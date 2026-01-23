Bogdan Baratky, analiză la rece! Cum arată, de fapt, transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid din toate unghiurile

CE TREBUIE SĂ ȘTII Transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, analizat din toate unghiurile de Bogdan Baratky. Scurt istoric

Este fară îndoială transferul momentului în SuperLiga, dar și cea mai importantă repatriere fotbalistică din ultimul timp. S-a vorbit foarte mult despre Moruțan înainte de oficializarea transferului. Așa că voi încerca să nu vă plictisesc cu informații sau idei deja expuse în spațiul public.

Crescut de U Cluj și lansat de Botoșani, Moruțan a devenit un nume important în fotbalul românesc la FCSB. 107 apariții, 14 goluri și 30 de pase decisive – acesta este bilanțul care i-a adus transferul la Galatasaray în august 2021. Avea 22 de ani, o valoare de piață de 5 milioane EUR și cariera sa părea că e pe punctul de a decola.

Campionatul Turciei e însă un malaxor de fotbaliști, iar jucătorul român nu e chiar campion la adaptabilitate; după un singur sezon Moruțan e împrumutat la Pisa, în serie B. În Italia Moruțan are cel mai bun sezon ca stranier – 35 de meciuri (25 titular), 6 goluri și 8 pase de gol. A ajutat probabil și anturajul familiar, la Pisa fiind legitimați în perioada aceea Adrian Rus, Marius Marin și moldoveanul cu cetățenie română Artur Ioniță.

La finalul sezonului, Galatasaray (clubul de care aparținea) îl cedează la Ankaragücü pentru o sumă consistentă – 3 milioane EUR. Sportiv, sezonul nu e unul rău, cu prezențe consistente (minute de două ori mai multe decât la Galata), însă în aprilie suferă accidentarea aceea terbila care urma să îl țină 8 luni în afara terenului.

“Puțini au mai revenit în fotbal la un nivel bun după o astfel de accidentare. A reușit să își revină Mihai Roman, care a avut tendonul ahilean rupt când juca la Toulouse. E foarte gravă accidentarea și e foarte complicată. Tendonul suportă o sarcină foarte mare la sprint, la frânare. După ce a fost rupt o dată există riscul să fie rupt din nou. Sau mai poți juca fotbal profesionist, dar la păcăleală, la alibi” – așa suna declarația pesimistă a doctorului Pompiliu Popescu imediat după ce diagnosticul a devenit public.

Tot Pisa îl ajută pe Olimpiu să revină. Italienii îl împrumută din nou, iar Moruțan revine pe terenul de fotbal în campionatul Primavera, în decembrie 2024. Apoi, în februarie 2025 Pippo Inzaghi (antrenor pe atunci la Pisa) îl folosește pentru prima data în campionat. Și ajungem astfel în zilele noastre.

Ankaragücü nu mai are încredere că Morutan ar putea reveni la forma de odinioară și Olimpiu ajunge liber în Grecia, la Aris. La Salonic prinde 13 meciuri în campionat, 2 în Cupă și încă 2 în preliminariile cupelor europene, dar nu se impune ca titular (doar de 7 ori titular în campionat). Fără goluri marcate, fără pase decisive. Ba chiar, în septembrie suferă o accidentare ușoară în partida de la Kifisia.

Rapid pentru Moruțan

După transferul la Galata, din varii motive, cariera lui Moruțan nu a avut traiectoria dorită. Nu s-a acomodat la Istanbul, a urmat restartul de la Pisa, părea să confirme revirimentul de formă la Ankaragücü, însă ghinionul a lovit – accidentarea groaznică din 2024. Turcii de la Ankaragücü au trecut transferul la capitolul pierderi, Pisa (promovată la final de sezon) nu l-a păstrat în lot, iar Aris s-a dovedit a nu fi medicamentul potrivit pentru problema lui Moruțan. Cumva, întoarcerea în SuperLiga era continuarea logică. Moruțan e în punctul în care are nevoie de un mediu cunoscut și propice pentru a redeveni important pentru fotbal.

De ce Rapid și nu FCSB? Bună întrebare!

Probabil că răspunsul ține și de dinamica relațiilor dintre verii Becali, însă cred că impresarul a judecat-o corect, în interesul fotbalistului. Sezonul FCSB-ului nu e cel mai ofertant pentru un jucător în căutarea unei trupe care să-l ajute să revină, iar Rapid, pe de alta parte, era probabil singurul club din Romania (cu excepția FCSB) care putea oferi jucătorului contractul dorit. Giovanni Becali a simțit momentul Rapidului, conjunctura clubului și presiunea sub care se află conducerea și a obținut condițiile financiare dorite.

Rapidul este, în opinia mea, compromisul optim între oferta financiară și cea sportivă. Sportiv, Dinamo sau Craiova ar fi oferit probabil mai multe garanții, dar Craiova nu a fost interesată, iar Dinamo sigur nu putea concura financiar în acest moment cu Rapid. Plus că Dinamo e obligată să îl forțeze și să îl expună pe Cîrjan. De aceea, o spun din nou, cred că impresarul a identificat compromisul optim pentru jucător.

