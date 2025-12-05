Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă pe Rapid în Cupă și ce a spus despre cel mai nou transfer: „Un profesionist”

ADVERTISEMENT

Al treilea duel din acest sezon dintre a fost câștigat de piteșteni, 2-1, în Cupa României, asta după ce primele două partide s-au terminat cu victoria trupei pregătite de Constantin Gâlcă.

Tactica prin care FC Argeș a reușit să o învingă pe Rapid

Antrenorul argeșenilor, Bogdan Andone, a dezvăluit cum a reușit să-și capaciteze echipa să obțină cele 3 puncte, vitale pentru a merge mai . Tehnicianul spune că a schimbat sistemul și a trecut la cel cu 5 fundași pentru că la primele două meciuri cu Rapid, sistemul cu 4 fundași, s-a dovedit a fi unul pe care giuleștenii îl pot desface mai ușor.

„E un rezultat important pentru că, asta am discutat și cu băieții, era foarte important să nu pierdem. Dacă făceam egal, în cazul unei victorii în ultima etapă, cu Dumbrăvița, făceam 7 puncte și eram calificați. Acum e bine că am câștigat și putem să terminăm pe primul loc, iar meciul din sferturi să-l jucăm pe teren propriu. E posibil să fie și acest aspect, am urmărit și jocurile Rapidului.

Am văzut că în meciurile cu echipele care au jucat cu 5 fundași, cumva au fost incomodați de acest sistem. Bineînțeles, după ce am pierdut două meciuri, în sistemul nostru de bază, 4-3-3, era timpul să încercăm ceva diferit să-i punem în dificultate. Rapid e o echipă care are un stil de joc patentat. E delicat să faci pressingul ăsta ofensiv, au calitate și te scot ușor din joc.

Ne-am pregătit și noi, să încercăm să le producem probleme. În continuare e o echipă foarte bună, cu calitate, o echipă lucrată, antrenată, și au jucători care pot face diferența pe atac. Vorbim de Christensen, Petrila, Dobre, care sunt jucători de excepție. E o parte negativă că puteam să închidem jocul din ocaziile pe care le-am avut și să nu mai fie emoții pe final”, a spus Bogdan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Motivul pentru care Emmers a ajuns la FC Argeș

La câteva ore după meciul cu Rapid, cei de la FC Argeș au anunțat că au bifat un transfer, un fotbalist care a jucat în România chiar la trupa vișinie, Xian Emmers. Belgianul a fost lăudat de Bogdan Andone, care consideră că profilul său lipsea echipei piteștene.

„Asta ne dorim și noi, asta sperăm, de aia l-am adus pe Emmers. E un jucător cu profil ofensiv pe care noi nu-l avem în lot. Avem nevoie de el, un jucător care aleargă, face și risipă mare de efort. E important că a mai jucat în România și cred că se va adapta foarte ușor. E important că știe campionatul. Sper să fie un transfer reușit”, a mai spus Bogdan Andone.

FC Argeș, meci important cu Csikszereda

Piteștenii au un meci complicat, pe terenul celor de la Csikszereda, în runda cu numărul 19, iar Bogdan Andone crede că o victorie a trupei sale ar putea să conteze foarte mult în lupta pentru play-off.

„Va fi un joc dificil și din cauza deplăsării lungi și din cauza adversarului. O echipă care a schimbat sistemul, joacă în 4 fundași centrali la ultimele meciuri, și-au găsit cumva stabilitatea. Va fi un joc dificil, dar trebuie să găsim soluții pentru a lua toate cele 3 puncte. Dacă reușim asta, cred că luăm o opțiune importantă pentru play-off”, a concluzionat Bogdan Andone.