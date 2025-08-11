Sport

Bogdan Andone și-a distrus jucătorii după eșecul de la Botoșani: „Am fost domnișoare! Am primit niște goluri de grădiniță”

FC Argeș a suferit luni al treilea eșec din actuala ediție a SuperLigii, piteștenii fiind învinși de FC Botoșani. Bogdan Andone a tras concluziile la finalul jocului.
Daniel Işvanca
11.08.2025 | 21:16
Bogdan Andone sia distrus jucatorii dupa esecul de la Botosani Am fost domnisoare Am primit niste goluri de gradinita
Bogdan Andone nu și-a menajat jucătorii, după FC Botoșani - Argeș 3-1 FOTO:Tudy/SPORT PICTURES

După o serie de două victorii la rând, FC Argeș a pierdut pe terenul celor de la Botoșani. Echipa antrenată de Bogdan Andone a făcut o a doua repriză bună, însă nu a reușit să smulgă măcar un punct din această deplasare.

Bogdan Andone și-a desființat jucătorii după FC Botoșani – Argeș 3-1

FC Argeș a ajuns la trei eșecuri în actuala ediție a SuperLigii. Piteștenii au cedat cu scorul de 1-3 pe terenul celor de la FC Botoșani, în urma unui meci destul de disputat de cele două formații.

Botoșănenii au marcat de două ori în prima repriză, dar oaspeții au făcut o repriză secundă mai bună, reușind chiar să reducă din diferență în minutul 83, prin Bettaieb.

Din păcate pentru echipa lui Bogdan Andone, gazdele au punctat iarăși pe final și scorul a rămas 3-1. După meci, antrenorul nou promovatei a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi.

„Lucrurile sunt foarte simple, nu sunt multe de spus. Am pierdut la atitudine. Asta a fost istoria jocului. Dominarea nu te ajută să câștigi puncte. Am primit niște goluri de grădiniță, poziționare, toate adunate în același joc.

Modul în care am abordat jocul a făcut diferența. După primele patru etape eram mulțumit și de joc și de atitudine, dar astăzi sunt dezamăgit. De asta am făcut patru schimbări, aș fi făcut 7 sau 8. Trebuia schimbată toată echipa, de la portar la atacant.

O să avem discuții la antrenament, dar abordarea și atitudinea, fiecare jucător în prima repriză..Aveam nevoie de bărbăție, noi am fost la polul opus, am fost domnișoare”, a declarat Bogdan Andone.

