Sport

Bogdan Apostu a propus deja două nume la FCSB! Întâlnire de ultimă oră cu Gigi Becali. Exclusiv

Ciprian Păvăleanu
16.11.2026 | 15:40
Bogdan Apostu a propus deja doua nume la FCSB Intalnire de ultima ora cu Gigi Becali Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Bogdan Apostu a propus deja două nume pentru FCSB. Foto: Colaj FANATIK
Bogdan Apostu s-a mișcat repede! Impresarul s-a întâlnit cu Gigi Becali și deja i-a propus doi fotbaliști la FCSB
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Gigi Becali (68 de ani) și-a întărit extrem de puternic rețeaua de scouting după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Omul de afaceri va fi ajutat de foarte multe persoane pentru a identifica fotbaliștii de valoare potriviți pentru fosta campioană. Bogdan Apostu a dezvăluit pentru FANATIK faptul că a început colaborarea cu roș-albaștrii și că deja i-a propus patronului doi fotbaliști, la o discuție la care au participat Gigi Becali, Bogdan Costicea și Ionuț Luțu.

Bogdan Apostu a venit cu primele nume pentru FCSB

Luni, 16 noiembrie, Gigi Becali a dezvăluit că i-a cooptat la club pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala pentru a-l ajuta cu transferurile. De asemenea, el a explicat că i-a făcut un birou și lui Ionuț Luțu, care va deveni un fel de filtru între fotbaliștii propuși și patronul echipei.

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În exclusivitate pentru FANATIK, Bogdan Apostu a explicat că deja s-a întâlnit cu omul de afaceri și i-a prezentat doi fotbaliști: „Am stabilit că vom colabora punctual pe jucători pentru că asta e meseria mea. Orice agent își dorește să colaboreze cu FCSB pentru că e cea mai importantă echipă din fotbalul românesc și e o onoare să transferi jucători la nivelul acesta. A fost o discuție la care au participat și Bogdan Costicea și Ionuț Luțu.

I-am propus deja doi jucători și dânsul va avea ultimul cuvânt. Sunt doi jucători foarte buni și vor urma și alții. Mi-a spus că va conduce totul la milimetru. Va conduce toată activitatea FCSB-ului și niciun jucător nu va mai veni fără acceptul dânsului, ceea ce mi se pare absolut normal în contextul în care bagă anual milioane de euro și e patronul echipei de peste 20 de ani”, a declarat Bogdan Apostu pentru FANATIK.

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Urmează revoluția la FCSB! Câți jucători va aduce Gigi Becali

Gigi Becali a fost rezervat cu privire la valoarea echipei sale chiar și după victoria cu 4-1 împotriva Rapidului. El este de părere, iar acest lucru pare că a fost demonstrat, că fotbaliștii pe care Reghecampf îi are acum la dispoziție nu sunt de o valoare necesară pentru a se lupta la titlu. Tocmai de aceea, el a promis că în perioada de iarnă îi va transfera 6 jucători de valoare. Acum, cu ajutorul lui Bogdan Apostu, Raul Rusescu, Lukasz Szukala și a multor alți oameni de fotbal, Gigi Becali este gata să caute cei mai buni fotbaliști pentru FCSB.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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