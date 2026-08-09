Bogdan Andone i-a pus gând rău Universității Craiova. Cum poate FC Argeș să răpună campioana: ”Să-i forțăm să facă greșeli”

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Deși FC Argeș a acumulat șase puncte în primele trei etape, Bogdan Andone a fost de multe ori nemulțumit de prestațiile elevilor săi. Însă, el consideră că rezultatele pozitive au ajutat la moral și piteștenii pot produce surpriza în meciul cu Universitatea Craiova.

Bogdan Andone, analiză înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș

Înaintea partidei din Bănie, programată duminică, 9 august, de la ora 21:30, în etapa a 4-a a SuperLigii, antrenorul Bogdan Andone s-a arătat conștient de valoarea campioanei României, care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, dar a explicat cum va putea echipa sa să surprindă.

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”Este o echipă foarte, foarte bună a Craiovei, cu un lot extrem de valoros și numeros. Au foarte multe soluții care pot apărea și în formula de start, și în timpul jocului. Va trebui să fim foarte atenți, foarte bine organizați, foarte agresivi și, bineînțeles, să încercăm să punem și noi probleme, să-i forțăm să facă greșeli și să profităm de ele.

Nu e simplu pentru nicio echipă să joace din trei în trei zile și să mai aibă și deplasare, dar Craiova este o echipă cu un lot extrem de valoros și numeros. Chiar dacă vor schimba în totalitate echipa, vor avea un 11 la fel de valoros, experimentat și calitativ”, a declarat Andone, conform .

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Ce-l nemulțumește pe Bogdan Andone înaintea jocului de la Craiova

Tehnicianul piteștenilor a mărturisit că fără a primi gol a ridicat moralul jucătorilor, însă a recunoscut că mai sunt multe lucruri de pus la punct pe faza ofensivă.

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”Va trebui să fim noi ca echipă: foarte concentrați, foarte atenți, foarte preocupați de ce avem de făcut ofensiv, defensiv și să avem curaj. Nu e un stadion ușor de jucat, unde e o presiune foarte mare, așa că avem nevoie de curaj, de personalitate și de încredere.

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Au fost două jocuri pe teren propriu. Cred că ne-au ajutat puțin să ne reglăm din mers în fazele jocului. E pozitiv pe faza defensivă pentru că am reușit să gestionăm bine și să nu primim gol în cele două jocuri.

Pe faza ofensivă trebuie să avem mai mare atenție, poate mai mare personalitate în anumite momente, atât la execuția finală, cât și la decizia în fața porții. Trebuie să încercăm să creăm mai multe situații și să marcăm mai multe goluri”, a spus el.

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Principala problemă a Argeșului pe acest start de sezon

Bogdan Andone este de părere că echipa sa mai are nevoie de timp pentru a se omogeniza după schimbările petrecute la nivelul lotului, iar jucătorii nou veniți să se acomodeze cu cerințele de la FC Argeș.

”Au venit câțiva jucători noi, au plecat câțiva jucători care au fost cu noi în ultimii doi ani. Mai avem nevoie și de ritm, și de intensitate, și de omogenitate în echipă. Băieții noi să se acomodeze cu echipa, cu orașul, cu suporterii, cu stilul nostru de joc. Probabil că va mai dura puțin, dar încercăm și lucrăm zi de zi la aceste aspecte”, a afirmat Andone.