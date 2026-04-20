Bogdan Andone, probleme de lot înainte de FC Argeș – U Cluj din semifinalele Cupei României Betano: ”Este cu semnul întrebării”

Revelația acestui sezon, FC Argeș țintește calificarea în finala Cupei României Betano. Însă, antrenorul Bogdan Andone (51 de ani) are mari bătăi de cap înaintea partidei cu U Cluj, din cauza jucătorilor cu probleme medicale.

Ce jucători îi pune probleme lui Bogdan Andone înainte de semifinalele Cupei României Betano

În conferința de presă premergătoare întâlnirii cu U Cluj, tehnicianul formației piteștene a dezvăluit că atacantul tunisian Adel Bettaieb, unul dintre cei mai buni jucători ai acestui sezon, nu s-a putut antrena din cauza unei accidentări și este incert.

”La nivelul lotului, rămân aceleași probleme, la care s-a mai adăugat încă una, la Bettaieb. Este cu semnul întrebării, el nu s-a antrenat nici astăzi (n.r. – luni, 20 aprilie). Nu am prea multe informații din partea medicală, așa că aștept și eu să văd mâine sau în cazul în care va fi apt pentru începerea meciului sau cât va putea să joace.

Este un joc extrem de dificil, este ca o finală, fiind un singur joc. Va trebui să fim foarte atenți, foarte concentrați și să știm să gestionăm foarte bine momentele jocului”, a declarat Bogdan Andone, conform .

Ce-l sperie pe Bogdan Andone înaintea duelului cu U Cluj

Antrenorul celor de la FC Argeș nu știe la ce să se aștepte de la , la Mioveni, și consideră că U Cluj este o formație aflată în mare formă, cu jucători care au o mare experiență.

”E greu de spus sau de prezis cum va decurge jocul, pentru că în fotbal tot timpul există imprevizibilul, se poate întâmpla orice, se poate da un gol în secunda 10, se poate lua un cartonaș roșu care poate schimba cu siguranță datele jocului.

Noi trebuie să fim atenți, concentrați, să avem atitudine în primul rând, pentru că întâlnim echipa care este pe primul loc în campionat, cu cel mai bun atac, cu golgheterul campionatului, cu cel mai bun portar. O echipă extrem de experimentată, cu Nistor, Chipciu, care sunt jucători cu foarte mare experiență, care au campionate câștigate, cupe”, a spus Bogdan Andone.

Suporterii au pus presiune pe jucători

Deși este o echipă nou promovată care și-a depășit condiția cu accederea în play-off-ul campionatului și calificarea în semifinalele Cupei României Betano, FC Argeș se află totuși sub presiunea fanilor care își doresc un trofeu.

Suporterii ”vulturilor” au fost prezenți la unul dintre antrenamentele conduse de Bogdan Andone și . La finalul ședinței de pregătire, jucătorii au cântat alături de fani, iar aceștia au urcat clipul pe rețelele de socializare și le-au cerut favoriților să aducă Cupa în Trivale.