Bogdan Andone, prima reacție după gafa lui Cătălin Căbuz din FC Argeș – U Cluj! De ce nu a vorbit imediat după meci

Bogdan Andone, 51 de ani, a oferit o primă reacție după meciul FC Argeș – U Cluj 0-1, disputat sâmbătă seară la Mioveni în etapa a doua din play-off-ul din SuperLiga. Partida a fost decisă în minutul 82, atunci când Cătălin Căbuz, portarul piteștenilor, în vârstă de 29 de ani, și-a marcat în propria poartă după ce luftat când a dorit să lovească o minge pasată înapoi de Florin Borța.

Ce a spus Bogdan Andone despre gafa lui Cătălin Căbuz din FC Argeș – U Cluj 0-1

Antrenorul echipei din Pitești nu a apărut la declarații la finalul jocului, iar acum a explicat că a acuzat o stare de rău, pe care a avut-o în toată săptămâna premergătoare meciului. Cât , Andone a transmis că nu a discutat cu goalkeeper-ul încă despre acel moment și că probabil va face acest lucru după ce el va reveni de la echipa națională. Pe de altă parte însă, antrenorul a primit un mesaj în noaptea de sâmbătă spre duminică de la Borța.

„După meciul de la Craiova, am avut o săptămână în care am avut probleme de sănătate, și în timpul antrenamentelor am fost nevoit să ies. Nu știu ce a fost, o gripă, un Covid, cu febră, cu frisoane, stări de rău. A fost într-o zi mai bine, două zile foarte rău, chiar nu pot să îmi imaginez ce a fost, am luat de toate. Se întâmplă, îmi pare rău pentru el, era într-un moment bun. Din păcate, se întâmplă, poate și momentul, poate puțin l-a deconectat și această convocare care a venit pe ultima sută. Am vorbit și cu Florin Borța aseară târziu, mi-a dat un mesaj, și-a cerut scuze pentru greșeala făcută. Nu pasezi către portar pe spațiul porții, se știe de la juniori.

Dar sunt lucruri care se întâmplă în fotbal. Cred că aseară meciul mergea spre un 0-0 clar, nu știu dacă se mai putea întâmpla ceva. Din gheată. Aici e interpretarea lui, nu am vrut să intru în detalii, și așa era destul de afectat. O să discut după ce revine de la echipa națională. Aici antrenamentele le face antrenorul cu portarii. Putea să își facă și o preluare sau să respingă cu latul spre aut, înapoi de unde a venit, la Borța”, a spus în direct la

Cum a ajuns Căbuz la FC Argeș

De asemenea, cu aceeași ocazie, antrenorul „vulturilor” a explicat că s-a ajuns în această situație la dorința În plus, Andone a comentat și lupta existentă în prezent în play-off-ul din SuperLiga: „Dani a fost aici, sută la sută a fost ideea lui. A fost o situație venită chiar pe moment. Jucasem cu Sibiul chiar în acel weekend, apoi m-a sunat Dani că s-a ivit posibilitatea. I-am spus că e decizia lui. Îl știam pe Căbuz ca adversar, îmi plăcea ca portar. Căbuz e un portar mai tânăr cu 4 ani decât Lazar.

Au fost șase meciuri în play-off cu victorii la limită. Cred că sunt foarte echilibrate echipele, sunt echipe extrem de puternice, Craiova, U Cluj, Rapid. CFR, cu un Pancone extrem de inspirat în decizii. Dinamo, chiar dacă trece printr-o perioadă mai complicată, e o echipă care joacă deschis. Cred că orice echipă poate câștiga cu oricare altă echipă, cred că se joacă până la final”.