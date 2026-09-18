Bogdan Andone, iureș la adresa arbitrajului după Rapid – FC Argeș 3-1: „Calibrează cum vor ei liniile la VAR! Ne-au fost luate punctele!”

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Bogdan Andone e furios pe arbitrajele slabe din ultima perioadă din Superliga și nu înțelege ce au arbitrii cu echipa sa. Vorbind strict de meciul cu Rapid, Bogdan Andone crede că arbitrajul a fost cu gazdele, lucru extrem de frustrant pentru o echipă precum Argeșul care se chinuie să strângă puncte.

Bogdan Andone e furios după arbitrajul din Rapid – FC Argeș, scor 3-1. Ce le reproșează arbitrilor

Am zis să nu vorbesc absolut nimic, în semn de protest față de cum suntem arbitrați, și nu doar astăzi. Tot timpul sunt protejați. Mă refer și la meciul cu Sepsi. Arbitrii sunt protejați. Nu mai spun de micile detalii. În fața mea, Mickey a primit un cot în cap, a fost dat cu capul de pământ și spun că n-a fost nimic.

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Aut pentru noi lângă careu, s-a dat aut pentru Rapid și apoi a fost corner pentru Rapid. Cel puțin un aut, chiar în fața mea, mingea a ieșit un metru și s-a lăsat jocul pentru Rapid. Se trag linii… S-au tras liniile zece minute până s-a dat ce s-a dat și ce trebuia să se dea. Pentru noi, liniile arată ce vor ei. Le trag după cum vor ei, le calibrează cum vor. . Le calibrează, e unghiul strâmb, nu se pupă stadionul cu liniile. Nu vorbește nimeni”, a răbufnit Andone.

Bogdan Andone e convins că arbitrii partidei cu Rapid „au tras” cu gazdele pentru a se asigura că vor învinge

Antrenorul celor de la FC Argeș crede că arbitrii au făcut tot posibilul ca Rapidul să câștige și nu crede că echipa sa are șanse reale să strângă puncte cu această ostilitate a „fluierașilor”. „ Încerc să mă abțin. Tu ai zis-o, nu eu am zis-o! Toți se ascund apoi și analizează fiecare cum vrea. Dacă mă întorc și mă gândesc la un domn arbitru la care toate greșelile au fost în favoarea echipei respective… Dar pe ei nu îi analizează nimeni.

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Sunt analiști TV, iar la toate fazele respective ni se dă dreptate. Noi pierdem puncte, ei arbitrează în continuare. Iarăși ne vedem cu ei, o luăm de la capăt. Iarăși ni se dă dreptate nouă, iar ei arbitrează și noi pierdem puncte.

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Nu doar noi, sunt și alte echipe. Eu vorbesc strict despre noi. În afară de faptul că suntem cum suntem, cu accidentările, sunt puncte care ne-au fost luate din cauza greșelilor de arbitraj. Nimeni nu a discutat. Analiștii ne-au dat dreptate 100% și au spus că au fost decizii greșite. E greu, foarte greu. Așa mergem într-o singură direcție: doar la vale. E imposibil. Nu ai cum să câștigi”, a completat Andone.