Bogdan Andone, tăios după ce echipa sa a fost întoarsă de la 3-0: „Nu este prima dată!”

Partida dintre revelațiile acestui sezon de SuperLiga României a oferit 6 goluri spectatorilor și o remontada incredibilă. Bogdan Andone este mulțumit de felul în care echipa sa atacă, însă defensiva lasă de dorit.

Bogdan Andone, dezamăgit după ce FC Argeș a scăpat victoria printre degete, deși a condus cu 3-0

însă sclipirea din atac par că vine la pachet cu marile lacune din defensiva piteșteană. „Vulturii violeți” au condus cu 3-0 încă din prima repriză, însă UTA a reușit să egaleze, la fel ca în prima etapă contra Universității Craiova.

Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, s-a arătat ușor dezamăgit la finalul partidei, însă a recunoscut că la începutul meciului ar fi semnat pentru o remiză pe Arena Francisc Neuman:

„Dacă cineva ne întreba dacă suntem mulțumiți cu egal la început, spuneam că da. Nu e prima dată în acest campionat când revin de la 0-3 și împotriva unei echipe mult mai puternice decât suntem noi. Am făcut și greșeli, important e să învățăm din ele. Am făcut greșeli simple. La fazele fixe, știam unde bat, cum atacă, am luat gol foarte simplu. Golul de 2-3 a cântărit decisiv.

La golul trei, a greșit Ianis Pârvu, dar e tânăr. El a mai făcut o greșeală de genul în trecut. Este un rezultat echitabil în cele din urmă. Nu sunt supărat pe Matos, pentru că nu a fost un gest intenționat. A sărit la cap și a lovit fără să-și dea seama. Înțeleg când e intenționată (n.r. – lovitura), dar el a urmărit mingea, nici n-a știut ce s-a întâmplat. L-am pierdut pentru următoarea etapă, ăsta este minusul”, a spus Bogdan Andone la flash-interviu, conform

Bogdan Andone nu este adeptul jocului spectaculos: „Nu suntem de talie europeană să facem asta”

Deși echipa sa fură privirile în atac, Bogdan Andone nu se lasă impresionat și își dorește o echipă care stă mult mai bine defensiv, decât una care joacă „fotbal șampanie”, dar primește trei goluri:

„Trebuie să revăd jocul. Trebuie să rămânem cu lucrurile bune de pe partea ofensivă. Această tripletă ofensivă e clar că e spectaculoasă, dar îți creează probleme defensive. Nu suntem de talie europeană să dăm 5 goluri și să nu luăm niciunul. Important e că reușim să strângem și puncte”, a mai spus antrenorul lui FC Argeș.