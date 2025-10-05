Bogdan Baratky anunță marele câștig al Rapidului după ce a devenit lider în SuperLiga: „E un transfer mai bun decât orice mijlocaș ofensiv”

Un meci complet nespecific Rapidului, din capul locului o spun! Să ai șansa de a trece pe primul loc într-un meci cu Farul și să câștigi lejer (cel puțin în aparență) e ceva ce Rapidul nu prea știe să facă. Cu presiunea clasamentului și a victoriei dinamoviștilor, tradiția păguboasă a Giuleștiului scria pe bilet X/2, dar uite că Rapidulețul reușește un 1 pauza/1 final perfect asortat cu acest debut de sezon.

Rapidul lider. Cine ar fi crezut?!

Doua semnificații are victoria din seara asta: Rapid e lider în prima ligă după enorm de mult timp și, poate chiar mai important, cele două victorii legate (la Ploiești și acasă cu Farul) arată că am trecut (nici noi nu știm cum!) peste eșecul cu Sibiu. Adică un alt eveniment nespecific; o înfrângere acasă urmata de ne-ar fi deraiat în mod normal pentru minim 4-5 etape. Să nu ne fie de deochi!

(eveniment uzual în fotbalul profesionist), Borza se recuperează 3 săptămâni, dar nu pentru a reveni, ci pentru a se întâlni cu bisturiul. O problemă mai puțin pentru Gâlcă, care uită astfel de fotbalistul Borza până la primăvara. Liniștit din punctul ăsta de vedere, antrenorul mai amestecă o data pachetul de cărți de joc în căutarea joker-ului. Adică a soluției optime pentru postul de under.

Reamintesc telespectatorilor care au deschis mai târziu aparatele de radio că Rapid are mulți underi de valoare în lot, atât de mulți încât își permite să încerce în fiecare meci câte unul. După Vulturar și Pop, astăzi jucăm cartea Bădescu, fotbalist care, daca facem abstracție de meciul fără miza din ultima etapă a sezonului trecut, a jucat ultimul meci oficial fix cu un an în urmă, în liga 2, pentru Mioveni (octombrie 2024). Și, dacă mă întrebați pe mine, Bădescu a dat satisfacție mai bine de o repriză. A asigurat bine flancul în defensivă, a strâns în centru când a fost nevoie, l-a susținut satisfăcător pe Petrila în atac, ba chiar a etalat câteva preluări remarcabile cu adversar în presiune.

Așadar, Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu – Christensen, Keita, Gojkovic – Dobre, Koljic, Petrila. Prilej pentru Gâlcă să încerce să-l suprinda pe Zicu într-un 4-3-3 cu Christensen și Gojkovic interi, așezare în oglindă cu cea a Farului.

Cu under fundaș stanga Gâlcă își deschide opțiunile la mijloc. Pentru că Farul e o trupă care joacă, Gâlcă alege să răspundă cu ofensivă la ofensivă. Renunță la sistemul cu 2 mijlocași centrali și intră cu Gojkovic, care probabil că la intervale regulate oferă iluzia la antrenamente că ar putea fi util echipei. Iluzie pe care o infirmă cu consecvență de fiecare dată când prinde primul 11.

Haios este faptul că dacă facem abstracție de „șesari” (Keita, Hromada, Vulturar), Rapid are la mijloc numai stângaci – Christensen, Gojkovic, Grameni. Că o paranteza, Ademo, fotbalistul împrumutat sezonul trecut de la Sheriff era tot stângaci. O interesantă arhitectură a lotului, care amintește de shoppingul obsesiv compulsiv al doamnelor care se îndrăgostesc de un model de poșetă și îl cumpără pe patru culori diferite.

Când e să intre, intră!

Și Farul propune o formula interesantă. Cu Vojtus și Markovic în lot, Zicu preferă să joace fără atacant autentic, deși partitura ofensivă a trupei de la Ovidiu are nevoie de un astfel de profil în teren. Oaspeții încep curajos, ocupă poziții avansate, dar deschidem repede scorul, după un corner, în minutul 10. Mingea trimisă în careu de Petrila e reluată cu capul de Dobre, iar Larie deviază în poartă cu brațul. Bine că e gol, că penalty nu se dădea niciodată, pentru că suntem în anul șarpelui de lemn.

Farul iese la atac ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, produce două faze periculoase în careul nostru (cu șut blocat sau ratat), dar Rapidul e responsabil cu golurile în prima repriză. Manea reușește o urcare în ofensivă care îi salvează prestația mai degrabă nesigură și aruncă bine mingea în careu, unde Koljic e perfect poziționat pentru finalizare. Dobre are însă magnet la minge, care intră în plasă după ce e deviată de golgeterul Rapidului din acest sezon. 4 minute mai târziu Dican înscrie, însă golul e anulat pentru offside. Gojkovic, atent, ridică mănușa aruncată de Dican și bifează ratarea partidei cu o execuție care îi ascunde, cel puțin în 2025, tricoul de titular.

Repriza a doua începe echilibrat, dar după câteva minute de joc Rapid reușește să piardă controlul partidei. Pe care îl caută fără succes vreo 15 minute, interval în care Farul marchează superb prin Vână (la o fază la care Keita și Petrila încă nu au reușit să explice de ce l-au lăsat singur pe Bădescu în flanc) și lasă senzația prin atacuri în valuri că egalarea e o chestiune de timp.

Victoria care confirmă

Gâlcă simte momentul și intervine cu o triplă schimbare care pune niște stabilopozi în fața valurilor amenințătoare. Braun intra fundaș stânga, Vulturar închide la mijloc, iar Baroan îi ia locul lui Koljic. În minutul 67 devine clar pentru toată lumea că e seara Rapidului. După încă un șut ratat al lui Petrila, mingea ajunge pe fruntea lui Dobre care face 3-1 și liniștește definitiv apele. Jocul rămâne alert, dar nimic nu mai pune în pericol victoria și punctele și ascensiunea în clasament, după un meci care a curs în favoarea noastră în toate momentele importante.

Interesant, în minutul 68 Vojtus intră în teren, pe stadionul de care își va aminti mereu cu plăcere. Nu, Vojtus nu a câștigat nimic cu Rapid, nu a fost un golgeter de poveste, însă a intrat în cartea de istorie a Rapidului că autor al primului gol oficial marcat pe noul Giulești.

Victoria nu e convingătoare, deși Farul a controlat categoric doar acea bucată de meci din debutul reprizei secunde. Însă Rapid pare să fi devenit o echipă cu care e greu de jucat și care a câștigat în maturitate față de sezonul trecut. Concluzie care trebuie să se verifice în etapa următoare, în derby-ul cu Dinamo – o echipă care aidoma Farului, joacă un fotbal ofensiv, însă cu o calitate superioară.

Au trecut 12 etape și iată că Gâlcă antrenorul confirmă. Confirmă începutul bun de sezon și demonstrează că liniștea în club e un transfer mai bun decât orice mijlocaș ofensiv. Rămâne de văzut pentru cine va fi cu ghinion borna 13.