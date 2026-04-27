Bogdan Andone, reacție de frustrare după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1: ”Aștept să pierdem cu 5-0 și să mă duc să mă culc liniștit”

După a treia înfrângere din play-off, Bogdan Andone (51 de ani) a avut o reacție neașteptată. Tehnicianul a mărturisit că s-a săturat de jocurile pierdute la limită, așa cum, s-a întâmplat și în partida FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1, și ar prefera un eșec mult mai drastic.

Imediat după încheierea întâlnirii de la Mioveni, care a pus capăt etapei a 6-a din play-off-ul SuperLigii și , Bogdan Andone a recunoscut că echipa sa a făcut un joc modest în prima repriză, dar a fost mulțumit de partea secundă și consideră că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil.

”Cred eu că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Am avut câteva situații foarte bune în repriza a doua, nu le-am fructificat. Am întâlnit echipa de pe primul loc, nu poți să îți creezi zece situații de a marca. Îmi pare rău că a mai trecut un joc și nu am adunat puncte.

Sunt mai mulți jucători care nu au fost astăzi la capacitatea lor maximă, e normal, e final de sezon, suntem și un lot extrem de restrâns numeric. Nu aveam soluții ofensive pe bancă, absolut nimic. S-a acumulat o stare de oboseală și fizică, și mentală, lui Sadriu i-a fost foarte, foarte greu.

Nu este simplu și îi înțeleg pe băieți, vreau să îi felicit pentru efort și atitudine, chiar dacă prima repriză nu a avut ritmul și intensitatea dorită. În repriza a doua am arătat mai bine”, a declarat Andone, la flash-interviu.

Care este obiectivul lui FC Argeș în finalul sezonului

Tehnicianul piteștenilor s-a arătat sătul de și a mărturisit cu năduf că ar prefera să piardă jocurile mult mai clar. În final, el a sunat adunarea în tabăra piteștenilor, deoarece este de părere că echipa nu merită să fie ultima în play-off.

”Aștept un joc să pierdem 4 sau 5-0, adversarul să fie foarte bun, aș prefera așa și să mă duc să mă culc liniștit. Decât să pierdem la nesfârșit, este al treilea meci pierdut cu 1-0, nemeritat, plus semifinala de Cupă pierdută la penalty-uri. Un șir de evenimente și rezultate frustrante.

Să pierdem cu 4 sau 5-0, adversarii să fie buni, să nu reușim să îi blocăm, să dormim liniștiți, dar așa, meci de meci, pierzând 1-0, cu situații de gol, și astăzi o fază fixă, e foarte greu și pentru jucători. Nu am de comentat nimic la adresa arbitrajului, i-am felicitat și la pauză, și după joc.

Încercăm să terminăm cât mai sus, nu pot accepta să terminăm pe locul 6, sunt convins că nu suntem cea mai slabă echipă din play-off, am demonstrat-o până acum, eu consider că niciunul din cele trei meciuri pierdute nu meritam să le pierdem”, a spus Bogdan Andone.