Bogdan Andone nu a scăpat de ce i-a fost frică în FC Argeș – Dinamo 1-1: „Le-am explicat înainte”. Ce a spus despre o posibilă prezență în play-off

Bogdan Andone știa care este punctul forte al lui Dinamo, însă elevii săi nu i-au putut opri pe „câini” din a marca. Ce a spus după remiza de la Mioveni
Ciprian Păvăleanu
24.10.2025 | 23:15
Bogdan Andone și-a avertizat jucătorii despre fazele fixe, însă Dinamo a marcat în urma unui corner. Foto: Sportpictures.eu
FC Argeș și Dinamo și-au împărțit punctele pe stadionul din Mioveni, după ce golurile s-au înscris în prima repriză, iar în a doua jumătate jocul a fost complet anost. Bogdan Andone a explicat că și-a atenționat jucătorii de forța „câinilor” și a lucrat în special la fazele fixe, însă cu toate astea Argeș a primit un gol în urma unei lovituri de la colț.

Ce a spus Bogdan Andone după golul primit de elevii săi în FC Argeș – Dinamo 1-1

Dinamo a deschis scorul la Mioveni prin Kennedy Boateng, în urma unui corner executat foarte bine de Danny Armstrong. În ciuda acestui lucru, Bogdan Andone a dezvăluit la flash-interviu că știa despre puterea dinamoviștilor la fazele fixe și chiar a lucrat suplimentar astfel de faze cu elevii săi, însă în zadar:

„A fost un rezultat echitabil. Dinamo a controlat jocul ca posesie, dar ca situații de gol rezultatul este echitabil. Am întâlnit o echipă dinamică, ne așteptam la asta. Este un punct meritat și mă bucur că băieții au făcut efort și s-au mișcat bine. Cred că am demonstrat cu celelalte echipe de top, FCSB, CFR, Craiova sau celelalte echipe, că putem să jucăm un fotbal ofensiv și să câștigăm meciuri. Am întâlnit o echipă omogenă, cu același antrenor de 2 ani, cu o forță și o mobilitate a jucătorilor foarte bune. Înainte de joc le-am atras atenția la fazele fixe, dar din păcate pentru noi am luat gol dintr-o asemenea fază.

Bineînțeles că abordăm fiecare meci la victorie. Sunt meciuri în care putem să jucăm ofensiv, dar sunt și meciuri în care trebuie să ne adaptăm la ce se întâmplă pe teren. Cred că suntem într-un trend pozitiv. Tot ce se întâmplă la club, ca organizare, se face foarte bine. Suporterii sunt alături de echipă. Dacă vom avea șansa să ne batem la play-off, o vom face până în ultima etapă. Aș minți să spun că nu ne-am dori. Este primul nostru an de Liga 1. Mai avem nevoie de jucători, de calitate, dar important e să ne bucurăm de fiecare joc în parte și să scoatem maximum. Mă bucur enorm pentru Robert că a înscris, pentru că a avut o perioadă foarte dificilă cu foarte multe operații. Merită pentru tot efortul pe care-l face”, a spus Bogdan Andone, conform Prima Sport.

Revelația FC Argeș, a treia partidă fără victorie în SuperLiga

Nou-promovata FC Argeș este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon, alături de FC Botoșani. Pentru un moment, „vulturii violeți” se află pe loc de play-off, însă în ultimele trei etape nu au mai reușit să adune decât două puncte.

Deși două dintre formații au fost echipe ce nu se află într-o formă prea bună, Petrolul și Farul, piteștenii au pierdut contra prahovenilor și au remizat alb contra „marinarilor”. După două meciuri fără gol, elevii lui Andone au reușit să înscrie prin Robert Moldoveanu contra lui Dinamo și au obținut un punct din această întâlnire.

