Bogdan Andone, probleme de lot înainte de FC Argeș – U Cluj din semifinalele Cupei României Betano: ”Este cu semnul întrebării”

FC Argeș se pregătește de meciul din semifinalele Cupei României Betano, dar Bogdan Andone are probleme de lot. Ce jucător important al piteștenilor este incert pentru duelul cu U Cluj.
Traian Terzian
20.04.2026 | 22:45
Revelația acestui sezon, FC Argeș țintește calificarea în finala Cupei României Betano. Însă, antrenorul Bogdan Andone (51 de ani) are mari bătăi de cap înaintea partidei cu U Cluj, din cauza jucătorilor cu probleme medicale.

Ce jucători îi pune probleme lui Bogdan Andone înainte de semifinalele Cupei României Betano

În conferința de presă premergătoare întâlnirii cu U Cluj, tehnicianul formației piteștene a dezvăluit că atacantul tunisian Adel Bettaieb, unul dintre cei mai buni jucători ai acestui sezon, nu s-a putut antrena din cauza unei accidentări și este incert.

”La nivelul lotului, rămân aceleași probleme, la care s-a mai adăugat încă una, la Bettaieb. Este cu semnul întrebării, el nu s-a antrenat nici astăzi (n.r. – luni, 20 aprilie). Nu am prea multe informații din partea medicală, așa că aștept și eu să văd mâine sau în cazul în care va fi apt pentru începerea meciului sau cât va putea să joace.

Este un joc extrem de dificil, este ca o finală, fiind un singur joc. Va trebui să fim foarte atenți, foarte concentrați și să știm să gestionăm foarte bine momentele jocului”, a declarat Bogdan Andone, conform Digi Sport.

Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din...
Digi24.ro
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei

Ce-l sperie pe Bogdan Andone înaintea duelului cu U Cluj

Antrenorul celor de la FC Argeș nu știe la ce să se aștepte de la jocul programat marți, 21 aprilie, de la ora 19:30, la Mioveni, și consideră că U Cluj este o formație aflată în mare formă, cu jucători care au o mare experiență.

S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV:
Digisport.ro
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"

”E greu de spus sau de prezis cum va decurge jocul, pentru că în fotbal tot timpul există imprevizibilul, se poate întâmpla orice, se poate da un gol în secunda 10, se poate lua un cartonaș roșu care poate schimba cu siguranță datele jocului.

Noi trebuie să fim atenți, concentrați, să avem atitudine în primul rând, pentru că întâlnim echipa care este pe primul loc în campionat, cu cel mai bun atac, cu golgheterul campionatului, cu cel mai bun portar. O echipă extrem de experimentată, cu Nistor, Chipciu, care sunt jucători cu foarte mare experiență, care au campionate câștigate, cupe”, a spus Bogdan Andone.

Suporterii au pus presiune pe jucători

Deși este o echipă nou promovată care și-a depășit condiția cu accederea în play-off-ul campionatului și calificarea în semifinalele Cupei României Betano, FC Argeș se află totuși sub presiunea fanilor care își doresc un trofeu.

Suporterii ”vulturilor” au fost prezenți la unul dintre antrenamentele conduse de Bogdan Andone și au creat o atmosferă incendiară. La finalul ședinței de pregătire, jucătorii au cântat alături de fani, iar aceștia au urcat clipul pe rețelele de socializare și le-au cerut favoriților să aducă Cupa în Trivale.

Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Farul – FCSB 2-3. Recital la Ovidiu!...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 5. Farul – FCSB 2-3. Recital la Ovidiu! Campioana urcă pe primul loc în play-out. Cum arată clasamentul
Reacția lui Nicolae Dică după ce Marcel Ciolacu l-a folosit pentru a-l demite...
Fanatik
Reacția lui Nicolae Dică după ce Marcel Ciolacu l-a folosit pentru a-l demite pe Ilie Bolojan
Ștefan Târnovanu, gafe de proporții în Farul – FCSB! A greșit la ambele...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, gafe de proporții în Farul – FCSB! A greșit la ambele goluri ale constănțenilor
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
U Cluj pregătește două mutări de senzație! După Nicolae Stanciu, un alt internațional...
iamsport.ro
U Cluj pregătește două mutări de senzație! După Nicolae Stanciu, un alt internațional român și-a dat acordul să joace pentru ardeleni
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!