Bogdan Andone, amenințări după FC Argeș – CFR Cluj 0-1: „Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm la joc”

Duelul de la Mioveni, dintre , s-a decis după un gol venit din partea lui Adrian Păun, în prelungiri, iar ardelenii rămân astfe în lupta pentru primul loc, fiind la 5 puncte de Universitatea Cluj.

Bogdan Andone, supărat după ce FC Argeș a pierdut meciul cu CFR Cluj

Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte după ce echipa sa a pierdut duelul cu CFR Cluj la ultima fază și a fost critic cu jucătorii într-un mod neobișnuit. Tehnicianul formației piteștene nu și-a putut ascunde frustrarea după rezultatul nefast din confruntarea disputată la Mioveni.

„Foarte greu de comentat această înfrângere, foarte greu de acceptat. Am fost departe de faza golului, n-am revăzut încă golul. E frustrant, la singurul şut pe poartă…Nu comentez arbitrajul. E dezamăgire mare. Am avut 2-3 situaţii foarte mari de a marca. Ştiam că CFR este o echipă experimentată, care profită de ocazii, iar noi le-am făcut cadou acest gol.

Să aducă trofeul, să se prezinte şi să aducă Cupa. Sunt nerăbdător să-i văd. Cum o aduc? Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună. Au 10 victorii consecutive. Ne-au mai bătut acum 2 săptămâni, e clar că sunt mai buni. Ştim foarte bine ce înseamnă U Cluj, ca joc şi ca susţinere. Nu comentez mai mult. Aştept să ne arbitreze domnul Bîrsan şi să nu ne mai prezentăm la joc”, a spus Bogdan Andone la finalul partidei cu CFR Cluj.

FC Argeș urmează să joace în semifinalele Cupei României cu U Cluj

urmează duelul din Cupa României, contra celor de la U Cluj, în deplasare. Bogdan Andone a folosit în partida cu CFR Cluj mai mulți fotbaliști ce au puține minute în actualul sezon pentru trupa din Pitești. Tehnicianul a dorit astfel să aibă jucătorii odihniți pentru confruntarea din semifinalele Cupei României.

Situația din campionat rămâne una destul de clară pentru cei de la FC Argeș, care a început play-off-ului cu o victorie, 1-0, la Universitatea Craiova, în deplasare, însă de atunci nu a mai simțit gustul succesului și a scos doar două egaluri, cu Dinamo și Rapid.