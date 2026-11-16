Bogdan Apostu a propus deja două nume la FCSB! Întâlnire de ultimă oră cu Gigi Becali. Exclusiv

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Gigi Becali (68 de ani) și-a întărit extrem de puternic rețeaua de scouting după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Omul de afaceri va fi ajutat de foarte multe persoane pentru a identifica fotbaliștii de valoare potriviți pentru fosta campioană. Bogdan Apostu a dezvăluit pentru FANATIK faptul că a început colaborarea cu roș-albaștrii și că deja i-a propus patronului doi fotbaliști, la o discuție la care au participat Gigi Becali, Bogdan Costicea și Ionuț Luțu.

Bogdan Apostu a venit cu primele nume pentru FCSB

Luni, 16 noiembrie, Gigi Becali a dezvăluit că De asemenea, el a explicat că care va deveni un fel de filtru între fotbaliștii propuși și patronul echipei.

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În exclusivitate pentru FANATIK, și i-a prezentat doi fotbaliști: „Am stabilit că vom colabora punctual pe jucători pentru că asta e meseria mea. Orice agent își dorește să colaboreze cu FCSB pentru că e cea mai importantă echipă din fotbalul românesc și e o onoare să transferi jucători la nivelul acesta. A fost o discuție la care au participat și Bogdan Costicea și Ionuț Luțu.

I-am propus deja doi jucători și dânsul va avea ultimul cuvânt. Sunt doi jucători foarte buni și vor urma și alții. Mi-a spus că va conduce totul la milimetru. Va conduce toată activitatea FCSB-ului și niciun jucător nu va mai veni fără acceptul dânsului, ceea ce mi se pare absolut normal în contextul în care bagă anual milioane de euro și e patronul echipei de peste 20 de ani”, a declarat Bogdan Apostu pentru FANATIK.

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Urmează revoluția la FCSB! Câți jucători va aduce Gigi Becali

Gigi Becali a fost rezervat cu privire la valoarea echipei sale chiar și după victoria cu 4-1 împotriva Rapidului. El este de părere, iar acest lucru pare că a fost demonstrat, că fotbaliștii pe care Reghecampf îi are acum la dispoziție nu sunt de o valoare necesară pentru a se lupta la titlu. Tocmai de aceea, el a promis că în perioada de iarnă îi va transfera 6 jucători de valoare. Acum, cu ajutorul lui Bogdan Apostu, Raul Rusescu, Lukasz Szukala și a multor alți oameni de fotbal, Gigi Becali este gata să caute cei mai buni fotbaliști pentru FCSB.