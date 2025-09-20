Sport

Bogdan Andone, în lacrimi după FC Argeș – U Cluj 1-0! Antrenorul piteștenilor i-a dedicat victoria lui Dani Coman

Bogdan Andone a fost vizibil emoționat la finalul partidei dintre FC Argeș și U Cluj. Antrenorul piteștenilor i-a dedicat victoria lui Dani Coman.
Iulian Stoica
20.09.2025 | 22:25
Bogdan Andone in lacrimi dupa FC Arges U Cluj 10 Antrenorul pitestenilor ia dedicat victoria lui Dani Coman
ULTIMA ORĂ
Bogdan Andone, în lacrimi la finalul partidei dintre FC Argeș și U Cluj. Sursă foto: sportpictures

FC Argeș își continuă forma foarte bună din acest start de sezon și astfel că a reușit să câștige duelul împotriva Universității Cluj. La finalul duelului, Bogdan Andone s-a arătat extrem de afectat de cele întâmplate în ziua partidei.

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone, în lacrimi după FC Argeș – U Cluj 1-0

În ziua partidei dintre FC Argeș și Universitatea Cluj, Dani Coman, președintele piteștenilor, a primit o veste teribilă. Din nefericire, tatăl fostului portar s-a stins din viață, iar această veste l-a afectat și pe Bogdan Andone.

La finalul partidei dintre FC Argeș și U Cluj, Bogdan Andone a fost vizibil emoționat. Antrenorul piteștenilor susține că Dumnezeu le-a dat putere elevilor săi, asta în contextul în care atmosfera a fost apăsătoare.

ADVERTISEMENT

„Știam că întâlnim o echipă extrem de experimentată, cu jucători care știu să gestioneze foarte bine momentele jocului. Era foarte important să ne ridicăm la un nivel bun de intensitate și agresivitate, lucru pe care l-am făcut în mare parte a meciului.

„Pentru noi a fost o zi tristă! Atmosfera a fost apăsătoare”

Vreau să-i felicit pe băieți, s-au bătut cu o echipă de play-off, care a jucat în cupele europene, care are un antrenor experimentat și jucători cu calitate.

ADVERTISEMENT
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă...
Digi24.ro
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor

Au dat dovadă de caracter, mai ales că pentru noi a fost o zi tristă. Din păcate, pierderea tatălui lui Dani Coman a avut loc dimineață, a fost o atmosferă destul de apăsătoare. L-am cunoscut și eu în ultimele zile pe tatăl său, îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat putere băieților să câștige un meci important.

ADVERTISEMENT
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei...
Digisport.ro
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc

Punctele ne interesează, da, pentru ele jucăm. E important să arătăm ca o echipă care joacă fotbal, care are atitudine. Încă o dată, mă bucur pentru băieți pentru că își văd munca de la antrenamente răsplătită”, a declarat Bogdan Andone, conform Digi Sport.

La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are...
Fanatik
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
Incredibil! Ce a reușit Liverpool la meciul cu Everton. E doar pentru a...
Fanatik
Incredibil! Ce a reușit Liverpool la meciul cu Everton. E doar pentru a 5-a oară în istorie când se întâmplă asta
Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea: „Este timpul să trec la altceva”. A...
Fanatik
Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea: „Este timpul să trec la altceva”. A fost implicat într-un scandal major
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am...
iamsport.ro
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment. El a stat la mine la Snagov după Revoluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!