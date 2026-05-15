Bogdan Andone, prima reacție după cea mai controversată fază a partidei FC Argeș – Rapid 2-2: „Nu avea mingea sub control!”

Deși a fost suspendat pentru duelul cu Rapid, Bogdan Andone a fost prezent la interviu după finalul partidei și a comentat faza golului superb înscris de Brobbey, anulat pentru un fault.
Bogdan Mariș
15.05.2026 | 23:33
Bogdan Andone (51 de ani) a comentat cea mai controversată fază a partidei FC Argeș - Rapid 2-2. FOTO: Sport Pictures
FC Argeș a fost foarte aproape de al doilea succes în play-off-ul Superligii. Piteștenii au revenit de la 0-2 în duelul cu Rapid și puteau chiar să treacă în avantaj, însă reușita superbă a lui Brobbey a fost anulată, iar apoi Matos a irosit o lovitură de la 11 metri în prelungiri, șutul său fiind blocat de portarul Marian Aioani. Antrenorul lui FC Argeș, Bogdan Andone (51 de ani), care nu s-a aflat pe bancă din cauza unei suspendări, a reacționat la finalul întâlnirii.

Condusă cu 2-0 după reușitele semnate de Pașcanu și Paraschiv, FC Argeș a revenit prin „dubla” lui Bettaieb, iar piteștenii au crezut că au trecut în avantaj în minutul 87, când fostul rapidist Kevin Brobbey a trimis balonul în poartă cu un șut excelent de la distanță. Reușita a fost însă anulată mai apoi de către „centralul” George Roman, care a decis după ce a urmărit faza pe monitorul VAR că Pîrvu îl faultase pe Koljic la mijlocul terenului în startul acțiunii.

Bogdan Andone s-a pronunțat cu privire la faza controversată. „Cred că a fost undeva 50-50, a fost decizia arbitrilor până la urmă. Din ce am văzut pe imagini, că m-am uitat la televizor, jucătorul Rapidului nu mai avea mingea sub control când Yanis a făcut acea alunecare. El a lovit mingea, care nu mai era în controlul jucătorului de la Rapid, iar apoi, bineînțeles, cu piciorul de sprijin a lovit piciorul celui de la Rapid. Nu comentez, nu sunt arbitru, nu cunosc regulamentul la punct, așa că mă abțin”, a declarat tehnicianul, conform Digi Sport, după meciul nebun dintre FC Argeș și Rapid.

Bogdan Andone, avertisment pentru CFR Cluj

FC Argeș va încheia play-off-ul cu un duel pe terenul lui CFR Cluj. Piteștenii sunt la 2 puncte în urma Rapidului, așadar încă mai au speranțe la locul 5. De cealaltă parte, „feroviarii” ocupă momentan poziția a 3-a înainte de a o întâlni sâmbătă pe Dinamo. „Ne vom lupta până la fluierul final, e ultimul meci al sezonului, nu va un meci deloc simplu la CFR.

E o echipă extrem de experimentată, care gestionează foarte bine jocurile și a arătat bine de la venirea lui Pancu. Vom încerca să ne adunăm, care vom fi valizi, vom vedea ce jucători avem disponibili și vom merge să încercăm să câștigăm jocul”, a spus antrenorul lui FC Argeș. Situația de la CFR Cluj este una tensionată, patronul Neluțu Varga având recent o reacție dură la adresa antrenorului Daniel Pancu.

