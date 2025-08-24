Sport

Bogdan Andone nu lasă loc de interpretări după FCSB – FC Argeș 0-2: „A fost o victorie meritată”

Bogdan Andone, prima reacție după ce FC Argeș a produs surpriza și a învins-o pe FCSB. „Făceam egal, luam o jumătate de punct, nu ne ajuta nici pe noi, nici pe ei”.
25.08.2025
Bogdan Andone nu lasa loc de interpretari dupa FCSB FC Arges 02 A fost o victorie meritata
Bogdan Andone răsuflă ușurat după victoria în fața campioanei României. Ce a declarat antrenorul după ce și-a învins fosta echipă. Foto: SportPictures

FC Argeș a produs surpriza și a învins FCSB în etapa numărul 7 din Superliga României. Bogdan Andone, antrenorul gruparii piteștene, a pregătit foarte bine meciul, iar la final s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi.

Bogdan Andone, victorie în fața fostei echipe. FC Argeș a făcut-o șah-mat pe FCSB

Piteștenii au făcut un joc solid în fața campioanei României, care nu a reușit să depășească blocul defensiv advers. FC Argeș s-a apărat foarte bine și a dat lovitura pe contraatac. Nou-promovata pare să fie surpriza plăcută din acest sezon de Superliga.

Bogdan Anodne: „Le-am spus în continuare să rămânem sus, să îi forțăm să facă greșeli”

Bogdan Andone, antrenor trecut și pe la FCSB, face o treabă foarte bună la FC Argeș. Tehnicianul a surprins după meciul cu FCSB. Acesta a dat de înțeles că jucătorii săi au intrat pe teren cu gândul la victorie și nu s-ar fi mulțumit cu un rezultat de egalitate.

A fost un joc intens. În prima parte nu am gestionat cum ne-am fi dorit. Am așteptat pauza ca să fac schimbările. Am avut și problema cu accidentarea lui Tudose. Am fost nevoit să improvizez cu Sierra. Toți băieții au intrat foarte bine în joc. Poate în repriza a doua ne-am ridicat puțin nivelul.

Intrarea băieților a adus un plus. Am avut situații bune, am marcat două goluri, am avut și bară. Cred că a fost o victorie meritată, muncită. E important să strângem puncte. Am avut un început dificil, cu echipe de play-off. Mă bucur că nu am primit gol, am legat două meciuri la rând fără gol primit. Marcăm goluri.

Le-am spus în continuare să rămânem sus, să îi forțăm să facă greșeli. Să rămânem sus, să cerem mingi în profunzime. Făceam egal, luam o jumătate de punct, nu ne ajuta nici pe noi, nici pe ei. Vii pe un stadion frumos, cu un adversar de calitate, de ce să nu riști? Dacă ne bate FCSB, e o victorie normală. Trebuie să avem intensitate și să producem situații de gol.

Am suplimentat puțin prima echipă (n.r. Dani Coman), cred că e un lucru normal pentru munca băieților. Această victorie e importantă. Craiova s-a cam rupt de celelalte echipe, Rapid are și ea puncte. E foarte important să avem echipe în cupele europene”, a declarat Bogdan Andone, conform Prima Sport.

