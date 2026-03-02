Bogdan Baratky, comparație între Rapid și Universitatea Craiova după 2-1 cu Unirea Slobozia. Avertisment pentru giuleșteni: „Nu va fi deloc bine”

ADVERTISEMENT

O victorie normală, dar la Rapid victoriile normale sunt cele mai dificile. Să mergi la Slobozia luni seara și să câștigi, ca să te urci hotărât pe locul doi, imediat după ce ai bătut nesperat Dinamo, iată o misiune complicată atunci când te numești Rapid. Victoria a venit în cele din urmă și a adus cele trei puncte obligatorii, dar și câteva confirmări pentru competiția internă.

Inevitabila comparație cu Universitatea Craiova

Rapidul întâlnește cu două etape întârziere adversarii Craiovei, adică un interval suficient de scurt pentru ca jocul Rapidului să confirme că oltenii ocupă cât se poate de meritat prima poziție a clasamentului. Dacă punem în oglindă statistica meciurilor primelor două clasate la Slobozia, observăm cifre similare. Posesie, șuturi, pase, cornere, totul „pe acolo”. Și totuși victoria oltenilor a fost mult mai clară; Slobozia a fost mult mai aproape să obțină ceva cu Rapid, decât cu Craiova. Dacă tot suntem la capitolul statistică, fix aici apar diferențele – xG-ul gazdelor cu Craiova a fost 0.09, în timp ce cu Rapid a sărit la 1.31.

Rapid a controlat (pe alocuri categoric) partida, dar punctele nu au intrat lin în cont, Slobozia având șanse reale să ciupească punctul. Cauzele fiind, în proporție covârșitoare, în curtea Rapidului. Care nu a reușit să închidă un meci pe care și l-a complicat cu încăpățânare. Spre deosebire de olteni care nu au permis gazdelor să spere.

Gâlcă i-a găsit locul lui Moruțan

Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Hromada, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila. Acesta a fost primul „11” ales de Gâlcă, cu Kramer revenit în primul 11 și Hromada înlocuitor pentru Vulturar (suspendat). Formulă care îi oferă lui Moruțan poziția în care se simte cel mai bine, cea de inter dreapta. O formula totuși de compromis, pentru că Rapid nu are în lot inter de picior drept, în stânga jucând Grameni (adică tot un stângaci).

Rețineți, probabil, discutam asta și cu alte ocazii – cu excepția „șesarilor” (adică mijlocașii centrali defensivi), Rapid are la mijlocul terenului doar stângaci. Unul dintre ei . Anunțat de pagina oficială a clubului în lotul deplasat la Slobozia, el nu a fost nici măcar rezervă, context care a ridicat legitime semne de întrebare.

După ce comentatorii partidei au identificat problema fotbalului românesc (suporteri de rezultat) și au ieșit din monotonia unui comentariu „de serviciu” (luni seara, Slobozia) doar când balonul se afla în preajma careului rapidist, notăm deschiderea scorului la jumătatea reprizei. Moruțan pune o minge pe fruntea lui Paraschiv, care ia fața adversarului și marchează cu o execuție de vârf. Oferind astfel prilejul regizorului transmisiei să arate primele cadre cu suporterii “de rezultat” veniți după Rapid luni seară la Slobozia. În minutul 24.

Deși Rapid a păstrat inițiativa și după gol, Slobozia a avut o șansă uriașă de egalare la o fază fixă. Corner, Aioani iese groaznic pe centrare, dar avem noroc pentru că lovitura de cap trece milimetric pe lângă bară. Cum spuneam, Rapid a avut grijă să mențină vie flacăra speranței în tabăra gazdelor, iar acesta a fost doar începutul.

Pauza lui Niculescu, victoria Rapidului

Niculescu folosește pauza mult mai eficient decât Gâlcă, iar asta se vede în modul în care cele două trupe abordează jocul din minutul 46. Cu Keita în locul lui Hromada, Rapidul iese moale de la cabine, de parcă jocul fusese tranșat în prima parte. Gazdele, în schimb, par decise să păstreze măcar un punct la Slobozia. Și, în minutul 57, atitudinea e răsplătită. Tot fază fixă (oferită de Kramer, ocazie cu care primește și galbenul suspendării), centrare șutată deviata imparabil cu capul de Albu.

Albu care, dincolo de episoadele de tip „Borza-Iași”, rămâne cel mai valoros mijlocaș central care a îmbrăcat tricoul Rapidului după promovarea în prima ligă. Jucător transferat de Rapid imediat după promovare și care este și astăzi peste omologii săi din lotul actual al Rapidului (Hromada, Keita). De altfel, având ocazia să îi urmărim la lucru pe toți trei în acest meci, comparația nu e deloc greu de făcut. Hromada, Keita, Mendes sunt fisele băgate de scoutingul Rapidului, doar pentru ca underul Vulturar să fie cea mai bună variantă la închidere în lupta pentru titlu.

După gol Rapidul preia din controlul jocului, chiar mai evident decât în prima repriză, pentru ca aparentul echilibru din primele zece minute de după pauză s-au datorat strict diferenței de atitudine a celor două combatante. Zece minute mai târziu și totul părea să revină la normal. Mingea stă în continuare la noi, iar ocaziile ne aparțin. Dobre, Talisson și Moruțan (ultimii doi la aceeași fază) ratează ocazii uriașe.

Superficialitatea costă, iar ocaziile de obicei se răzbună. Am avut noroc de data asta, dar în play-off adversarul nu va ierta. Pe final, un adversar lipsit de mijloace și care cu excepția golului nu a avut nici un fel de ocazii, trece de două ori pe lângă egalare. Mai întâi Kramer e survolat de o minge lungă (care ajunge la adversarul din spatele său), probabil ca să alunge regretele pentru absența din meciul cu Craiova. Apoi, șutul deviat al lui Carnat e respins cu un reflex excelent de Aioani, care își demonstrează imediat slăbiciunile la ieșirile pe centrări la cornerul din faza imediat următoare.

Slobozia, tărâm rapidist

Slobozia e un stadion pe care Rapidului i-a mers bine în istoria recentă. Sunt câteva puncte de inflexiune în aventura revenirii Rapidului; meciul de la Slobozia din liga 3 (0-1, gol Robinho), e unul dintre ele. Atunci și-a depus cu adevărat Rapidul candidatura la promovarea în liga secundă, cu debutantul Pancu pe bancă și delegatul Voicu în teren. De atunci, Slobozia a fost un adversar care ne-a purtat noroc, dar regula asta nu se va translata în play-off dacă nu vom rezolva problemele de atitudine și nu vom închide meciurile atunci când vom avea ocazia să o facem.

Veștile bune vin dinspre Paraschiv și Moruțan, cu evoluții în evidentă creștere. Gol Paraschiv (la a doua reușită consecutivă), pasă de gol Olimpiu (după cea din meciul cu Dinamo). Ambii pe plus față de propriile evoluții din debutul sezonului, ambii cu plus în iarbă pentru Rapid.

Până la play-off, în ultima etapă a sezonului regulat avem derby de clasament – locul 1 vs locul 2, În Giulești vine Craiova, pentru un meci care va stabili diferența de puncte dintre locul 1 și locul 2, ambele deja adjudecate, cu o etapă înainte de final. O victorie a Craiovei ar aduce multă liniște în Bănie pentru debutul de playoff; orice alt rezultat (pe fondul înjumătățirii punctelor) va spori interesul pentru o competiție văduvita de . Cu amendamentul că dacă vom juca la egal cu Craiova, sau dacă vom repeta naivitățile de la Slobozia, nu va fi deloc bine.