Bogdan Aurescu, despre masarea trupelor ruse la granița ucraineană: ”Afectează stabilitatea regiunii”. Care sunt temerile României

Ministrul afacerilor externe (MAE), Bogdan Aurescu, a fost prezent sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, acolo unde a avut loc o dezbatere dedicată provocărilor multidimensionale de securitate de la Marea Neagră.

În timpul alocuțiunii sale, diplomatul român a evidenţiat faptul că acţiunile agresive ale Rusiei de la granița cu Ucraina afectează stabilitatea regiunii.

Într-un emis duminică de MAE se precizează că dezbaterile din cadrul evenimentului ”Security in the Black Sea Region: From Cyberstorm and Political Brinkmenship to Broader Confrontation?” s-au axat pe elementele de competiţie geopolitică evidenţiate, în prezent, de evoluţiile securitare actuale în regiunea Mării Negre.

La eveniment a luat cuvântul și . Şeful diplomaţiei de la București a declarat că acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse, inclusiv masarea de trupe fără precedent de la încheierea Războiului Rece, la graniţa cu Ucraina, ”au efecte negative asupra tuturor partenerilor estici şi afectează stabilitatea regiunii, a Europei, a spaţiului euroatlantic şi proiectează consecinţe la nivel global”.

Conform MAE, Aurescu a subliniat necesitatea unei strategii pe termen lung pentru regiunea Mării Negre, care să se bazeze pe mai multe dimensiuni.

Acesta a enumerat: consolidarea şi adaptarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic; angajament intensificat în relaţia cu partenerii estici ai UE şi NATO, care să includă şi o dimensiune sporită a cooperării în materie de securitate, ca parte a unei abordări mai largi vizând întărirea comunităţii euroatlantice de valori şi securitate, recunoaşterea în termeni concreţi a perspectivei de integrare europeană şi euroatlantică a acestor parteneri, avansarea oportunităţilor de dezvoltare economică a regiunii, dezvoltarea infrastructurii strategice de transport pentru o interconectare crescută cu spaţiul UE şi NATO, promovarea şi apărarea valorilor democratice, a statului de drept şi combaterea corupţiei, urmărirea consecventă a soluţionării conflictelor prelungite.

Bogdan Aurescu vorbește despre temerile României în contextul crizei din estul Europei

La evenimentul de la Munchen, s-a referit și la îngrijorările exprimate de România în mod constant, legate de militarizarea Mării Negre de către Moscova.

Șeful MAE a făcut trimitere la utilizarea unor elementele complexe de război hibrid în această perioadă. Acesta a amintit de atacuri cibernetice, afectarea securității energetice, propagandă și dezinformare, precum și la diverse alte acțiuni de destabilizare.

Diplomatul român, discuții cu omologul canadian Melanie Joly

MAE mai informează că Bogdan Aurescu a avut sâmbătă și o întrevedere cu ministrul afacerilor externe canadian, Melanie Joly.

Cei doi șefi ai diplomațiilor au reconfirmat abordarea comună în ceea ce privește securitatea euroatlantică și principiile care trebuie să orienteze răspunsul la acțiunile agresive ale Federației Ruse. Miniștrii afacerilor externe român și canadian au discutat în detaliu despre ultimele evoluții ale situației de securitate și au examinat modalitățile de acțiune în continuare.

”Cei doi miniștri au convenit că este necesară consolidarea în continuare a posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic, inclusiv în sudul său, la Marea Neagră.

Astfel, ministrul Bogdan Aurescu și omologul canadian au agreat continuarea contactelor și cooperării în vederea adaptării răspunsului NATO și al statelor aliate la actualele evoluții de securitate, în vederea consolidării angajamentului colectiv pentru securitatea aliaților de pe Flancul Estic al NATO, inclusiv prin crearea unui grup de luptă în România”, se mai arată în comunicat.