Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Bogdan Andone, discurs uluitor despre eroul lui FC Argeș în victoria cu Rapid din Cupa României Betano: ”E un miracol că mai joacă fotbal”

FC Argeș a obținut o victorie importantă în fața Rapidului în Cupa României Betano. Antrenorul Bogdan Andone a ținut să-l laude pe jucătorul devenit eroul piteștenilor.
Traian Terzian
02.12.2025 | 23:10
Bogdan Andone discurs uluitor despre eroul lui FC Arges in victoria cu Rapid din Cupa Romaniei Betano E un miracol ca mai joaca fotbal
ULTIMA ORĂ
Bogdan Andone, reacție uluitoare despre eroul lui FC Argeș din victoria cu Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Bogdan Andone a vorbit la superlativ despre Robert Moldoveanu, eroul lui FC Argeș după ce a marcat golurile din victoria cu Rapid, scor 2-1, din etapa a 2-a a Grupei a Cupei României Betano.

Ce a spus Bogdan Andone despre eroul lui FC Argeș din victoria cu Rapid

Imediat după încheierea meciului de la Mioveni, tehnicianul piteștenilor a mărturisit că este uluit de faptul că Robert Moldoveanu mai poate juca fotbal după numeroasele accidentări care i-au măcinat cariera.

ADVERTISEMENT

”Robert este un jucător spectaculos și un băiat extraordinar. Îl știu din perioada Dinamo, din așa zisă tinerețe a lui, dar el nu este deloc un fotbalist bătrân, este extrem de tânăr (n.r. – 26 de ani), cu execuții uneori fabuloase, cu execuții foarte bune de cap.

A marcat și la antrenament același gol, din alunecare, e procedeul lui. A avut foarte foarte mari probleme cu accidentările și e un miracol că el mai joacă fotbal și mai face sport. Sacrificiul și efortul lui au fost răsplătite”, a declarat Bogdan Andone la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Bogdan Andone răsuflă ușurat după victoria cu Rapid

Antrenorul lui FC Argeș este conștient de faptul că echipa sa a luat o opțiune serioasă pentru calificare după succesul cu Rapid, însă vrea victoria și în ultima etapă, în deplasare cu CSC Dumbrăvița, pentru a încerca să termina grupa pe locul 1.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

”Mă bucur pentru băieți, îi felicit pentru atitudine, pentru joc și mă bucur că a venit în sfârșit și victoria, după două înfrângeri cu Rapid. Nu este niciun secret, modul în care se antrenează băieții a contat, mai ales că nu e ușor să câștigi contra CFR-ului și Rapidului la trei zile distanță.

Avem 6 puncte în Cupa României, pas important pentru calificarea în optimi, așa că vom gestiona mai liniștit finalul de an. Ne dorim să câștigăm și ultimul meci din grupă, am putea termina pe primul loc și am avea o șansă ca în sferturi să jucăm acasă, în fața propriilor suporteri, ceea ce ar fi extrem, de important”, a spus Bogdan Andone

ADVERTISEMENT

FC Argeș, lider neașteptat în Grupa A a Cupei României Betano

După succesul în fața Rapidului, FC Argeș s-a instalat în fruntea clasamentului Grupei A din Cupa României Betano și nu mai poate fi detronată decât în cazul în care CFR Cluj va învinge pe terenul lui Metaloglobus, în ultimul joc al etapei a 2-a.

Bogdan Andone erou FC Argeș victorie Rapid clasament Grupa A Cupa României

Programul etapei a 3-a a Grupei A din Cupa României Betano

FC Argeș este într-o poziție extrem de favorabilă pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Programul ultimei etape a Grupei A, care se va disputa în februarie anul viitor, este următorul:

  • CFR Cluj – Rapid
  • CSM Slatina – Metaloglobus
  • CSC Dumbrăvița – FC Argeș
Cristi Manea dă vina pe arbitraj după FC Argeș – Rapid 2-1 în...
Fanatik
Cristi Manea dă vina pe arbitraj după FC Argeș – Rapid 2-1 în Cupa României Betano: ”Dacă așa a zis domnul arbitru…”
Pe cine a criticat Costel Gâlcă după FC Argeș – Rapid 2-1 din...
Fanatik
Pe cine a criticat Costel Gâlcă după FC Argeș – Rapid 2-1 din Cupa României Betano: “Au făcut un meci slab”
Se anunță stadion plin la Universitatea Craiova – CFR Cluj! Număr impresionant de...
Fanatik
Se anunță stadion plin la Universitatea Craiova – CFR Cluj! Număr impresionant de bilete gratuite date în doar 60 de minute
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!