Rapidul, în contextul acestui sezon, era – un jucător atractiv pentru piața Superligii.

Moruțan pentru Rapid

Moruțan este primul transfer de club important din era Dan Șucu. Transfer de club protagonist, care își propune obiective serioase. Rapid trebuia să bifeze în această iarnă 3 obiective în campania de transferuri: să ofere antrenorului soluțiile pe care le cere din vară, să găsească un mijlocaș ofensiv și să demonstreze suporterilor, după 3 ani, că înțelege contextul unic al sezonului (și încearcă să îl fructifice).

Moruțan bifează toate cele 3 obiective, iar impresarul său sigur a înțeles asta când a inițiat discuțiile. Moruțan e un transfer care repară (cel puțin parțial) deficitul de încredere în conducerea clubului. Acesta este un câștig imediat, care trebuie însă dublat de confirmarea sportivă.

Presiunea se mută în acest moment la Gâlcă, care a primit nu doar mijlocașul cerut, ci și un nume important. În primul rând la Gâlcă, dar și la jucător, pentru că zgomotul din jurul transferului și sumele vehiculate .

Moruțan mai rezolvă o problemă, chiar dacă probabil nesesizată de mulți. De la Ioniță încoace Rapid nu a mai avut în teren glezne fine, capabile de dribliguri și ruperi de ritm. Papeau, chiar dacă a lăsat impresia asta, era mai mult mingicar decât fotbalist. Giuleștiul are nevoie disperată de fantezie, tehnică și dribling, iar Moruțan le poate oferi pe toate.

Foarte important – Moruțan va fi distribuit la Rapid într-un rol pe care nu l-a mai avut până acum: vedeta echipei. Asta vine la pachet cu presiune suplimentară și cu atenție înzecită, inclusiv din partea adversarilor și a presei. Din păcate pentru el, Moruțan va primi de toate la Rapid, mai puțin timp și răbdare. Din motivele de mai sus. E extrem de important pentru el să se integreze rapid în grup și să intre în echipă. Debutul va fi important, dar mai ales botezul Giulestiului, etapa viitoare cu U Cluj. Prima impresie contează enorm pentru suporterul rapidist, mai cu seamă când numele fotbalistului are rezonanță și creează așteptări.

Moruțan pentru Gâlcă

E soluția pe care o așteaptă din vară, dar dacă antrenorul va fi lipsit de inspirație sau de noroc, poate deveni o problemă pe termen mediu. În primul rand, Gâlcă trebuie să îi găsească locul în teren.

Mijlocaș ofensiv, sau aripă dreapta? Altă întrebare bună.

Dacă Petrila și Dobre rămân, răspunsul e clar: mijlocaș ofensiv. Moruțan nu a venit să fie rezervă, clubul nu angajează asfel de cheltuieli ca Moruțan să fie rezervă. La rândul sau, Dobre (și căpitan între timp), nu poate trece pe bancă. Vestea bună este că Moruțan a jucat pe acesta poziție și a dat randament – de exemplu în primul sezon de la Pisa, cel mai bun sezon al său în afara României. Vestea proastă este că în ultimul timp a jucat mai mult în dreapta, dar fotbalul nu se uită, nu-i așa?

Un alt subiect de gândire pentru Gâlcă este inflația de stângaci de la mijlocul terenului: Christensen, Grameni și acum Moruțan. De aceea Christensen și Grameni s-au aflat rareori simultan în teren. După ce a fost cel mai bun de pe teren în meciul cu Metaloglobus, Grameni poate fi pus acum din nou în umbră de venirea lui Moruțan. E greu de crezut că Gâlcă vă schimba sistemul, iar cu Moruțan mijlocaș ofensiv și Christensen om de legătură lângă Keita sau Hromada, Grameni va ajunge greu la un tricou de titular. Sau se va bate cu Tobias pentru unul.

Financiar

Transferurile de jucători liberi, mai ales când e vorba de fotbaliști cu nume, nu sunt niciodată gratuite. La sumele vehiculate trebuie să adaugăm întotdeauna comisioane și prime de instalare. Cu siguranță transferul lui Moruțan e unul foarte costisitor pentru Rapid. Structura anunțată de club este 1 an și jumătate, cu opțiune pentru încă un an.

S-au dat probabil lupte grele la masa negocierilor pentru perioada contractuală. Dacă Rapid e locul potrivit pentru Morutan, el va deveni un jucător determinant sezonul viitor, cel curent fiind o perioadă de acomodare. Anul de opțiune vine ca o garanție pentru club că nu va pierde gratis un jucător pe care îl pune (Doamne ajută!) pe picioare. Interesul imediat al Rapidului este performanța sportivă; financiar însă, jucătorul trebuie valorificat vara următoare, la 28 de ani, după activarea opțiunii. Desigur, dacă va confirma.

Așadar, interesele sunt aliniate. Și clubul și jucătorul își doresc în egală măsură să aibă succes. Noi, suporterii, așteptăm desigur atât spectacol, cât și rezultate. Bine ai venit, Olimpiu! Giuleștiul iubește fotbalul și fotbaliștii!