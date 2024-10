Bogdan Apostu a anunțat următorul transfer de răsunet din România: „Va ajunge titularul echipei naționale! Tineți minte numele”

Bogdan Apostu, , a promit că va face un nou transfer bombă. Agentul FIFA a dezvăluit numele noului „wonder-kid” din România.

Bogdan Apostu pregătește viitorul mare transfer al României:

Apostu are încredere totală în Lucas Câmpan (17 ani), atacantul care joacă la Corvinul Hunedoara sub formă de împrumut de la UTA Arad. Puștiul a evoluat deja în 11 meciuri sezonul acesta și a marcat trei goluri și a oferit un assist.

„Pregătesc ceva important. Nu o să spun pe cine, dar vă spun ceva. Țineți minte un nume de atacant, Lucas Câmpan, copilul născut în 2007. Eu cred că acest copil va fi titularul echipei naționale și nu vorbesc prostii.

Și mai avem discuții pentru un transfer în străinătate al lui Ștefan Lefter, portarul, din iarnă. E monitorizat cu atenție de o echipă importantă, de cupe europene, pe care România o cunoaște.

(n.r. – Croația, zice Dică) O să spun la momentul potrivit”, a dezvăluit Bogdan Apostu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„4-5 sute de mii e o sumă bună”

Lucas Câmpan este un produs al lui Atletico Arad, iar începând cu vara lui 2022 este jucătorul celor de la UTA Arad, care acum l-au împrumutat în Liga 2, la Corvinul Hunedoara. Câmpan poate juca atât atacant central, cât și extremă dreapta.

„(n.r. – Puștiul de la Corvinul ar putea face un pas mare în România sau în străinătate?) Nu, nu. În străinătate. E o echipă importantă din stărinătate. Acum nu mă întrebați de siteuri de specialitate, nu are importanță, dar dacă mă întrebați pe mine, 4-5 sute de mii de euro e o sumă bună la care poate pleca.

E un atacant cum România nu are, credeți-mă. Are 1,90. E un atacant inteligent. Un băiat cuminte, care vine dintr-o familie bună. Are potenția, credeți-mă. Câmpan are potențial să ajungă fotbalist foarte important pentru România”, a adăugat agentul FIFA.

50.000 de euro este cota de piață a lui Lucas Câmpan, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com

