Bogdan Argeș Vintilă vrea tot: ”Suntem FCSB. Luptăm la titlu și câștigarea Cupei”

Antrenorul echipei FCSB, Bogdan Argeș Vintilă, nu a renunțat la luptă după înfrângerea cu CFR Cluj și își dorește câștigarea titlului, dar și a Cupei României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După eșecul din Gruia, ”roș-albaștrii” s-au îndepărtat la șapte puncte de lider, iar șansele să rateze din nou titlul sunt destul de mari în acest moment, mai ales că CFR Cluj arată constanță.

Pentru a continua lupta și a spera în continuare că pot da peste cap calculele hârtiei, echipa finanțată de Gigi Becali are nevoie să câștige partida de pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bogdan Argeș Vintilă vrea să câștige titlul cu FCSB

Antrenorul Bogdan Argeș Vintilă a susținut o conferință de presă înaintea întâlnirii de duminică, de la ora 20:00, și a mărturisit că FCSB se gândește în continuare la câștigarea titlului, dar și a Cupei României.

”Cu CFR am făcut un joc foarte bun. Jocul nostru ne-a dat încredere pentru partidele următoare. Este adevărat că am pierdut şi câţiva jucători din cauza accidentărilor. Este o situaţie neplăcută peste care vreau să trecem, am jucători buni la dispoziţie, chiar dacă nu au o experienţă aşa de mare în Liga 1”, a declarat Vintilă.

ADVERTISEMENT

”Suntem pregătiţi pentru un joc foarte bun cu Gaz Metan, în care vrem să câştigăm. Suntem FCSB, avem pretenţii de a juca la victorie şi de a câştiga, indiferent de modul cum ne vom prezenta ca lot. Suntem FCSB şi trebuie să ne respectăm blazonul”, a continuat tehnicianul.

Bogdan Vintilă consideră că Gaz Metan are un lot experimentat și va veni la București pentru a specula momentul delicat prin care trece echipa sa. Cu toate acestea, el crede că FCSB are prima șansă la victorie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Se fac toate eforturile pentru ca jucătorii să fie recuperaţi repede. La meciul cu Dinamo de joi voi mai avea în plus doi, dacă nu trei jucători. Obiectivele noastre rămân lupta la titlu şi câştigarea Cupei României”, a afirmat Vintilă.

”Din punctul meu de vedere amândouă sunt realizabile atât timp cât matematic avem şanse. Faptul că nu au jucat până acum nu ştiu dacă le aduce un plus celor de la Dinamo, dar la un asemenea joc nu contează starea fizică, contează psihicul. Se poate compensa prin atitudine”, a menționat tehnicianul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Ovidiu Popescu şi Andrei Miron vor face cuplu în centrul defensivei. În plus, Ionuţ Vînă, desfiinţat de Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj, va fi titular, la fel ca Adrian Petre, un alt jucător criticat de patronul formaţiei roş-albastre. Adi Popa, rechemat la echipă, va intra în a doua repriză, restul rezervelor fiind completate de juniori de la Academie.