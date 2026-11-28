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Un moment extrem de inedit a avut loc în timpul partidei Petrolul – FC Argeș, scor 0-1, disputată vineri seară, în etapa 17 din SuperLiga. Taylor Luvambo (27 de ani) a părut că a luat intenționat cartonașul roșu de pe banca de rezerve, asta pentru a nu rata următorul meci de campionat. Bogdan Andone (51 de ani) face lumină în cazul eliminării francezului și explică cum au stat, de fapt, lucrurile.

Cum explică Bogdan Andone eliminarea jucătorului său din finalul meciului Petrolul – FC Argeș

FC Argeș a reînviat ca „Pasărea Phoenix” în ultimele runde din SuperLiga. Dintr-o echipă care părea fără busolă, cu eșec după eșec, trupa piteșteană a ajuns la 7 puncte în ultimele 3 etape, deși a avut adversari de top: Dinamo, FCSB și locul 4 din campionat, Petrolul. La Ploiești, argeșenii s-au impus, vineri seara, cu 1-0.

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Partida de pe stadionul „Ilie Oană” a adus, în finalul ei, un moment extrem de controversat. Jucătorul oaspeților, care a născut multe discuții. Francezul avea trei cartonașe galbene înaintea partidei de la Ploiești și ar fi fost suspendat pentru următorul meci de campionat dacă ar fi rămas cu un singur avertisment. Ce a făcut acesta în prelungiri? A „decis” că e cazul să intre într-un conflict cu centralul Cătălin Roman. Acesta din urmă nu a avut de ales și i-a arătat al doilea cartonaș galben, automat venind și cel roșu.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Bogan Andone a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile din punctul său de vedere: „(n.r. Al doilea galben și eliminarea lui Luvambo a fost o strategie a voastră?) Nu, eu nici nu știam că a luat cartonaș galben. Știam doar de Tofan, pentru că Tofan și Oancea, ambii fundași dreapta, erau la limita cartonașelor. Astfel, am discutat cu ei și am hotărât că nu putem risca să rămânem în următorul joc fără fundaș dreapta.

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Am discutat și cu Dani Coman acest lucru și, de comun acord, am stabilit ca unul din ei să joace și unul din ei să fie pe bancă și doar în caz extrem, dacă e să riscăm cumva să intre în teren. Într-un fel s-a adeverit ceea ce credeam că se va întâmpla. Tofan a luat galben, iar pe final cumva am fost nevoiți să îl băgăm și pe Dorinel (Oancea) ca să ne închidem în acea parte la Teixeira, care trecuse fundaș dreapta. El venea cu multe centrări și am încercat să blocăm acolo.

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Am riscat puțin cu Dorinel, dar cum am spus, Tofan este suspendat pentru următorul meci, iar din fericire Dorinel este disponibil. Iar despre Luvambo nici nu știam că luase (n.r. galben), nu văzusem acțiunea în partea opusă. Nu văd nici prea bine pe seară, mai ales pe nocturnele astea nu prea văd bine purtând ochelari, iar în timpul meciului nepurtându-i, chiar nu nici nu știam ce se întâmplă când, când venise arbitrul acolo pe bancă”, spune Andone, în emisiunea de la FANATIK.

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Bogdan Andone răspunde sincer acuzațiilor: „Nu mă duce pe mine capul la strategii!”

Regulamentul e clar: în cazul unei eliminări în urma a două cartonașe galbene primite în aceeași partidă, cele două avertismente se anulează. Asta înseamnă că suspendarea se execută în următorul meci oficial, indiferent de competiție. Prin urmare, Luvambo va lipsi de la partida cu cei de la FC Bihor, din etapa a 3-a de Cupa României. În schimb, francezul va putea evolua , împotriva celor de la Csikszereda, pe 5 decembrie.

Când i s-a pus în față acest scenariu, Bogdan Andone a replicat: „Nu sunt adeptul la strategiile astea și nici nu mă gândesc. Poate nu mă duce capul pe mine la lucrurile astea. Am spus ce am gândit înainte de meci, v-am spus vizavi de cei doi fundași dreapta, pentru că riscam să nu avem niciunul la etapa următoare”.

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