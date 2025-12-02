Bogdan Andone, discurs uluitor despre eroul lui FC Argeș în victoria cu Rapid din Cupa României Betano: ”E un miracol că mai joacă fotbal”

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone a vorbit la superlativ despre Robert Moldoveanu, eroul lui FC Argeș după ce a marcat golurile din victoria cu Rapid, scor 2-1, din etapa a 2-a a Grupei a Cupei României Betano.

Ce a spus Bogdan Andone despre eroul lui FC Argeș din victoria cu Rapid

Imediat după încheierea meciului de la Mioveni, tehnicianul piteștenilor a mărturisit că este uluit de faptul că Robert Moldoveanu mai poate juca fotbal după numeroasele accidentări care i-au măcinat cariera.

”Robert este un jucător spectaculos și un băiat extraordinar. Îl știu din perioada Dinamo, din așa zisă tinerețe a lui, dar el nu este deloc un fotbalist bătrân, este extrem de tânăr (n.r. – 26 de ani), cu execuții uneori fabuloase, cu execuții foarte bune de cap.

A marcat și la antrenament același gol, din alunecare, e procedeul lui. A avut foarte foarte mari probleme cu accidentările și e un miracol că el mai joacă fotbal și mai face sport. Sacrificiul și efortul lui au fost răsplătite”, a declarat Bogdan Andone la .

Bogdan Andone răsuflă ușurat după victoria cu Rapid

Antrenorul lui FC Argeș este conștient de faptul că echipa sa a luat o opțiune serioasă pentru calificare după , însă vrea victoria și în ultima etapă, în deplasare cu CSC Dumbrăvița, pentru a încerca să termina grupa pe locul 1.

”Mă bucur pentru băieți, îi felicit pentru atitudine, pentru joc și mă bucur că a venit în sfârșit și victoria, după două înfrângeri cu Rapid. Nu este niciun secret, modul în care se antrenează băieții a contat, mai ales că și Rapidului la trei zile distanță.

Avem 6 puncte în Cupa României, pas important pentru calificarea în optimi, așa că vom gestiona mai liniștit finalul de an. Ne dorim să câștigăm și ultimul meci din grupă, am putea termina pe primul loc și am avea o șansă ca în sferturi să jucăm acasă, în fața propriilor suporteri, ceea ce ar fi extrem, de important”, a spus Bogdan Andone

FC Argeș, lider neașteptat în Grupa A a Cupei României Betano

După succesul în fața Rapidului, FC Argeș s-a instalat în fruntea clasamentului Grupei A din Cupa României Betano și nu mai poate fi detronată decât în cazul în care CFR Cluj va învinge pe terenul lui Metaloglobus, în ultimul joc al etapei a 2-a.

Programul etapei a 3-a a Grupei A din Cupa României Betano

FC Argeș este într-o poziție extrem de favorabilă pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Programul ultimei etape a Grupei A, care , este următorul: