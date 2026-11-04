Bogdan Andone, mesaj ferm pentru suporterii lui FC Argeș care i-au cerut demisia: „Să fie foarte clar!”

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FC Argeș, echipa care surprindea sezonul trecut prin calificarea în play-off din postura unei echipei nou-promovate, are parte acum de o stagiune extrem de modestă. Suporterii i-au cerut de mai multe ori demisia lui Bogdan Andone, însă tehnicianul a transmis înaintea meciului cu Dinamo că nu are de gând să plece de bunăvoie.

Bogdan Andone nu demisionează de la FC Argeș

Suporterii lui FC Argeș după eșecul din etapa trecută cu Corvinul. FANATIK a aflat că principalii favoriți să preia echipa sunt . Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Dani Coman (47 de ani), președintele echipei, a explicat că , primarul Piteștiului, să-l dea pe Bogdan Andone afară. Tehnicianul a vorbit despre viitorul său la echipă înaintea partidei din campionat cu Dinamo, transmițând ferm că nu îi va da demisia. „Sunt mai direct şi îmi place ca lucrurile să fie clare şi în raport cu echipa, cu cei din conducere şi cu suporterii, mă aşteptam să discutăm acest subiect şi consider că este subiectul principal al conferinţei de presă, iar ca să fie foarte clar nu s-a pus niciodată problema şi nu am de gând să îmi dau demisia sub nicio formă.

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Am mai declarat acest lucru şi în trecut, indiferent cât de dificil va fi sezonul şi eram convins că va fi unul dificil, pentru că întotdeauna al treilea sezon la o echipă şi pentru antrenorii mari este cel mai dificil sezon, aşa că voi răspunde în două-trei idei şi o să şi argumentez. Când am venit la echipă şi am acceptat postul de antrenor la FC Argeş, am discutat cu Dani Coman, formaţia era pe locul 13 în Liga a II-a, obiectivul era promovarea şi am semnat un contract pe doi ani de zile. Am luptat şi am muncit împreună, jucători, staff, staff auxiliar, conducerea clubului, suporteri, acestea sunt componentele esenţiale ca o echipă să reuşească”, a spus inițial Bogdan Andone.

Bogdan Andone a spus totul despre ofertele refuzate pentru a rămâne la FC Argeș

Andone a preluat FC Argeș în septembrie 2024, când echipa era în liga secundă. A promovat-o în SuperLigă și a dus-o în play-off, reputația sa crescând enorm în ultimul an. Numele său a atras atenția altor echipe, însă tehnicianul a refuzat să meargă la FCSB, unde a mai antrenat în trecut, dar și la o altă formație din Cipru, unde a antrenat, de asemenea, dar a și jucat. „Am avut un sezon dificil în care am luptat cu toţii şi am reuşit să promovăm încă din primul an. În vara promovării am avut o discuţie cu Dani Coman şi m-a rugat să rămân pe toată durata sezonului de Liga 1 indiferent de situaţii şi ofertele avute şi i-am promis acest lucru.

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Avem acest sezon acum, iarăşi am făcut public că am avut două oferte concrete în vară, de la FCSB şi de la o echipă din Cipru. Am discutat cu Dani Coman şi am hotărât că vom aborda şi acest sezon împreună indiferent cât de dificil sau de simplu va fi. Mi-am asumat acest lucru. Am refuzat oferte când era bine şi cu atât mai mult nu voi pleca acum când este dificil pentru echipă. Voi face tot ce ţine de mine şi de staff să încercăm să scoatem echipa”, a mai declarat Bogdan Andone, înaintea meciului cu Dinamo.

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