de 4 victorii, un egal și două înfrângeri. Bogdan Andone nu s-a ferit să spună că intervențiile patronului Gigi Becali în alcătuirea echipei erau imposibil de controlat de către antrenori.

”Nu poți negocia cu Gigi Becali, a spus-o și el foarte clar. Atunci (în vremea mandatului lui Bogdan Andone – n.r.) nu exista regula celor 3 schimbări la pauză. Am fost secundul lui Mihai Teja, știu că vorbea cu patronul la telefon, dar nu știu exact ce discutau, pentru că vorbeau în privat.

Eu le-am spus băieților din prima zi cum stau lucrurile, iar ei știau asta deja. Din păcate, lucrurile au mers din rău în mai rău. Eu am stat 5 etape la FCSB, plus câteva meciuri în cupele europene”, a spus Bogdan Andone, în cadrul emisiunii .

Bogdan Andone a demisionat în timpul unei conferințe de presă

Antrenorul de 46 de ani și-a anunțat demisia de la FCSB în timpul conferinței de presă, de după eșecul cu Alashkert din UEFA Europa League, deși echipa se calificase în turul următor.

”Eu mă opresc aici, nu mă interesează banii. Trebuie să muncesc pentru ceea ce cred eu. Nu accept să fiu huiduit pe terenul de fotbal pentru decizii pe care nu le iau eu. Știți foarte bine la ce mă refer. La echipa asta doar Becali decide, aşa că voi pleca”, spunea pe 1 august 2019 Bogdan Andone, imediat după jocul cu Alashkert.

Ulterior tehnicianul a revenit la sentimente mai bune și a declarat că nu a demisionat din cauza problemelor cu Gigi Becali.

”În afara unor discuții, nici la FCSB nu am avut probleme cu Gigi Becali. Am principiile mele, acesta sunt eu ca persoană, dar v-am spus, nu am avut nicio problemă cu dânsul și nici cu cei de la FCSB”, a spus Bogdan Andone, într-un interviu .

32 de zile a durat mandatul lui Bogdan Andone ca antrenor principal al FCSB-ului: de pe 1 iulie 2019 până pe 2 august 2019