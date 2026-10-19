Sport

Bogdan Andone nu și-a ascuns dezamăgirea după U Cluj – FC Argeș 2-2: ”Am fost echipa mai pozitivă, meritam să câștigăm”

Traian Terzian
19.10.2026 | 20:42
Bogdan Andone nu sia ascuns dezamagirea dupa U Cluj FC Arges 22 Am fost echipa mai pozitiva meritam sa castigam
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Reacție de dezamăgire a lui Bogdan Andone (51 de ani) după U Cluj - FC Argeș 2-2. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
Bogdan Andone (51 de ani) s-a arătat nemulțumit de rezultatul din meciul U Cluj - FC Argeș 2-2. Antrenorul a oferit detalii despre situația medicală a lui Guilherme Garutti.
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Deși piteștenii au scos o remiză importantă în partida U Cluj – FC Argeș 2-2, Bogdan Andone a mărturisit că formația sa ar fi trebuit să plece cu toate punctele. El a explicat care a fost planul pentru jocul de pe Cluj Arena.

Bogdan Andone, dezamăgit după U Cluj – FC Argeș 2-2

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 11-a a SuperLigii, tehnicianul oaspeților a dezvăluit că i-a plăcut jocul echipei sale chiar și în prima repriză, deși s-a intrat la pauză cu 2-1 pentru U Cluj, și s-ar fi putut lua toate cele trei puncte cu mai multă atenție.

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”Cu puțină atenție ar fi trebuit să câștigăm meciul. Trebuia să avem mai multă concentrare la fazele din care s-au primit golurile. Am fost echipa mai pozitivă, am avut bara lui Pîrvu, plus că l-am pierdut la pauză pe Garutti care era comoționat. Pur și simplu nu mai poate să vorbească. E întins pe masă. Am încercat să punem presiune, să ne creăm ocazii și dacă eram puțin mai atenți luam trei puncte astăzi.

Mi-a plăcut și prima repriză, chiar dacă a fost un joc pe contre și U Cluj și-a arătat calitatea individuală a jucătorilor, dar și noi am avut trei situații clare. Am venit să jucăm, să încercăm să câștigăm”, a declarat Bogdan Andone, la flash-interviu.

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Cum trebuia sancționat duelul dintre Lukic și Garutti

În prima repriză, fundașul Guilherme Garutti a fost lovit dur cu cotul în față de Jovo Lukic, dar arbitrul George Roman a considerat cu nu a fost intenție și i-a dat doar cartonaș galben atacantului bosniac. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a comentat faza în exclusivitate pentru FANATIK și a înclinat să creadă că lovitura este una violentă și se apropie mai mult de o eliminare decât de un avertisment.

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Imediat după ce s-a încheiat prima repriză și jucătorii celor două echipe se îndreptau spre vestiare, Lukic și Garutti s-au îmbrățișat și au făcut schimb de tricouri. Fundașul brazilian al piteștenilor nu a mai putut continua jocul și la pauză a fost înlocuit de Bogdan Andone cu atacantul Taylor Luvambo.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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