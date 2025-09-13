Bogdan Andone, tăios după ce echipa sa a fost întoarsă de la 3-0: „Nu este prima dată!”

UTA Arad – FC Argeș a fost un meci senzațional pentru spectatorii neutri. Partida dintre revelațiile acestui sezon de SuperLiga României a oferit 6 goluri spectatorilor și o remontada incredibilă. Bogdan Andone este mulțumit de felul în care echipa sa atacă, însă defensiva lasă de dorit.
Tridentul ofensiv al lui FC Argeș face spectacol în SuperLiga României, însă sclipirea din atac par că vine la pachet cu marile lacune din defensiva piteșteană. „Vulturii violeți” au condus cu 3-0 încă din prima repriză, însă UTA a reușit să egaleze, la fel ca în prima etapă contra Universității Craiova.
Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, s-a arătat ușor dezamăgit la finalul partidei, însă a recunoscut că la începutul meciului ar fi semnat pentru o remiză pe Arena Francisc Neuman:
„Dacă cineva ne întreba dacă suntem mulțumiți cu egal la început, spuneam că da. Nu e prima dată în acest campionat când revin de la 0-3 și împotriva unei echipe mult mai puternice decât suntem noi. Am făcut și greșeli, important e să învățăm din ele. Am făcut greșeli simple. La fazele fixe, știam unde bat, cum atacă, am luat gol foarte simplu. Golul de 2-3 a cântărit decisiv.
La golul trei, a greșit Ianis Pârvu, dar e tânăr. El a mai făcut o greșeală de genul în trecut. Este un rezultat echitabil în cele din urmă. Nu sunt supărat pe Matos, pentru că nu a fost un gest intenționat. A sărit la cap și a lovit fără să-și dea seama. Înțeleg când e intenționată (n.r. – lovitura), dar el a urmărit mingea, nici n-a știut ce s-a întâmplat. L-am pierdut pentru următoarea etapă, ăsta este minusul”, a spus Bogdan Andone la flash-interviu, conform Digi Sport.
Deși echipa sa fură privirile în atac, Bogdan Andone nu se lasă impresionat și își dorește o echipă care stă mult mai bine defensiv, decât una care joacă „fotbal șampanie”, dar primește trei goluri:
„Trebuie să revăd jocul. Trebuie să rămânem cu lucrurile bune de pe partea ofensivă. Această tripletă ofensivă e clar că e spectaculoasă, dar îți creează probleme defensive. Nu suntem de talie europeană să dăm 5 goluri și să nu luăm niciunul. Important e că reușim să strângem și puncte”, a mai spus antrenorul lui FC Argeș.