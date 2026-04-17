Bogdan Andone, amenințări după FC Argeș – CFR Cluj 0-1: „Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm la joc”

FC Argeș a pierdut meciul cu CFR Cluj, 0-1, din runda cu numărul 5 a play-off-ului, iar trupa piteșteană rămâne la distanță de locurile de cupe europene.
Mihai Alecu
17.04.2026 | 23:32
Bogdan Andone a vorbit după meciul cu CFR Cluj. Foto: Sport Pictures
Duelul de la Mioveni, dintre FC Argeș și CFR Cluj, s-a decis după un gol venit din partea lui Adrian Păun, în prelungiri, iar ardelenii rămân astfe în lupta pentru primul loc, fiind la 5 puncte de Universitatea Cluj.

Bogdan Andone, supărat după ce FC Argeș a pierdut meciul cu CFR Cluj

Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte după ce echipa sa a pierdut duelul cu CFR Cluj la ultima fază și a fost critic cu jucătorii într-un mod neobișnuit. Tehnicianul formației piteștene nu și-a putut ascunde frustrarea după rezultatul nefast din confruntarea disputată la Mioveni.

„Foarte greu de comentat această înfrângere, foarte greu de acceptat. Am fost departe de faza golului, n-am revăzut încă golul. E frustrant, la singurul şut pe poartă…Nu comentez arbitrajul. E dezamăgire mare. Am avut 2-3 situaţii foarte mari de a marca. Ştiam că CFR este o echipă experimentată, care profită de ocazii, iar noi le-am făcut cadou acest gol.

Să aducă trofeul, să se prezinte şi să aducă Cupa. Sunt nerăbdător să-i văd. Cum o aduc? Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună. Au 10 victorii consecutive. Ne-au mai bătut acum 2 săptămâni, e clar că sunt mai buni. Ştim foarte bine ce înseamnă U Cluj, ca joc şi ca susţinere. Nu comentez mai mult. Aştept să ne arbitreze domnul Bîrsan şi să nu ne mai prezentăm la joc”, a spus Bogdan Andone la finalul partidei cu CFR Cluj.

Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de...
Digi24.ro
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front și să renunțe la fertilizarea in vitro

FC Argeș urmează să joace în semifinalele Cupei României cu U Cluj

Pentru cei de la FC Argeș urmează duelul din Cupa României, contra celor de la U Cluj, în deplasare. Bogdan Andone a folosit în partida cu CFR Cluj mai mulți fotbaliști ce au puține minute în actualul sezon pentru trupa din Pitești. Tehnicianul a dorit astfel să aibă jucătorii odihniți pentru confruntarea din semifinalele Cupei României.

Au băgat divorț și acum își spală rufele în public:
Digisport.ro
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"

Situația din campionat rămâne una destul de clară pentru cei de la FC Argeș, care a început play-off-ului cu o victorie, 1-0, la Universitatea Craiova, în deplasare, însă de atunci nu a mai simțit gustul succesului și a scos doar două egaluri, cu Dinamo și Rapid.

Gestul neașteptat făcut de Victoria Beckham în scandalul cu fiul său cel mare,...
Fanatik
Gestul neașteptat făcut de Victoria Beckham în scandalul cu fiul său cel mare, Brooklyn: ”Am încercat mereu”
Mario Tudose, despre decizia lui Istvan Kovacs în FC Argeș – CFR Cluj...
Fanatik
Mario Tudose, despre decizia lui Istvan Kovacs în FC Argeș – CFR Cluj 0-1: „Nu suntem în curtea școlii”
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor....
Fanatik
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
