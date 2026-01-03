Bogdan Andone, pus pe glume la plecarea lui FC Argeș în Antalya: ”Dani Coman vrea să mă dea afară”

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone a fost extrem de bine dispus la plecarea celor de la FC Argeș în cantonamentul din Antalya, deși a recunoscut că este cea mai scurtă vacanță de iarnă pe care a avut-o de când este în fotbal.

Ce a spus Bogdan Andone la plecarea lui FC Argeș în Antalya

Tehnicianul formației piteștene a vorbit despre adversarii extrem de dificili din , Bodrumspor și Gaziantep, și a glumit spunând că președintele Dani Coman vrea să-l demită înainte de reluarea campionatului.

”E cea mai scurtă vacanță din cariera mea fotbalistică, și ca jucător, și ca antrenor. A fost extrem, extrem de scurtă. Așteptăm cu nerăbdare revederea cu băieții. Astăzi ne-am reunit, băieții au venit direct, unii au venit la aeroport, alții vin direct în Antalya.

Văzând adversarii pe care i-am luat pentru meciurile amicale, chiar i-am zis lui Dani Coman că vrea să mă dea afară după cantonament (n.r. – râde). Avem acești adversari, dar nu erau multe soluții, am evitat echipe din Ucraina, Rusia, pentru că sunt mai agresive. Jucăm cu echipe din prima ligă din Turcia, din a doua ligă.

Am vorbit zilele trecute cu Sorescu, mi-a zis că o să marcheze un hattrick împotriva noastră, abia îl aștept și eu! Pregătim primul joc, cel contra FCSB-ului, care e cel mai important. Va fi un meci extrem de greu, va trebui să fim obișnuiți cu ritmul și intensitatea unei echipe de calitate”, a declarat Andone, pentru .

Mai rămâne Caio la FC Argeș?

Antrenorul lui FC Argeș a admis faptul că și a mărturisit că acesta are o ofertă interesantă de la o formație europeană, dar a precizat că încă nu s-a luat o decizie finală.

”Pe Caio îl așteptăm să sosească în Antalya, el venind din Brazilia. Încă nu e 100% apt după accidentarea suferită în meciul cu Csikszereda. Am ținut legătura cu el, chiar ieri (n.r. – vineri) am vorbit, a ținut legătura și cu Dani.

Probabil că azi, în cursul zilei, va ajunge în Antalya și vom vedea exact care este situația lui. Au fost niște discuții în această vacanță și niște oferte concrete pentru el, dar vom vedea când vom ajunge în Turcia și când va ajunge și Dani care va fi exact situația cu el.

Ultima ofertă și cea mai concretă e din Europa, dar așteptăm să vină, să vedem și starea lui medicală și apoi, în funcție de toate aceste lucruri, vom lua o decizie împreună cu Dani Coman dacă îl vom vinde în momentul acesta sau va mai rămâne până la vară la noi”, a spus el.

De ce e greu să plece Tudose de la FC Argeș

Bogdan Andone nu crede că fundașul central Mario Tudose va pleca în această iarnă de la FC Argeș și a admis faptul că nu se vor face achiziții decât în cazul în care se vor despărți de vreun jucător.

”Și pentru Mario au fost tot felul de discuții și sunt în continuare, dar, sincer, cred că nu e simplu în cazul lui, ținând cont de clauza aceea și procentul pe care îl are Benfica. E un jucător important pentru noi, un jucător tânăr, de echipă națională.

Din punctul meu de vedere, va fi greu ca el să plece în acest moment. Cred că va termina campionatul la noi, iar din vară vom vedea care va fi situația lui. La capitolul sosiri e vechiul transfer, cel al lui Emmers, pe care îl avem din decembrie.

Am vorbit și cu președintele, i-am spus că, din punctul meu de vedere, vom aduce un jucător doar în cazul în care va pleca altul. De exemplu, dacă e să plece Caio, aducem o extremă în locul lui. Dacă pleacă Mario Tudose, vom căuta un fundaș central.

Avem un lot de care eu sunt mulțumit, un lot echilibrat, cu jucători cu caracter, muncitori, așa că nu vreau să ne încărcăm fără rost. Am încredere în echipă, am încredere în băieți, și cred că vom face o treabă bună și în această primăvară”, a afirmat Andone.