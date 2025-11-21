Sport

Bogdan Andone, distrus după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: “Play-off-ul e o pălărie prea mare pentru noi! Nu suntem o echipă de top!”

Bogdan Andone este de părere că FC Argeș nu are puterea să se lupte cu forțele din SuperLiga, care au bugete impresionante. Ce spune antrenorul despre calificarea nou-promovatei în play-off.
Răzvan Scarlat
21.11.2025 | 23:51
Bogdan Andone distrus dupa FC Arges Universitatea Craiova 12 Playofful e o palarie prea mare pentru noi Nu suntem o echipa de top
Bogdan Andone a fost agitat pe durata partidei FC Argeș - Universitatea Craiova. Sursa foto: sportpictures.eu
Cu Universitatea Craiova, FC Argeș a suferit a doua înfrângere consecutivă în SuperLiga, însă alb-violeții rămân pe loc de play-off. Piteștenii ocupă poziția a 5-a, însă Bogdan Andone susține că echipa sa nu are valoarea necesară de a se bate pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului. Atrage, totodată, atenția că toată lumea din jurul clubului trebuie să fie mulțumită că gruparea nu se află în zona retrogradării.

Ce spune Bogdan Andone despre calificarea lui FC Argeș în play-off

La flash-interviu, Bogdan Andone a apărut distrus și descumpănit. Nu era deloc în apele lui după eșecul cu Universitatea Craiova, conștient că echipei îi va fi greu să se mențină între primele șase echipe ale campionatului.

Play-off-ul pentru noi este o pălărie prea mare. Nu suntem încă o echipă de top. Este greu să lupți cu FCSB, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Astăzi băieții au avut atitudine, am pus presiune, dar diferența de calitate, de valoare, și-a spus cuvântul. Una e să plătești un jucător cu 7-8.000 de euro, alta e să dai pe el 1,2 milioane de euro. Noi trebuie să ne mulțumim că suntem în Liga 1, că nu suntem la retrogradare. Mai avem foarte mult de muncă, dar diferența de valoare se vede în momentele cheie ale jocului”, a spus Andone.

Bogdan Andone schimbă placa la FC Argeș. Ce vrea de la jucători

Bogdan Andone a prefațat, totodată, partida din etapa viitoare, cu CFR Cluj. Până atunci, antrenorul speră să rezolve probleme de la echipă, care are mare nevoie de cele trei puncte. De asemenea, Andone a precizat că nu mai dorește spectacol de la echipa sa, ci puncte.

Urmează un joc cu CFR Cluj, un meci foarte dificil, cu o echipă foarte valoroasă. Este un meci important, sper să ne punem la punct, pentru că avem nevoie să câștigăm jocul. Nu mai e nevoie să jucăm frumos, să ne creăm 20 de ocazii. Avem nevoie să câștigăm jocul fără a ne crea vreo ocazie”, a mai spus Bogdan Andone.

Dani Comana a anunțat care este, de fapt, obiectivul lui FC Argeș

Nici Dani Coman nu a fost în apele lui după partidă. La fel ca Bogdan Andone, a atras atenția că FC Argeș este o echipă nou-promovată, al cărei obiectiv este salvarea de la retrogradare. Recunoaște, totodată, că gruparea nu trece prin cel mai bun moment.

Nu știu dacă era mai corect un egal. Au fost mai buni decât noi la toate capitolele. Deci a câștigat echipa mai valoroasă astăzi. Suntem o echipă nou promovată, ne știm limitele. Știm unde ne aflăm, știm ce lipsuri avem. Nu suntem în lipsă de formă, aceasta este valoarea lotului pe care îl avem. Nu ne putem compara cu Craiova, cu Rapid, dar muncim în continuare, vom crește și ne vom lupta la un moment dat și cu echipele mari.

Să rămânem în prima ligă și apoi să vorbim de play-off. Se poate întâmpla orice, orice echipă care ajunge în play-out se va lupta pentru evitarea retrogradării”, a spus Dani Coman, președintele lui FC Argeș.

Ce a spus despre Doru Toma, decedat la 68 de ani

Dincolo de înfrângerea cu Universitatea Craiova, Dani Coman a amintit de decesul lui Doru Toma, fost mare jucător al lui FC Argeș, care și-a dat ultima suflare la vârsta de 68 de ani.

Nici nu mai are importanță că s-a pierdut acest meci, despre acel deces. Am pierdut un om drag nouă, pe nea Tomiță, iar asta este durerea mea, nu că am pierdut un meci, că vom mai pierde meciuri, nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai frumoși. Dar oameni ca nea Tomiță mai rar găsim. Trebuie să avem un buget ca să putem face performanță”, a mai spus Dani Coman.

