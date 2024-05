Bogdan Baratky, critic la adresa conducerii Rapidului după înfrângerea cu Sepsi: “O continuare firească a unui playoff suprarealist”

Fără soluţii de o lună pentru banca tehnică, “cel mai bine organizat club din liga 1” lasă senzaţia că era angajat într-o relaţie atât de indestructibilă cu Bergodi, încât variantele de rezervă nu au reprezentat o prioritate pentru cei responsabili de “partea sportivă” în club.

Bogdan Baratky, atac la conducerea Rapidului după înfrângerea cu Sepsi

Am spus bancă tehnică? Pentru Rapid, meciul cu Sepsi a fost prefaţat de un nou, mă scuzaţi pe mine, comunicat. Aparent, odată deschis sezonul comunicatelor, tentaţia scrisului devine pur şi simplu irezistibilă. Aşa se face că pagina oficială de facebook a Rapidului îl mustră public chiar pe cel care prezintă în calitate de moderator o emisiune dedicată Rapidului şi care urmăreşte meciurile de pe Giuleşti alături de oficialii clubului.

Motivul? “Atacul” cu talpa sus la Lobonţ, angajatul Rapidului pus (săptămânal, la meciuri, flash-interviuri şi conferinţe) într-o postură delicată de insuşi clubul. Care club colaborează cu “atacatorul”. Care atacator a participat chiar la o “operaţiune” de transfer a clubului prin zona litoralului. Dacă nu aţi înţeles nimic, nu e vina dumneavoastră; e de la noapte. Noaptea minţii.

Adică o continuare firească a unui playoff suprarealist la noi în Giuleşti. Să punem punct subiectului menționând faptul că pentru a marca seriozitatea demersului și solemnitatea momentului, chinuit de remușcări și regrete, Robert Nița asistă la meciul de la Sfantu Gheorghe alături de acționarul minoritar al Rapidului. Pentru că orice glumă bună are nevoie, nu-i așa, de o poantă pe măsură.

Săpunaru, scos din primul 11

, motivul oficial declarat fiind lipsa de reacţie a clubului faţa de Iacob, angajat al clubului Rapid pe postul de fotbalist, dar pasionat de arte (marțiale, desigur) în timpul liber. Atent la detalii, simțind tensiunea momentului (accentuată și de rezultate și de o oarecare inabilitate în a identifica într-un termen rezonabil un antrenor), clubul reacționeaza prompt la acest al doilea avertisment și îl scoate din primul 11.

Pe Săpunaru. Astfel, Lobonț, antrenorul care “are toată susținerea clubului în acest final de sezon, iar autoritatea sa la cârma echipei este fără dubii” (comunicat dixit), trimite in termen formula: Ungureanu – Onea, Grigore, Iacob, Borza – Krasniqi, Oaidă, Kait, Petrila – Burmaz, Rrahmani.

Un 4-4-2 în teorie ofensiv, în căutarea primei victorii din playoff, cu două vârfuri (Burmaz si Rrahmani), doi juniori in teren (Ungureanu și Borza) și fără mijlocaș central defensiv de meserie. Pentru că nu avem. Și cu veteranul Săpunaru pe bancă, într-un demers curajos de a-i oferi tânărului Grigore minute pentru sezonul viitor.

Partida începe promițător pentru Rapid, cu o minge bărbierită în propriul careu de Iacob, care acordă astfel primul corner din seria de cinci trecute in cont de gazde în prima repriză. Semiluft care dă semnalul atacurilor la poarta tânărului Ungureanu. Replicăm pe contră prin Krasniqi, ba chiar reușim să deschidem scorul prin Petrila, angajat foarte bine in adâncime de Rrahmani.

E doar un foc de paie însă. Atacurile gazdelor continuă, în special pe bulevardul Borza-Iacob și suntem egalați aproape imediat, la fel ca la Cluj. Pentru ca în minutul 39 gazdele să întoarcă scorul prin Debeljuh la o fază la care apărarea îl trădează pe Ungureanu și în flanc (de unde se centrează) și în centru. Lobonț simte că defensiva ia apă și decide să îl arunce în luptă pe Săpunaru, in locul lui Grigore. Schimbarea vine la timp pentru ca Rapid să intre cu handicap de două goluri la pauza, după ce Alimi finalizează și el simplu, din preajma porții.

La pauză gazdele simt că e seara potrivită pentru a da șanse tinerilor, in timp de Lobonț simte la rândul său că e în grafic și decide să nu umble la ceva ce funcționează. Repriza începe totuși bine pentru Rapid, cu un penalty acordat relativ repede pentru henț, dar Albion decide să încerce un nou mod fantezist de a rata o lovitură de pedeapsă. Execuție care îl convinge pe Lobonț să îi ofere încă 5 minute înainte de a-l înlocui cu Hasani.

Rapid trece astfel în clasicul 4-2-3-1, cu Hasani mijlocaș ofensiv (al doilea varf?) și Funsho in locul lui Petrila. Scăpat de aglomerația neproductivă creată de Albion in careu, Burmaz iși arată calitatea de vârf și face 3-2, făcându-ne să visăm la al doilea punct din play-off. Sesizând că meciul se apropie de final și mai are înca două schimbări la dispoziție, Lobonț îl introduce pe Papeau, jucând astfel la două capete: fie francezul se va călca pe picioare cu Hasani, fie va fi perfect inutil ca mijlocaș central. Misiuni de care Jayson se achită perfect până la final.

O singură etapă și chinul se va încheia

Meciul se încheie cu victoria previzibilă a gazdelor și cu încă o șansă ratată de club pentru a verifica măcar 5 minute unul dintre tinerii de pe bancă. Pentru că, nu-i așa, e întotdeauna de preferat să vezi doi jucatori la final de contract (Papeau, Funsho) pe care îi stii pe de rost, în loc să testezi un puști care riscă să te ajute sezonul viitor. Eliminând astfel cu măiestrie și riscul de a-i valorifica în viitor.

Singura bucurie vine din program. (apropo… genială idee, premiul juriului pentru umor involuntar cu premeditare…) se va încheia. Și odată cu el, telenovela castingului de antrenori, atracția finalului de sezon în fotbalul românesc, rămas fără alte surse de divertisment. Unde mai pui că astăzi am oprit, în fine, prabușirea în clasament. Mai jos de locul 6 nu avem unde ne duce…